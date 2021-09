El presidente del club Altos Hornos Zapla fue agredido por hinchas del club

El presidente del club Altos Hornos Zapla, Marcelo Lizárraga, fue agredido físicamente por hinchas del club durante el partido que disputaba ese equipo contra Los Perales, correspondiente a la segunda fecha de la zona Campeonato de la Liga Jujeña de Fútbol.

El hecho de violencia ocurrió el domingo a poco de terminar el primer tiempo y fue denunciado ante la policía por el propio directivo, según dijo hoy, en contra del grupo de violentos que lo amenazaron de muerte.

Según relató Lizárraga, mientras observaba el partido en el estadio “Fortín Gaucho”, del barrio Los Perales, en la capital jujeña, un hombre se le acercó junto a otras cinco personas y le pegó un puñetazo.

“Junto a tres dirigente estaba viendo el partido apoyado sobre un auto cuando se acercaron y uno me pegó en la boca". El agresor ya está identificado: "Siempre va a criticarnos, nos insulta todos los partidos y busca agredirnos verbal o físicamente”, aseguró el presidente.

Lizárraga dijo que no es la primera denuncia que radica en la comisaría contra ese inadaptado: "Hace dos años ya me había amenazado, también lo hizo mostrando un machete contra el profesor (Cristian) Corrales y con un cuchillo contra Salvador Ragusa (ambos ex entrenadores del club)”.

"La vez que me amenazó a mi y a mis hijos, también le dio un golpe al tesorero del club”, recordó Lizárraga, que fue reelecto en el cargo en 2019 pero evaluará su futuro dirigencial. "Voy a pensar cómo se sigue, mis hijos me está pidiendo que deje todo”, reconoció.