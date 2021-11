El seleccionado masculino de vóleibol llegó a Cali y debutará ante Puerto Rico este viernes

(Agrega información del seleccionado femenino)

El seleccionado argentino masculino Sub 23 de vóleibol ya se encuentra en Cali, Colombia, donde este viernes debutará contra Puerto Rico en los Juegos Panamericanos para menores de 23 años, clasificatorio a los Panamericanos de Santiago de Chile 2023.

El equipo nacional, dirigido por Pablo Rico, formará parte del Grupo A y el viernes jugará ante Puerto Rico (a las 20, hora argentina); el sábado frente a Colombia (a las 22.30) y el domingo cerrará la primera fase contra Guatemala (a las 20).

En el Grupo B competirán Brasil, República Dominicana, México y Chile.

Los 12 jugadores que viajaron son los armadores Ezequiel Vázquez y Eugenio Gaiottino (ambos Sub 19); los opuestos Lorenzo Nieto (Sub 21) y Bautista Gazaba (Sub 21); los centrales Nahuel García (Sub 19), Imanol Salazar (Sub 19) y Manuel Natch (Sub 21); los puntas Lucas Malaber (Sub 21), Nahuel Rojas (Sub 19), Giuliano Turcitu (Sub 19) y Mauro Zelayeta (Sub 23); y el líbero Marcos Richards (Sub 21).

Por otra parte, el seleccionado femenino -conducido por Martín Ambrosini- viajará este miércoles rumbo a Colombia con un combinado de jugadoras que integraron las distintas selecciones de base y hasta la Mayor.

Las Panteritas convocadas para los Panamericanos Junior son Juana Giardini, Julieta Aruga, Ángeles Ligorria, Agostina Beltramino, Nicole Pérez, Guadalupe Martín, Juliana Ocaña, Melisa Corzo, Julieta Holzmaisters, Julieta Sandez, Balbanera Ulla y Agostina Pelozo.

Las argentinas debutarán el 1º de diciembre ante México por el Grupo A, al día siguiente jugarán contra Colombia y cerrarán la zona ante Surinam (el 3 de diciembre) en busca del pase a semifinales.