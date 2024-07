“Es por él”, De Paul contó el momento en que vieron llorar a Messi por las pantallas del estadio

Rodrigo de Paul contó este jueves lo que vivió la selección nacional en el momento en que vieron llorar a Lionel Messi en el último partido de la Copa América, luego de que el capitán se lesionara el tobillo y tuviera que abandonar el juego. “Dijimos ‘es por él’”, dijo el mediocampista quien reveló que vieron las imágenes del 10 llorando por las pantallas gigantes del Hard Rock Stadium de Miami.

“Cuando salió Leo no sé si pensamos ‘uy, cagamos’, pero decís ‘la puta madre, salió el que frota la lámpara’. Lo enfocaron en la pantalla cuando estaba llorando y eso lo vimos en la cancha. En general, en la pantalla marcan el tiempo, es atípico que muestren eso. Se generó un griterío total por esa imagen y nosotros la vimos. Ahí dijimos ‘es por él’. Quedaba poco, uno estaba cansado. Ya el plan de partido queda un poco en segundo plano. Siento que fue por él ahí”, contó De Paul en su primer reportaje luego de consagrarse Bicampeón de América.

De Paul habló en Soñé que volaba, el programa de Migue Granados que se transmite por el canal de streaming Olga. Allí también habló sobre la perseverancia de Messi: “El Mundial era un sueño por todo lo que él había luchado. Es lo más lindo que te puede pasar, pero la sensación que sentís, los lugares a los que vas, son demasiado fuertes. No sé si alguien está tan preparado para eso. No sé si lo quiero volver a vivir. Y cuando veía a este tipo, que lo volvía a intentar cada cuatro años sabiendo lo que genera, que solo lo gana uno y hay más posibilidades de perder... Cuando estás adentro y vivís lo que sintió, es imposible no empatizar con él”.

El 7 de la selección también defendió a Enzo Fernández luego de la polémica por los cantos racistas en un video luego de la final contra Colombia. “Uno no analiza la canción de cancha, lo dice más en relación a una chicana. Entiendo a la gente que sufrió el racismo y no le guste. Después creo que hay lugares... si a un compañero de Enzo no le gusta, la manera es llamarlo a él, no ponerlo en unas redes sociales. Ahí hay un poco de malicia o de ponerlo a Enzo en un lugar de nada que ver”, dijo sobre su compañero quien podría recibir una sanción disciplinaria de su club, el Chelsea.