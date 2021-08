San Pablo de Crespo avanza en la Copa de Brasil con goles de Emiliano Rigoni y Martín Benítez

San Pablo, dirigido por el argentino Hernán Crespo, avanzó a los cuartos de final de la Copa de Brasil, que clasifica para la Copa Libertadores 2022, al vencer a Vasco da Gama, por 2 a 1, igual resultado del partido de ida, con goles de los argentinos Emiliano Rigoni y Martín Benítez.

El encuentro se jugó en el estadio de Vasco, en Rio de Janeiro, y Rigoni (ex Belgrano e Independiente) abrió el marcador a los 43 minutos, Benítez (ex Independiente) lo amplió a los 50 y descontó Lízero, en contra, a los 71.

Vasco, que juega en la segunda división del certamen brasileño y contó con los argentinos Germán Cano y Martín Sarrafiore, sufrió las expulsiones de Jaba y Leandro Castán, indicó SoccerWay.

Por su parte, Atlético Mineiro, rival de River Plate en cuartos de final de la Copa Libertadores, tras eliminar en polémica definición a Boca Juniors, perdió de visita ante Bahía por 2 a 1 pero clasificó por haber vencido 2 a 0 en Belo Horizonte en la ida.

Los goles de Bahía, con los argentinos Germán Conti y Lucas Mugni, fueron obra de Rossi y Rocha, descontando el chileno Eduardo Vargas. En el segundo tiempo ingresó el ex River Ignacio Fernández en Mineiro mientras que Matías Zaracho (ex Racing) no actuó a causa de una dolencia muscular.

Fortaleza, dirigido por el argentino Juan Pablo Vojvoda, avanzó a la próxima instancia al vencer de visita 1-0 a CRB con gol de Wellington Paulista, luego de haber triunfado también de local por 2-1. En CRB jugó el argentino Diego Torres.

También clasificó a cuartos de final el Athletico Paranaense que igualó de visita ante Atlético Goianiense 2 a 2 luego de vencer en la ida por 2 a 1.

Esta noche juegan por los octavos de final Juazeirense-Santos (19.15), los santistas ganaron en la ida 4 a 0 y ABC-Flamengo (21.30), triunfo de los cariocas en el primer juego por 6 a 0.

Ya están en cuartos de final Fluminense, Atlético Mineiro, Gremio, San Pablo, Fortaleza y Ahtletico Paranaense y esa instancia será sorteada mañana en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol.