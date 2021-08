Suárez: "Vamos a dejar todo por darle a River el título de este campeonato"

El delantero de River Plate Matías Suárez prometió que el equipo "dejará todo" por darle al club "el título de este campeonato" de la LPF, el que le falta a Marcelo Gallardo a nivel nacional, después de "haber quedado muy dolidos por la eliminación en la Copa Libertadores".

"Quedamos muy dolidos por la eliminación de la Copa Libertadores por lo que ahora vamos a dejar todo por el título de este campeonato", sostuvo Suárez en declaraciones para TNT Sports.

"River siempre exige pelear por todo lo que juega, por eso la obligación de mejorar en lo que necesitamos para estar bien arriba en este torneo", amplió el cordobés.

A la vez, el ex Belgrano de Córdoba señaló: "Somos conscientes cuando no jugamos bien, pero en este partido se mejoró, cuando era importante ganar para trabajar en mejorar con más tranquilidad", reconoció.

Por su parte, una de las figuras del encuentro, el delantero Julián Álvarez expuso que hicieron "un buen partido", aunque no tuvo empacho de indicar que fallaron "en varias definiciones como para ganar con mayor comodidad".

El autor de la primera conquista, también explicó la razón por la cual no pudo convertir el tiro penal que ejecutó: "No lo miré al arquero (José Devecchi), pateé al medio pensando que él se iba a tirar hacia un costado, pero se quedó parado y me lo atajó".

De inmediato, refirió que debe "seguir practicando las ejecuciones de los penales para ser más efectivo", dijo Alvarez.

En tanto, quien marcó de 'palomita' el segundo gol, el volante Enzo Pérez estimó que "River es parte del campeonato argentino, que es muy irregular, por eso no escapa a lo que ofrecen otros equipos, estando todos muy juntos en las posiciones".

"Con los refuerzos que se sumaron, más los pibes que subieron de inferiores, nos estamos acomodando para darle una buena forma al equipo", adujo el mendocino.

"Lo importante es que se ganó, porque necesitábamos los tres puntos para estar entre los primeros", resaltó Pérez al cierre.

Por su parte el entrenador, Marcelo Gallardo finalmente suspendió la conferencia de prensa pospartido y previamente se lo vio hablando extensamente con el manager, Enzo Francescoli. River perderá varios jugadores por la fecha FIFA para la próxima jornada, y podrían ser más si Lionel Scaloni necesita seguir convocando a raíz de la negativa de varias ligas europeas en ceder a los futbolistas sudamericanos a sus selecciones.