Rafa Nadal anuncia que se retira del tenis

El tenista Rafael Nadal anunció que se retira. El mallorquín comunicó, a través de un video en redes sociales, que dejará oficialmente la raqueta tras el torneo de la Copa Davis, que se celebrará en Málaga del 19 al 24 de noviembre.

Considerado el mejor tenista de polvo de ladrillo, el poseedor de hasta 92 títulos en su historial -entre ellos 14 Roland Garros- publicó este jueves su despedida con un video de unos cinco minutos en el que repasa su trayectoria y agradece el apoyo a sus seres queridos y a los aficionados al deporte. “Mil gracias a todos y hasta pronto”, dice en su mensaje.

“Me retiro del tenis profesional. Han sido dos años difíciles estos dos últimos en los que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión difícil y que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida todo tiene un principio y un final y es el momento adecuado para poner punto y final a una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás hubiese podido imaginar”, confiesa Nadal en el video.

“La realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil”, señala el tenista, de 38 años, que jugó sus últimos partidos en los pasados Juegos Olímpicos de París.

“Me siento superafortunado”

En una emotiva grabación, Nadal se muestra visiblemente agradecido: “Me siento superafortunado por todas las cosas que he podido vivir. Quiero agradecer a toda la industria del tenis, a todas las personas que engloban este deporte, a mis compañeros durante tantos años, especialmente a mis grandes rivales. He pasado muchísimas horas con ellos y he vivido muchos momentos que voy a recordar por el resto de mi vida”.

Asimismo, el ganador de 22 'grandes' tuvo palabras de agradecimiento también para su equipo, “una parte muy importante” en su vida, porque no eran “trabajadores, son amigos”. “Han estado a mi lado en todos los momentos que realmente los he necesitado. Momentos muy malos, momentos muy buenos, momentos que me han tenido que apretar, momentos que han tenido que aflojar. Hemos vivido tanto juntos que es difícil explicar”, relató.

También ha tenido palabras para su familia: “La familia lo es todo para mí. Mi madre ha hecho todos los sacrificios que tenía que hacer para que siempre lo tuviéramos todo. Mi mujer, Mary (Perelló), llevamos 19 años juntos. Gracias por todo lo que has hecho. Ha sido mi compañera de viaje perfecta. Volver a casa y ver cada día cómo está creciendo mi hijo ha sido una fuerza que realmente me ha mantenido vivo y con la energía necesaria para continuar”.

Sobre su hermana, afirma que “siempre” ha mantenido “una relación increíble” con ella, mientras que considera a su tío, Toni Nadal, “la razón” por la que empezó a jugar al tenis. “Gracias a él he podido también superar muchas situaciones que han sido difíciles en mi carrera deportiva. Y a mi padre, que ha sido una fuente de inspiración en todos los sentidos, un ejemplo de esfuerzo, de superación. Muchísimas gracias a mi padre de manera muy especial”.

“Me voy con la tranquilidad absoluta de haber dado el máximo”

Finalmente, se ha despedido de los aficionados, a quienes ha agradecido su “energía”. “Realmente todo lo que he vivido ha sido un sueño hecho realidad. Me voy con la tranquilidad absoluta de haber dado el máximo, de haberme esforzado en todos los sentidos. Solo puedo terminar diciendo mil gracias a todos. Y hasta pronto”, concluye su mensaje.

El balear dejará así las pistas tras la Copa Davis: “Me hace mucha ilusión que mi último torneo sean las Finales de la Copa Davis y representando a mi país, es cerrar el círculo ya que una de mis primeras alegrías fue la final de Sevilla en 2004”.

El jugador manacorí se retira con 92 títulos en su historial, el primero de ellos ganado en 2004. Fue el gran dominador de la tierra batida, reflejado en la conquista de 14 Roland Garros, entre 2005 y 2008, entre 2010 y 2014, entre 2017 y 2020, y en 2022, lo que le convierten en el tenista con más títulos en un único 'grande'. A ello, añade cuatro Abierto de los Estados (2010, 2013, 2017 y 2019), dos Wimbledon (2008 y 2010) y dos Abiertos de Australia (2009 y 2022), siendo uno de los ocho que ha logrado ganar los cuatro 'grandes', algo que consiguió en 2010 con su primer trofeo en Nueva York con 24 años.

Además, Nadal ganó en cinco ocasiones la Copa Davis (2004, 2008, 2009, 2011 y 2019) y también cuenta con dos medallas de oro olímpicas, una individual, en Pekín en 2008, y en dobles junto a Marc López, en Rio 2016. En total, fue 209 semanas número uno del mundo, acabando en lo más alto del ranking en 2008, 2010, 2013, 2017 y 2019, y ganó un total de 92 títulos, con 1.080 victorias y 227 derrotas.

Toni Nadal, el hombre más influyente en su trayectoria

Durante 27 años, su tío Toni Nadal ha sido el hombre más influyente en su trayectoria y, de hecho, su papel fue crucial en la consecución de los mayores éxitos cosechados por el tenista mallorquín. Bajo su tutela logró el título en 76 torneos, 16 de ellos Grand Slam (diez Roland Garros, tres US Open, dos Wimbledon y un Abierto de Australia).

Volcado en la capacitación deportiva de su sobrino desde que éste tenía cuatro años, Antonio Nadal Homar (Manacor, 22 de febrero de 1961) tuvo claro que, entre otros valores, quería inculcarle los del trabajo diario, el esfuerzo, la mejora constante y, sobre todo, una gestión eficaz de la adversidad. “Me he basado desde siempre en unos principios universales que han funcionado toda la vida y, por tanto, para mí han sido siempre los más lógicos. Mi forma de trabajar es simple y sencilla. No soy dueño de grandes teorías ni ejecutor de muchas complicaciones”, asevera, de hecho, en su libro Todo se aprende a entrenar.

A lo largo de su trayectoria no apartó ni un segundo su mirada de Rafa Nadal y de la forma de desenvolverse sobre la pista, hasta el punto de reconocer que es “muy duro”, tanto “de palabra” como “en presencia”. “Siempre me he ocupado de que Rafael sintiera mi apremio en la pista. Cuando estamos entrenando, aún a día de hoy, me coloco muy cerca de él porque quiero que sienta mi presión. Le corrijo continuamente, y pocas veces me doy por satisfecho, aunque lo esté”, reconocía en su libro, publicado en 2015.