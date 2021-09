Real Madrid vence sobre el final y queda líder en el fútbol de España

Real Madrid derrotó hoy como visitante a Valencia por 2-1, resultado que le permitió quedar arriba en las posiciones, al continuar la quinta fecha de la Liga, el campeonato español de fútbol de primera división.

En el tramo final del encuentro jugado en Mestalla, el equipo conducido por el DT italiano Carlo Ancelotti dio vuelta la pizarra con las conquistas del brasileño Vinicius Junior (St. 41m.) y del francés Karim Benzemá (St. 43m.).

De esta manera, el elenco "merengue" alcanzó las 13 unidades en la clasificación y pasó a comandar la tabla en soledad, por delante de Atlético Madrid (11 puntos), el propio Valencia y Real Sociedad (ambos con 10).

El equipo local, a las órdenes del entrenador José Bordalas, se había puesto en ventaja por intermedio de Hugo Duro (St. 21m.).

En tanto, en Sevilla, el local Betis igualó 2-2 con Espanyol, que también reaccionó en tiempo de descuento, para evitar la derrota.

El equipo andaluz marcó por intermedio de un tanto en contra de Adriá Pedrosa (Pt. 42m) y por otro del francés Nabil Fekir (Pt. 49m.).

El defensor argentino Germán Pezzella (ex River Plate) vio la tarjeta roja a los 33m. de la segunda mitad, según reflejó el sitio Marca. También jugó el mediocampista Guido Rodríguez, campeón de la Copa América Brasil 2021 en julio pasado con el seleccionado albiceleste.

El elenco catalán, que aún no ganó en lo que va del torneo, se puso en ventaja temprano por medio de Aleix Vidal (Pt. 16m.). Y cuando el encuentro languidecía, el uruguayo Leandro Cabrera (St. 52m.) estableció la paridad definitiva.

En tanto, Sevilla, con múltiple presencia argentina, empató sin goles como visitante del Real Sociedad, en San Sebastián.

El conjunto vasco estuvo más cerca de la victoria, ya que Mikel Oyarzábal remató un penal que atajó el arquero marroquí, Yassine Bounou.

En el elenco del DT Lopetegui se alistaron desde el comienzo Marcos Acuña (ex Racing), Erik Lamela (ex River Plate) y Alejandro Gómez (ex San Lorenzo). Mientras que Lucas Ocampos (ex River) entró en la segunda parte.

Otro encuentro que finalizó con el marcador en blanco es el que protagonizaron Mallorca (Rodrigo Battaglia) y Villarreal (Gerónimo Rulli y Juan Foyth).

Mañana se completará la jornada con el choque entre Barcelona-Granada, desde las 16.00 de Argentina, en el Camp Nou.

Los marcadores de la fecha fueron: Celta de Vigo 1-Cádiz 2; Rayo Vallecano 3-Getafe 0; Atlético Madrid 0-Athletic Bilbao 0; Elche 1-Levante 1; Alavés 0-Osasuna 2.

Posiciones: Real Madrid 13 puntos; Atlético Madrid 11; Valencia y Real Sociedad 10; Athletic Bilbao 9; Sevilla, Osasuna y Mallorca 8; Barcelona y Rayo Vallecano 7; Betis y Elche 6; Cádiz 5; Villarreal y Levante 4; Espanyol 3; Granada 2; Celta 1; Getafe 0

Principales goleadores: Karim Benzemá (Francia/Real Madrid) 5 goles; Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) y Vinicius Junior (Brasil/Real Madrid) 4; Angel Correa (ARGENTINA/Atlético Madrid), Erik Lamela (ARGENTINA/Sevilla) y Carlos Soler (Valencia) 3