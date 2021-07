Principio de acuerdo entre Vélez y Atlanta United de la MLS por el pase de Almada

Vélez Sarsfield arribó a "un principio de acuerdo" por la transferencia del jugador Thiago Almada al Atlanta United de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

Según lo revelado a Télam por una fuente cercana a la entidad de Liniers, la operación le dejará al club "un monto cercano a los 15 millones de dólares y habrá una plusvalía en caso de una futura transferencia".

"El jugador regresará a la Argentina y viajará a los Estados Unidos para someterse a la revisación médica y firmar su contrato", sostuvo el portavoz consultado.

El mediocampista ofensivo, de 20 años, participó con el seleccionado argentino que dirige el DT Fernando Batista de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Almada, que también tuvo un sondeo del Olympique de Marsella que dirige el casildense Jorge Sampaoli, debutó en la Primera División de la entidad velezana en agosto de 2018, en ocasión de un partido con Newell's Old Boys de Rosario (2-0).

El volante disputó un total de 80 encuentros en la institución de Liniers y marcó 20 goles, desde su estreno en Primera.

Atlanta United, que fechas atrás despidió al técnico argentino Gabriel Heinze (casualmente, exDT de Vélez), tiene en sus filas al defensor Alan Franco (ex Independiente), a los mediocampistas Ezequiel Barco (ex Independiente), Santiago Sosa (ex River Plate), Franco Ibarra (ex Argentinos Juniors) y al extremo Marcelino Moreno (ex Lanús).