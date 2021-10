"Me quedo en River hasta el final de mi contrato", aclaró Marcelo Gallardo

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, aclaró este viernes que se quedará en el club hasta el "final" del contrato en diciembre y luego decidirá su futuro, en medio de los rumores que lo pusieron en carrera para asumir en Barcelona.

"Estaba dudando si hacer o no la conferencia después de ver lo que se habló sobre mi salida a Barcelona y sabía que me lo iban a preguntar. Todos saben que mi pensamiento y mi decisión es cumplir el contrato que tengo y de ninguna manera tengo motivos para distraerme con pensamientos ajenos. Me quedo hasta el final de mi contrato", contó el DT en la conferencia de prensa.

"Tengo el compromiso de seguir conectado con lo que representa ser el entrenador de River, nunca se me pasó por la cabeza abandonar el club", argumentó frente a las diferentes preguntas.

Además, Gallardo no dijo si lo contactaron o no desde Barcelona, como aseguraron los medios catalanes, porque "no tiene sentido y no cambia nada".

En relación al partido del domingo contra Boca en el estadio Monumental y con la vuelta del público tras 18 meses, el Muñeco analizó: "Necesitamos jugar bien para ganarle a Boca e intentar ser superiores. En este partido, en esta actualidad, me da la impresión que estamos igualados en condiciones".

"La vuelta de la gente es una alegría, vamos a poder brindarnos futbolísticamente para los que estén en la cancha, tiene un tono diferente. Ya eso de por sí nos da una motivación distinta a los últimos partidos desde el 2020", destacó.

"El fútbol sin el público no es lo mismo, más allá de la profesionalidad que le ponemos a cada partido. Va a ser muy lindo, estamos ansiosos de reencontrarnos", reconoció el DT en lo que podría ser su último clásico.

El posible equipo sería Franco Armani; Milton Casco, Robert Rojas, Paulo Díaz y Fabrizio Angileri; Enzo Fernández, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz; Jorge Carrascal; Brian Romero y Julián Álvarez.