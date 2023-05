Vinícius: “El racismo es normal en LaLiga, España es conocida como un país de racistas”

El delantero del Real Madrid Vinicius Junior criticó con dureza este domingo a LaLiga por el racismo en la competición después de los incidentes con aficionados en el partido contra el Valencia. “No es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios lo alientan”, escribió el futbolista en Twitter. Lo ocurrido llevó a que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, haya intervenido para solidarizarse con el jugador y pedir a las autoridades que tomen medidas para evitar que el “fascismo” y el “racismo” se instalen en los estadios. El Real Madrid anunció que lo va a denunciar ante la Fiscalía.

El Real Madrid denuncia ante la Fiscalía los gritos racistas contra Vinícius como “delito de odio”

Para Vinicius Junior, el campeonato que “alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi” hoy es “de los racistas”. “Un país hermoso, que me acogió y que amo, pero que aceptó exportar al resto del mundo la imagen de país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy en Brasil España es conocida como un país de racistas. Y tristemente, por todo lo que ocurrió, no lo puedo defender. Estoy de acuerdo”, lamentó.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, respondió calificándolo de injurias. “Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a LaLiga es necesario que te informes adecuadamente. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos”, contestó el presidente de la patronal. El organismo pidió las imágenes para investigar lo sucedido y comunicó que en caso de “detectar algún delito de odio”, procederán a tomar “las acciones legales oportunas”.

Mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da LaLiga aparece nas redes sociais para me atacar.



Por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada. Veja as respostas do seus posts e tenha uma surpresa...



Omitir-se só faz com que você se… https://t.co/RGO9AZ24IA — Vini Jr. (@vinijr) 21 de mayo de 2023

El futbolista lamentó que, “una vez más”, en lugar de criticar a los racistas Tebas decida “atacarle”. “Ignorarlo solo hace que se iguale a los racistas. No soy su amigo para hablar sobre racismo. Quiero acciones y castigos. Los hashtags no me conmueven”.

Tebas volvió a hablar este lunes al mediodía. En un tuit en portugués y español, ha replicado que “ni España ni LaLiga son racistas” y “es muy injusto decir eso”. En su opinión, no se puede permitir que se manche “la imagen de una competición que es sobre todo símbolo de unión entre pueblos” con “más de 200 jugadores de raza negra en 42 clubes”. Tebas argumentó que el racismo “es extremadamente puntual”, que esta temporada se denunciaron nueve veces insultos racistas (ocho, contra el propio futbolista del Real Madrid) y siempre se identificó a “los energúmenos responsables”: “Da igual que sean pocos, siempre somos implacables”, dijo. Por ahora, hay tres denuncias archivadas. Otros casos se resolvieron con retiradas de abono y propuestas de sanción.

1) Ni España ni @LaLiga son racistas, es muy injusto decir eso.



2) Desde @LaLiga denunciamos y perseguimos el racismo con toda la dureza dentro de nuestras competencias.



3) Esta temporada se han denunciado 9 veces insultos racistas (8 de ellas ha sido por insultos contra… https://t.co/KFXHOJv6cb — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) 22 de mayo de 2023

Partido interrumpido y reanudado

El incidente racista provocó que el partido contra el Valencia se interrumpiese. Cuando el jugador del Real Madrid fue a buscar un balón, escuchó un insulto racista, ante lo que se negó a continuar jugando y señaló al aficionado que le había insultado para comunicárselo al colegiado, De Burgos Bengoetxea. Desde la megafonía del estadio se advirtió de que “no se iban a tolerar insultos racistas”. El encuentro siguió y Vinicius fue expulsado poco después en una acción con Hugo Duro.

Insólito lo que ocurrió en Valencia - Real Madrid: Vinicius encaraba hacia el área rival, en la cancha había 2 pelotas, Cömert patea una y acierta a la que controlaba el brasileño.pic.twitter.com/XpMwsqsYjU — VarskySports (@VarskySports) 21 de mayo de 2023

🚨‼️ "Vinicius eres un mono". Es lo que gritaba la afición del Valencia a las puertas de Mestalla. pic.twitter.com/oQTp6ofBvU — madridistaReal (@RMadridistaReal) 21 de mayo de 2023

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha emitido un comunicado para solidarizarse con Vinicius y reivindicar que “no hay lugar para el racismo en el fútbol ni en la sociedad”. Infantino ha aprovechado para recordar el protocolo de tres pasos en las competiciones de la FIFA: primero se detiene el partido y se anuncia; después los jugadores abandonan el terreno de juego y desde megafonía se indica que, si continúan las agresiones, se suspenderá el partido; finalmente el partido se reanuda y, si continúan las agresiones, se detiene y los tres puntos serán para el adversario. “Son las normas que deberían aplicarse en todos los países y en todas las ligas. Está claro que es más fácil decirlo que hacerlo, pero tenemos que hacerlo y tenemos que apoyarlo mediante la educación”, ha incidido.

Lula da Silva: “Espero que se tomen medidas”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha condenado este domingo los insultos racistas vertidos contra el delantero y ha pedido a las autoridades que tomen medidas. “Quiero tener un gesto de solidaridad con Vinicius, un joven que sin duda es el mejor jugador del Real Madrid, y que sufre reiteradas agresiones. Espero que la FIFA y otras entidades tomen medidas para evitar que el racismo se apodere del fútbol”, ha escrito.

Queria fazer um gesto de solidariedade ao @vinijr, um jovem que certamente é o melhor jogador do Real Madrid, e que sofre repetidas ofensas. Espero que a Fifa e outras entidades tomem providências, para não deixar que o racismo tome conta do futebol. — Lula (@LulaOficial) 21 de mayo de 2023

Los cánticos racistas contra Vinicius son recurrentes. En febrero le gritaron “puto mono” durante el partido entre el RCD Mallorca y el Real Madrid. Además, la Liga presentó denuncias por los insultos durante el partido entre el Real Valladolid y el Real Madrid en enero de este año, ante los organismos judiciales, administrativos y deportivos competentes. Al futbolista le tiraron objetos y le llamaron “mono” desde la grada. Lo mismo que le gritaron en septiembre aficionados del Atlético de Madrid antes y durante el derbi que se disputó en el estadio Metropolitano. En total, LaLiga ha presentado denuncia en nueve ocasiones en las últimas dos temporadas.

“No representan a nuestro país”

Varios dirigentes políticos han condenado los cánticos contra Vinicius y han pedido una mayor contundencia contra ellos. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha afirmado que esos insultos “no representan a nuestro país, ni a ninguna hinchada de fútbol”: “Seguiremos trabajando para acabar con el racismo o cualquier otra forma de discriminación”. El ministro de Consumo y líder de IU, Alberto Garzón, también ha lamentado estos insultos racistas y ha instado tanto a LaLiga como a los árbitros a ser “más contundentes” para que esto no vuelva a suceder.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que “España no es un país racista” y que la imagen que se traslada con estos incidentes no es “real”. “Los campos de fútbol nunca se pueden convertir en esto. No sé si desde luego paralizando el partido y tomando medidas, pero todos tenemos que ocuparnos un poco de esto porque si no la imagen que se traslada, como digo, es realmente perjudicial y encima es que es mentira”, ha dicho en una entrevista en ABC.