El Real Madrid denuncia ante la Fiscalía los gritos racistas contra Vinícius como “delito de odio”

La Fiscalía ya está investigando los insultos racistas que el jugador del Real Madrid Vinícius Junior recibió este domingo en el partido que enfrentó al club blanco con el Valencia CF en el estadio de Mestalla. Fuentes del Ministerio Público confirman que la Fiscalía de Valencia ha abierto de oficio unas diligencias de investigación por un presunto delito de odio en relación a estos hechos y pedirá informes a la Policía Nacional para que recaben información sobre lo ocurrido.

La apertura de esa investigación se ha producido con carácter previo a la denuncia que el Real Madrid ha anunciado que presentará ante la Fiscalía General del Estado, aunque está previsto que todas las acciones anunciadas se acumulen en ese mismo procedimiento. En un comunicado, el Real Madrid muestra su “más enérgica repulsa y condena” ante unos hechos que “constituyen un ataque directo” al “modelo de convivencia” del “Estado social y democrático de derecho” y anuncia que ha presentado la “correspondiente denuncia” ante la Fiscalía contra los delitos de odio y discriminación, para que se investiguen y “se depuren responsabilidades”.

El incidente racista provocó que el partido contra el Valencia se interrumpiese. Cuando el jugador del Real Madrid fue a sacar de fondo, escuchó un insulto racista, ante lo que se negó a continuar jugando y señaló al aficionado que le había insultado para comunicárselo al colegiado, De Burgos Bengoetxea. Desde la megafonía del estadio se advirtió de que “no se iban a tolerar insultos racistas”. El encuentro siguió y Vinicius fue expulsado poco después en una acción con Hugo Duro.

El Valencia ha anunciado que expulsará del estadio de por vida a los aficionados que profirieron comentarios racistas. La Policía ha identificado a una persona y trabaja para confirmar la identidad de otros posibles implicados, según han explicado desde el club este lunes. “Desde el momento de los hechos se están analizando todas las grabaciones disponibles, trabajando con la máxima celeridad para esclarecer lo sucedido. El Valencia CF ha procedido ya a la apertura de un expediente disciplinario, aplicará la máxima severidad contra los aficionados que estén implicados expulsándolos del estadio de por vida y colabora con la Policía y las autoridades competentes”, ha comunicado el Valencia.

Vinícius critica a LaLiga

El delantero del Real Madrid criticó con dureza a LaLiga por el racismo en la competición después de los incidentes con aficionados en el partido contra el Valencia. “No es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios lo alientan”, escribió el futbolista en Twitter. Lo ocurrido ha llevado a que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, haya intervenido para solidarizarse con el jugador y pedir a las autoridades que tomen medidas para evitar que el “fascismo” y el “racismo” se instalen en los estadios.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, contestó calificándolo de injurias. “Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a LaLiga es necesario que te informes adecuadamente. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos”, respondió el presidente de la patronal. El organismo pidió las imágenes para investigar lo sucedido y comunicó que en caso de “detectar algún delito de odio”, procederán a tomar “las acciones legales oportunas”.

Tebas ha vuelto a hablar este lunes al mediodía. En un tuit en portugués y español, ha replicado que “ni España ni LaLiga son racistas” y “es muy injusto decir eso”. En su opinión, no se puede permitir que se manche “la imagen de una competición que es sobre todo símbolo de unión entre pueblos” con “más de 200 jugadores de raza negra en 42 clubes”. Tebas ha defendido que el racismo “es extremadamente puntual”, que esta temporada se han denunciado nueve veces insultos racistas (ocho, contra el propio futbolista del Real Madrid) y siempre se ha identificado a “los energúmenos responsables”: “Da igual que sean pocos, siempre somos implacables”, ha dicho. Por ahora, hay tres denuncias archivadas. Otros casos se han resuelto con retiradas de abono y propuestas de sanción.

El artículo 510 del Código Penal sanciona con hasta cuatro años de cárcel la incitación pública al odio por motivos racistas, antisemitas, ideológicos o xenófobos, entre otros. Según la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), la libertad de expresión ampara no solo las opiniones inofensivas, sino también las más hirientes. Pero establece como líneas rojas la incitación directa a la violencia y los comentarios que ahonden en la discriminación que ya sufren colectivos vulnerables.