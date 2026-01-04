Con el Mundial de fútbol a la cabeza, estas serán algunas de las competiciones deportivas más importantes de 2026

19 de julio. Esa es, con toda seguridad, la fecha marcada en rojo por todos los amantes del deporte cuando se piensa en las competiciones más destacadas del Año Nuevo que está a punto de arrancar. Y es que ese día se celebrará en Nueva York la final del Mundial de fútbol, partido que explota audiencias y paraliza el planeta gracias a un evento que podría ver sobre el césped a Lionel Messi, a Cristiano Ronaldo o a Lamine Yamal. Pero, al margen del Mundial que se celebrará desde el 11 de junio en EE.UU., México y Canadá, hay otras fechas y lugares que ocuparán más de una portada durante 2026. Estas son algunas de esas competiciones que marcarán un calendario en el que también destacan los Juegos Olímpicos de invierno.

La actividad de 2026 comienza este enero con la resolución de la Copa Africana de Naciones y la travesía de un nuevo Rally Dakar, que pondrá a prueba la resistencia de los pilotos durante la primera mitad del mes. Al mismo tiempo, las ardientes canchas de tenis de Melbourne inaugurarán la temporada de los cuatro Grand Slams con el Open de Australia, que podría ver el primer enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Este primer mes del año también servirá para que las escuderías de Fórmula 1 realicen sus primeras pruebas de pretemporada en Barcelona.

Febrero será el mes de los deportes de invierno con la celebración de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo, que introducirán por primera vez el esquí de montaña en su programa oficial. Paralelamente, la atención se desplazará a California para la disputa de la Super Bowl de la NFL en Santa Clara y el fin de semana de las estrellas de la NBA en Los Ángeles. El tenis femenino también tendrá un protagonismo especial con torneos en Doha y Dubái.

El rugir de los motores de la Fórmula 1 se escuchará oficialmente en marzo con el Gran Premio de Australia, marcando el inicio de una temporada que estrenará un reglamento técnico revolucionario. Este mes también será testigo del Clásico Mundial de Beisbol en sedes repartidas entre Estados Unidos, Japón y Puerto Rico. En el terreno del tenis, el desierto californiano de Indian Wells y las pistas de Miami concentrarán a la élite mundial para los primeros Masters 1000 del año. Además, la Selección Argentina y su par de España ya saben a qué hora será la Finalissina, encuentro que se llevará a cabo el 27 de marzo del 2026 en el Estadio Icónico de Lusail. El partido entre los campeones de América y Europa comenzará a las 15 (hora de Argentina).

Durante abril, el ciclismo en ruta entrará en su fase más nostálgica y exigente con las clásicas de Flandes y la París-Roubaix, conocidas por sus tramos de adoquines. El golf vivirá su momento cumbre con el Masters de Augusta, mientras que la NBA pondrá fin a su temporada regular para dar paso a la intensidad de los playoffs. Y los mejores jugadores de tenis viajarán a Montecarlo y Barcelona en la gira europea de tierra batida.

Mayo concentrará la definición de los torneos de clubes más importantes de Europa, con las finales de la Europa League en Estambul y la Champions League en Budapest. En el asfalto, el Giro de Italia recorrerá la península italiana, mientras que en Estados Unidos se disputarán las legendarias 500 Millas de Indianápolis. El mes cerrará con el inicio de Roland Garros en París, donde Alcaraz y compañía buscarán la gloria en la Philippe Chatrier. Pero el evento más esperado del año se iniciará en junio con el Mundial de fútbol, que por primera vez contará con 48 selecciones y tres países anfitriones. Estados Unidos, México y Canadá se preparan para un torneo histórico que comenzará el día 11, mientras la NBA corona a su nuevo campeón en las finales. Por su parte, la Fórmula 1 visitará el mítico circuito de Mónaco y el tenis se trasladará al césped de Wimbledon al finalizar el mes.

Tour y Vuelta

La fiebre mundialista continuará durante gran parte de julio, culminando con la gran final el día 19 en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey. El ciclismo no se detendrá y el Tour de Francia iniciará su recorrido desde Barcelona, cruzando los macizos montañosos más desafiantes antes de llegar a los Campos Elíseos. La región del Caribe vibrará con la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, mientras que en agosto se celebrarán los campeonatos de bádminton en Nueva Delhi y los de gimnasia rítmica en Fráncfort. Hacia finales de mes, la Vuelta a España comenzará su andadura con una salida inédita desde las calles de Mónaco.

Septiembre será el mes de las finales del Abierto de Estados Unidos de tenis y el cierre de la temporada de IndyCar en Monterey. Los amantes del atletismo verán el Mundial Ultimate en Budapest y el fútbol europeo retomará su protagonismo con el inicio de la fase de liga de la renovada Champions League. La recta final del año en octubre incluirá los playoffs de las Grandes Ligas de Béisbol y el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística en Róterdam. La Fórmula 1 entrará en su fase asiática y americana con paradas en Singapur y Estados Unidos, mientras que el judo también tendrá su espacio con el Campeonato del Mundo en Bakú.

El intenso calendario deportivo de 2026 concluirá con el cierre de la Fórmula 1 en Abu Dabi. El tenis celebrará sus finales de la ATP y la WTA, mientras que el fútbol sudamericano coronará a sus campeones en las finales de la Copa Libertadores y la Sudamericana. El año cerrará con el Mundial de Natación en piscina corta en Pekín, poniendo fin a una temporada que podría marcar la despedida definitiva de leyendas como Messi y CR7 en toda una final de un Mundial.