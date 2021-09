Pelé fue operado de un tumor en el colon y se encuentra en terapia intensiva

El exastro futbolístico Pelé, de 80 años, fue operado para la retirada de un tumor en el colon y permanece internado desde hace seis días, informó hoy el Hospital Albert Einstein de la ciudad de San Pablo.

"El paciente Edson Arantes do Nascimento fue sometido a una cirugía de retirada de una lesión sospechosa en el colon derecho. El tumor fue identificado durante la realización de un examen de rutina y el material enviado a análisis patológico. El paciente está bien y en recuperación en terapia intensiva", dice el parte médico del sanatorio con sede en el barrio de Morumbí.

Pelé fue internado en el hospital privado Albert Einstein de la ciudad de San Pablo el pasado martes 31 de agosto y operado el sábado pasado.

El equipo de prensa de Pelé, con oficina en Nueva York, publicó un mensaje en las redes sociales confirmando la existencia del tumor.

"El sábado pasado fui sometido a una cirugía para sacar una lesión sospechosa en el colon derecho. El tumor fue identificado en la realización de exámenes que mencioné la semana pasada. Por suerte estoy acostumbrado a festejar grandes victorias al lado de ustedes. Voy a encarar ese partido con una sonrisa en el rostro, optimismo y alegría por vivir cercado de amor de mis seres queridos", dice el mensaje de "O Rei", tricampeón mundial con Brasil en los mundiales de 1958, 1962 y 1970.

El hospital informó que se espera que Pelé, que el próximo mes cumplirá 81 años, salga de la unidad de cuidados intensivos y pase a una sala común este miércoles.

El exastro vive en un departamento en el barrio de Jardins, en San Pablo, y en una casa en el balneario de Guarujá.

Sus últimas apariciones en las redes sociales habían sido para mostrar una fotografía recibiendo la vacuna contra el coronavirus.

Cuando fue hospitalizado la semana pasada, Pelé también usó una red social para desmentir información de que se había desmayado. Dijo que estaba bien de salud y bromeó diciendo que no podría jugar el domingo siguiente.

"Chicos, no me desmayé y estoy muy bien de salud. Fui a mis exámenes rutinarios, que no había podido hacer antes debido a la pandemia. Aunque no estaré listo para el próximo domingo", dijo O Rei.

En los últimos años, después de una serie de cirugías de cadera, Pelé enfrentó problemas de salud que le provocaron dificultades de movilidad y según reconoció uno de sus hijos, el exarquero Edinho, sufrió "algo de depresión" por su deterioro físico de los últimos tiempos.

Pelé, uno de los mejores de todos los tiempos, nació el 23 de octubre de 1940 en Tres Corazones, un pequeño pueblo de Minas Gerais, y fue tres veces campeón del mundo con su selección en 1958, 1962 y 1970, entre otros logros.

Su récord de goles alcanza 1.281 tantos en 1.363 partidos, una cifra cuestionada porque incluye partidos no profesionales.

La FIFA lo coronó como el mejor futbolista del Siglo XX, distinción que comparte con el argentino Diego Armando Maradona.

En su extensa y exitosa trayectoria se destaca el hecho de haber sido el jugador más joven, con 17 años, en hacer un gol y en ganar una Copa del Mundo (1958). También posee la distinción de máximo goleador de la "Canarinha", con 77 goles en 92 partidos.

Con respecto a los clubes, Pelé dedicó prácticamente toda su carrera al Santos brasileño, equipo en el que jugó casi dos décadas y ganó seis de los ocho títulos de Liga y dos de las tres Copas Libertadores que el Santos tiene en sus vitrinas, además de los dos únicos Mundiales de Clubes de esa institución.

En 1974, Pelé pasó del Santos al Cosmos de Nueva York, en el que jugó hasta su retiro en 1977 y resultó un primer gran paso para profesionalizar el "soccer" en los Estados Unidos.

La leyenda mundial del fútbol se casó tres veces, la última en 2016, tiene siete hijos reconocidos, fue actor en Hollywood, embajador de la ONU y fue ministro de Deportes del expresidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso (1995-1998).