Los Pumas recomponen su imagen y consiguen un empate frente al campeón del Seis Naciones de Europa

El seleccionado argentino de rugby igualó hoy 20-20 con Galés, actual campeón del torneo europeo de Seis Naciones, en un test match disputado en la ciudad de Cardiff, que tuvo un parcial favorable a Los Pumas por 13-6.

Los tantos argentinos se concretaron con tries de Pablo Matera y Jerónimo De la Fuente, mientras que el apertura tucumano Nicolás Sánchez aportó dos penales y dos conversiones.

Los puntos de Gales fueron obtenidos con los tries de Will Rowlands y el ingresado Tom Willians, mientras que Callum Sheedy aportó dos penales y Jarrod Evans dos conversiones.

En el primer tiempo resultó expulsado el fullback de Los Pumas, Juan Cruz Mallía, quien tackleó de forma peligrosa a Kieran Hardy y previamente fue amonestado Nahuel Tetaz Chaparro.

El seleccionado dirigido por Mario Ledesma jugó su segundo amistoso consecutivo en esta ventana de julio, después de vencer a Rumanía 24-17 el sábado pasado en Bucarest.

En relación a ese encuentro, el equipo argentino mostró una mejor imagen en el Principality Stadium de Cardiff, donde en varios pasajes del juego fueron superiores en las formaciones fijas y además afrontaron casi 60 minutos con un jugador menos.

En el balance final, el empate fue justo pero para Los Pumas quedó la sensación de haberlo podido ganar ya que la máxima diferencia en el tanteador llegó a ser de 20 a 6 a su favor

En la primera parte, el partido fue deslucido y ambos equipos cometieron excesivos errores. Los Pumas una vez más cayeron en la indisciplina al cometer nueve penales que los galeses no lograron capitalizar.

La amonestación de Nahuel Tetaz Chaparro primero y la posterior expulsión Mallía a los 28 minutos, tras una entrada peligrosa sobre Hardy, forzaron un replanteo en la estrategia del seleccionado argentino, que debió elevar su grado de concentración y orden para mantener la balanza en equilibrio.

Antes del descanso, el equipo de Ledesma apoyó su primer trie mediante Pablo Matera a la salida de un line y luego Sánchez se encargó de la conversión.

Previamente, el apertura tucumano había marcado dos penales, mientras que el pateador galés Callum Sheddie fue protagonista de dos penales para finalizar con un parcial de 13 a 6.

En el inicio de la segunda parte, Los Pumas lograron su segunda conquista en una excelente combinación en ataque en la que Santiago Chocobares habilitó al rosarino Jerónimo De la Fuente. Tras la nueva conversión de Sánchez, el marcador llegó a 20 a 6.

Pero el conjunto argentino acusó el cansancio y Gales descontó la diferencia con un try marcado por Will Rowlands, convertido por el ingresado Jarrod Evans.

A diez minutos del final del partido, el equipo del Dragón llegó al empate con una excelente combinación de sus tres cuartos que terminó con un try debajo de los postes conquistado de Tomos Willians, luego convertido por Evans.

Galés tuvo la chance de quedarse con el triunfo en la última jugada del encuentro con un penal marrado por Jarrod Evans.

Los seleccionados de Gales y Argentina igualaron hoy por primera vez en sus 19 enfrentamientos, después de trece victorias británica y cinco argentinas. El próximo sábado volverán a jugar en el mismo estadio con el arbitraje del galés Luke Pearce, acompañado por sus compatriotas Matthew Carley y Karl Dickson.

=Síntesis =

Gales: Nicky Smith, Elliot Dee, Dillon Lewis; Ben Carter y Will Rowlands; Ross Moriarty, James Botham y Aaron Wainwright; Kieran Hardy y Callum Sheedy; Owen Lane, Jonathan Davies (capitán), Uilisi Halaholo y Jonah Holmes; Hallam Amos. Entrenador: Wayne Pivac.

Ingresaron: Josh Turnbull, Leon Brown, Nick Tompkins, Tomos Williams, Jarrod Evans, Gareth Thomas, Ryan Elias y Taine Basham.

Argentina: Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya (capitán) y Francisco Gómez Kodela; Marcos Kremer y Guido Petti; Pablo Matera, Facundo Isa y Rodrigo Bruni; Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez; Santiago Cordero, Jerónimo de la Fuente, Matías Moroni y Santiago Carreras; Juan Cruz Mallía. Entrenador: Mario Ledesma.

Ingresaron: Facundo Gigena, Santiago Chocobares, Tomas Lavanini, Santiago Medrano, Matías Alemanno, Gonzalo Bertranou, Domingo Miotti y Facundo Bosch.

Tantos en el primer tiempo: 15' penal Sánchez (A), 17' penal Sheedy (G), 26' penal Sheedy (G), 34' penal Sánchez (A) y 38' try Matera convertido por Sánchez (A).

Resultado parcial: Gales 6-Los Pumas 13

Tantos en el segundo tiempo: 5' try De la Fuente convertido por Sánchez (A), 11' try Rowlands convertido por Ewans (G), 30' try Willians convertido por Ewans (G).

Resultado final: Gales 20- Argentina 20.

Expulsado en el primer tiempo: 28' Mallía (A)

Amonestados en el primer tiempo: 27' Nahuel Tetaz (A) y Lewis (G)

Arbitro: Matthew Carley (Inglaterra).

Asistentes: Luke Pearce y Karl Dickson (Inglaterra).

Estadio: Principality Stadium (Cardiff, Gales).