"Villa todavía no recibió ninguna comunicación oficial sobre su sanción", aclaró su representante

El representante de Sebastián Villa, Rodrigo Riep, aclaró que hasta el momento el colombiano no recibió "ninguna comunicación oficial" de Boca Juniors sobre la suspensión de 15 días sin cobrar su sueldo con la obligación de entrenarse aparte para realizar una mini pretemporada.

"Hasta ahora Sebastián (Villa) no recibió ninguna información oficial por parte de la dirigencia de Boca, veremos qué hacemos cuando llegue, el jugador es profesional. El chico se enteró de la situación informalmente. No tuvimos carta documento. Si sale la carta oficial el jugador no tiene inconvenientes en responder y asumir consecuencias " dijo el agente en ESPN.

"Si Boca lo quiere sancionar es un tema de Boca, que después lo solucionaremos en segundo plano. Lo aceptaremos dependiendo de qué tipo de sanción es y si corresponde", agregó

Después explicó la postura de su representado: "Si él tiene que jugar en Boca lo hará como profesional que es, pasa que tres veces tuvo ofertas del exterior y la gente de la Secretaría de Fútbol se la negó. Tomó una decisión enojado. Nosotros lo asesoramos pero las decisiones las toma él. Cuando se fue a Colombia fue por el tema de su madre, luego tardó más de lo previsto en volver".

Villa practicó hoy solo en el predio de Ezeiza, mientras sus compañeros lo hicieron en Casa Amarilla. La intención de la dirigencia es que la semana que viene siga intensificando su preparación y participe algunos días junto al resto del grupo.

El colombiano estuvo 38 días sin presentarse a entrenar debido a que estaba en desacuerdo con la dirigencia que no aceptó una oferta del Brujas de Bélgica por 7 millones de dólares, de los cuales al club le correspondía el 70% y al Deportes Tolima, el otro dueño de su ficha, el 30 restante.

Entremedio, el delantero viajó a su país porque su madre se encontraba enferma y recién se reincorporó al club hace 10 días, por lo que el entrenador Sebastián Battaglia decidió que realizara una mini pretemporada separado del plantel.

El futbolista, de 25 años, tiene contrato con Boca hasta el 31 de diciembre de 2024 y su cláusula de salida es de 40 millones de dólares.

En la parte futbolística, Battaglia tiene pensado disponer un equipo con mayoría de suplentes para enfrentar el próximo sábado a Atlético Tucumán desde las 20.15, por la duodécima fecha de la Liga Profesional de Fùtbol (LPF), antes de enfrentarse a Patronato, el miércoles próximo, por los cuartos de final de la Copa Argentina en Santiago del Estero.

En la practica de esta mañana en el predio Pedro Pompilio, los titulares que igualaron 0 a 0 ante Defensa y Justicia realizaron trabajos físicos livianos y el resto realizó una práctica de fútbol.

Un probable equipo para Tucumán es el siguiente: Agustín Rossi; Eros Mancuso, Lisandro López, Renzo Giampaolli y Frank Fabra; Alan Varela, Esteban Rolón, Rodrigo Montes y Edwin Cardona; Cristian Pavón y Nicolas Orsini.