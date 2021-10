Los Pumas pierden categóricamente ante a los Wallabies en la última fecha del Rugby Championship

El seleccionado de rugby de la Argentina, Los Pumas, perdió hoy su sexto partido en el Rugby Championship 2021, al caer categóricamente con Australia por 32-15 (parcial 15-3) en un encuentro que se disputó en el estadio CBUS Super Stadium, de la ciudad de Gold Coast por la sexta y última fecha.

Los Pumas, finalizaron su actuación en el certamen de la peor forma, carecieron de ideas para frenar los embates de los Wallabies, fueron superados ampliamente en las formaciones fijas y en el juego colectivo.

El seleccionado argentino solo alcanzó a descontar sobre el final del encuentro con dos tries anotados por el debutante tucumano Thomas Gallo, mientras que Emiliano Boffelli marcó un penal y dos conversiones.

Australia cerró su actuación con un triunfo categórico, claro dominador en las formaciones fijas y en el manejo de la pelota, sello el triunfo con tres tries marcados por Andrew Kellaway, mientras que Folau Fainga'a y Samu Kerevi sumaron los dos restantes.

En tanto, Quade Cooper sumó un penal y dos conversiones.

La caída de hoy frente a los Wallabies (32-15 ) se suma a las cinco sufridas anteriormente frente a Australia (8-27), y los dos choques con Sudáfrica y Nueva Zelanda.Los Springboks les ganaron por 32-12 y 29-10; mientras que los All Blacks los sometieron 39-0 y 36-13.

El seleccionado argentino finalizó por segunda vez sin obtener ningún punto en el certamen, como ocurrió también en el 2017.

- Síntesis -

Australia: Reece Hodge; Jordan Petaia, Len Ikitau, Samu Kerevi y Andrew Kellaway; Quade Cooper y Nic White; , Rob Valetini, Michael Hooper (capitán) y Pete Samu; Darcy Swain y Izack Rodda; Taniela Tupou, Folau Fainga'a y James Slipper. Entrenador: Dave Rennie.

Ingresaron: Lachlan Lonergan, Angus Bell, Greg Holmes, Matt Philip, Sean McMahon, Jake Gordon, James O'Connor, Tom Wright.

Argentina: Juan Cruz Mallía, Matias Moroni, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Emiliano Boffelli; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Rodrigo Bruni, Marcos Kremer y Juan Martín González; Tomás Lavanini y Guido Petti; Enrique Pieretto, Julián Montoya (capitán) y Rodrigo Martínez. Entrenador: Mario Ledesma.

Ingresaron: Facundo Bosch, Thomas Gallo, Eduardo Bello, Matías Alemanno, Francisco Gorrissen, Gonzalo García, Domingo Miotti, Mateo Carreras.

Tantos en el primer tiempo: 9' penal Cooper (AU), 27' try Fainga'a (AU), 34' try Kellaway convertido por Cooper (AU) y 40' penal Boffelli (A). Resultado parcial: Australia 15- Argentina 3.

Tantos en el segundo tiempo: 2' try Kerevi (AU), 13' try Kellaway convertido por Cooper (AU), 17' try Kellaway (AU), 22' try Gallo convertido por Boffelli (A), 32' try Gallo convertido por Boffelli (A). Resultado final: Australia 32- Argentina 15

Amonestado en el primer tiempo: 26' Lavanini (A)

Amonestado en el segundo tiempo: 40' Cooper (AU)

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica)

Árbitros asistentes: Nic Berry y Jordan Way (Australia).

TMO: James Leckie (Australia)

Estadio: CBUS Super Stadium, Gold Coast.