La advertencia del Tesoro de EEUU al FMI que se interpretó como un mensaje a la Argentina

El subsecretario del Tesoro norteamericano para Asuntos Internacionales, Jay Shambaugh, advirtió en las últimas horas que el Fondo Monetario Internacional (FMI) debe obligar a los gobiernos que reciben respaldo financiero a realizar las reformas pedidas por el organismo, o de lo contrario retirarles el apoyo.

El reclamo fue interpretado por sectores del mercado financiero como una advertencia para la Argentina y sus laxas políticas fiscales. “El FMI debe estar dispuesto a retirar su financiación si un país no toma las medidas necesarias”, dijo el funcionario del Tesoro.

Shambaugh advirtió que “un programa con un ajuste insuficiente simplemente dejará al país que vuelva a estar en la misma o peor posición económica”, al hablar ante el Center for Global Development.

La opinión podría perjudicar a la Argentina en la próxima negociación de noviembre, cuando se deba acordar la extensión del programa que el país tiene con el FMI, en medio de un probable balotaje.

Las recientes medidas que tomó el ministro de Economía, Sergio Massa, de eliminar el impuesto a las ganancias y otorgar un bono salarial a trabajadores estatales contradicen la letra del último acuerdo que posibilitó el desembolso de US$ 7.500 millones.

Las declaraciones de Shambaugh, no dirigidas específicamente a país alguno, fueron interpretadas por algunos analistas como un mensaje al FMI y a los países con programas de asistencia que no cumplen con sus metas.

El ex representante de EEUU en el FMI, Mark Sobel, dijo que “leyendo entre líneas, el Tesoro desaprueba la refinanciación continuada de la gran exposición argentina del FMI, mientras aparta la vista de políticas horribles”.

Para Sobel, el Tesoro “está pidiendo, aparentemente y con razón, que el Fondo se apriete el cinturón tras las próximas elecciones presidenciales argentinas, exija reformas serias y, si no, suspenda el apoyo, aunque esto cause atrasos al FMI y perjudique su salud financiera”.

Lo que Argentina podría significar en última instancia para el estatus de acreedor preferente de facto del Fondo queda comprensiblemente intacto“, dijo Sobel en una nota en la web del Bretton Woods Committee.

En su mensaje, Shambaugh dijo que “a medida que los países se preparan para la recuperación, nos alienta el hecho de que cada vez más países están abandonando la ayuda financiera de emergencia y busquen en cambio programas de alta calidad”.

“Estos programas deben ir acompañados de reformas políticas que restablezcan la estabilidad económica con vistas a un crecimiento sostenible”, precisó.

El subsecretario del Tesoro agregó que el FMI “debe colaborar estrechamente con las autoridades fiscales y monetarias de un país para identificar las reformas macroeconómicas necesarias para alcanzar los objetivos económicos”.

Advirtió que “el FMI debe estar dispuesto a retirarse si un país no toma las medidas necesarias. Es esencial que los programas no se limiten a proporcionar financiación”.

“La financiación debe servir para algo y venir acompañada de políticas que devuelvan la estabilidad al país”, dijo el funcionario del Tesoro.

“Un programa con un ajuste insuficiente sólo devolverá al país a la misma situación económica o a una peor, a menudo con más deuda. Y, si un programa carece de credibilidad, no puede traer consigo nueva financiación privada”, alertó.

El discurso completo de Shambaugh

Nuestra reunión llega en un momento importante para la arquitectura financiera internacional. Hace un año, la Secretaria Yellen estuvo aquí, en el CGD, y compartió sus ideas sobre el financiamiento para el desarrollo. Ella emitió un llamado urgente para la evolución del sistema de bancos multilaterales de desarrollo – para una acción audaz para enfrentar los desafíos del siglo 21. Estados Unidos encabezó este llamamiento, y ahora somos parte de una amplia coalición, con otros accionistas y con la gerencia y el personal de los BMD, para que la agenda de evolución cumpla de manera tangible para los mercados emergentes y los países en desarrollo.

Hoy quiero centrarme en el FMI para completar el panorama de la forma en que el Departamento del Tesoro considera que las instituciones financieras internacionales cumplen con los resultados de los mercados emergentes y los países en desarrollo. Quiero compartir mi visión del FMI y analizar cómo puede fortalecerse para hacer frente a los desafíos que enfrenta la economía mundial.

EL PAPEL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

Desde su fundación, Estados Unidos ha apoyado firmemente al FMI tanto por el bien del mundo como porque hemos reconocido que nos beneficiamos de un mayor crecimiento y estabilidad económica en el resto del mundo. Las economías más fuertes en el extranjero y el asesoramiento político sólido de una organización internacional de alto nivel ayudan a elevar los niveles de vida en todo el mundo y son de gran interés nacional para los Estados Unidos.

Establecido en 1944, a raíz de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, el FMI se encargó de supervisar el sistema monetario internacional, para ayudar a mantener la estabilidad del tipo de cambio y apoyar el crecimiento mundial.

Décadas más tarde, el sistema de tipo de cambio fijo bajo Bretton Woods dio paso a nuevos acuerdos de tipo de cambio, y el FMI adaptó su papel y su asesoramiento de política para cumplir con su mandato de supervisar la estabilidad del sistema monetario internacional. Ayuda a monitorear la evolución del tipo de cambio, guía a los países a través de cuestiones macroeconómicas desafiantes y trabaja para facilitar la estabilidad financiera y el crecimiento económico.

El FMI ha sido un socio inestimable e indispensable.

Una y otra vez, el FMI se ha adaptado a las necesidades del momento, sin rehuir emprender reformas institucionales para adecuarse a su propósito. Es tan esencial hoy como lo fue en su fundación. Incluso si no existiera, necesitaríamos algo así.

Es por eso que nos comprometemos a reinvertir en el FMI. Este año, apoyaremos un aumento de las cuotas, para un aumento amplio en todos los países miembros, con el objetivo de fortalecer al FMI como institución accionista en el centro de la red mundial de seguridad financiera.

Estamos presionando para satisfacer las necesidades de financiamiento del Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza, de modo que el FMI pueda seguir prestando a los países de bajo ingreso ahora y en el futuro.

Queremos trabajar con los accionistas y la gerencia del FMI para elevar las voces de los mercados emergentes y los países en desarrollo.

Queremos asegurarnos de que el FMI cumpla con su mandato básico de supervisión, fortalecimiento de las capacidades y préstamos, y demuestre un sólido historial de guiar a los países hacia trayectorias macroeconómicas sostenibles.

También necesitamos que el FMI desempeñe su papel de manera inquebrantable y rigurosa para que los países hagan los ajustes necesarios para que sus economías tengan una base sólida. Ninguna otra institución puede proporcionar orientación macroeconómica junto con financiamiento para dirigir a los países hacia mejores resultados macroeconómicos.

DESAFÍOS Y PRIORIDADES MACROECONÓMICAS

Permítanme establecer el contexto actual. Nuestro debate se produce a raíz de dos conmociones mundiales masivas: la pérdida de vidas y la perturbación económica de la pandemia de COVID-19; y la destrucción, los elevados precios de la energía y los alimentos, y otros efectos indirectos de la guerra ilegal e inmoral de Rusia contra Ucrania.

Para los mercados emergentes y los países en desarrollo, el impacto de estos shocks ha sido especialmente grave. Primero vinieron las inmensas necesidades fiscales para apoyar a individuos y familias durante la pandemia. Luego, la guerra de Rusia contra Ucrania llevó a un aumento en los precios de los productos básicos, ejerciendo más presión sobre las finanzas públicas y creando inseguridad alimentaria para muchos. El aumento de las vulnerabilidades de la deuda y el endurecimiento de las condiciones de los mercados financieros limitaron el acceso a los mercados internacionales de capital.

El FMI respondió rápida y enérgicamente a estos shocks. Adaptó su conjunto de herramientas de préstamos para proporcionar financiamiento de emergencia a una escala sin precedentes a los países que enfrentan graves recesiones económicas. Puso en marcha nuevas instalaciones para hacer frente a las crecientes presiones de la balanza de pagos derivadas de la crisis alimentaria y los crecientes desafíos transfronterizos, como el cambio climático. Y ha desempeñado un papel clave en la implementación de iniciativas lideradas por el G20 sobre suspensión del servicio de la deuda y alivio de la deuda, incluso al copresidir la Mesa Redonda Mundial sobre la Deuda Soberana para abordar los principales cuellos de botella en el proceso de reestructuración de la deuda.

El FMI está lleno de personas increíblemente talentosas que pueden contribuir positivamente a una amplia gama de desafíos que enfrenta la economía mundial, pero no podemos permitir que la tentación de abordar todos los problemas aleje al FMI de su misión central de supervisión y orientación macroeconómica y cambiaria. Esa misión es demasiado esencial para desviarse.

A menudo, el FMI puede contribuir mejor a los nuevos desafíos a través de su misión principal. Tomemos el clima como ejemplo. A través de una sólida orientación macroeconómica, el FMI puede ayudar a los países a emprender reformas fiscales para reducir los subsidios energéticos distorsionadores que también tienen malos resultados climáticos. Puede ayudar a los países a fortalecer sus marcos macroeconómicos para que puedan volver al acceso a los mercados y movilizar mejor el capital privado para invertir en infraestructura resistente al clima. A través del desarrollo de capacidades, puede ayudar a los países a aumentar mejor los ingresos, lo cual es crucial para la estabilidad macro, pero también una parte esencial de la financiación tanto de la mitigación del cambio climático como de la adaptación. Cuando los riesgos climáticos presentan una tensión en la balanza de pagos, el FMI puede proporcionar préstamos (por ejemplo, a través del Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad). Al mismo tiempo, el FMI no debería ser experto en cuestiones climáticas. En cambio, debería centrarse en cuestiones macroeconómicas críticas y depender del Banco Mundial y otros para obtener conocimientos especializados sectoriales. En resumen, la solución de los principales desafíos mundiales debe implicar reforzar el mandato básico, no desviarse de él.

PRIORIDADES DEL FMI

En este contexto, quisiera establecer tres prioridades para el FMI.

En primer lugar, el FMI debe brindar asesoramiento sólido e imparcial en materia de políticas a todos los países miembros en sus principales áreas de especialización, en particular las cuestiones fiscales, monetarias y del sector financiero.

La supervisión es una de las herramientas básicas del FMI para proporcionar este asesoramiento en materia de políticas. El FMI supervisa periódicamente la evolución y las políticas económicas y financieras de sus países miembros, tanto bilateral como mundialmente. Este trabajo es crucial para revelar los riesgos y vulnerabilidades sistémicos, tanto dentro de los países miembros como con respecto a la economía global, antes de que se conviertan en crisis.

Y ayuda a los países a identificar la combinación de políticas adecuada para lograr sus objetivos económicos. El sobreendeudamiento sigue siendo uno de los vientos en contra económicos más significativos. Y muchos países de bajo ingreso se enfrentan a difíciles compensaciones de política para fortalecer sus posiciones fiscales a fin de apoyar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que siguen logrando avances en los objetivos de desarrollo sostenible y abordando los desafíos económicos que plantea el cambio climático. El FMI ofrece asesoramiento inestimable, incluso a través de su riguroso marco de análisis de la sostenibilidad de la deuda.

El FMI debe ser sincero en este esfuerzo. Debe estar dispuesto a mantener conversaciones difíciles con los países miembros, especialmente cuando existen riesgos a la baja o políticas que podrían tener efectos de contagio adversos para la economía mundial. Debe estar dispuesto a proporcionar consejos no deseados. Esto incluye denunciar las políticas perjudiciales del sector externo y los regímenes cambiarios que distorsionan la economía nacional y trasladan el costo del ajuste a los interlocutores comerciales. Desde su fundación, el FMI se ha encargado de monitorear los tipos de cambio y considerar cómo las políticas en un país pueden tener efectos indirectos en el mundo. El FMI debe ser claro cuando los países violan estas normas. La creencia generalizada de que un accionista importante interviene de manera opaca va en contra de lo que se supone que es el FMI. El FMI debe instar a los países miembros a adoptar las mejores prácticas, como la transparencia en la intervención cambiaria.

El asesoramiento del FMI debe abordar las vulnerabilidades de los balances que podrían plantear riesgos sistémicos para la estabilidad financiera. Esto también debería significar abogar por correcciones políticas difíciles que paguen dividendos a lo largo del tiempo, incluida la presión a los países para que aborden los problemas de gobernanza o corrupción que desperdician recursos y limitan el crecimiento.

Todos tenemos interés en asegurarnos de que la supervisión siga ocupando un lugar central en la misión del FMI y que ofrezca asesoramiento eficaz en materia de políticas a todos sus países miembros, tanto para las economías grandes como para las pequeñas.

La nueva Estrategia para los Estados frágiles y afectados por conflictos del FMI es un ejemplo en el que la institución ha dado un paso adelante para satisfacer las necesidades de los países miembros. La estrategia se basa en la larga experiencia del FMI con Estados frágiles y afectados por conflictos para proporcionar enfoques más sólidos y adaptados que reflejen el contexto de fragilidad específico de cada país.

La labor del FMI en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo —o lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo— es otro ejemplo de en la que el FMI brinda asesoramiento en materia de políticas sobre cuestiones macroeconómicas críticas. La implementación efectiva de los regímenes ALD / CFT es esencial para la integridad y estabilidad del sistema financiero internacional, el crecimiento global y el estado de derecho.

La supervisión del FMI es fundamental no sólo para los países miembros sino también para el sistema mundial. Para que la supervisión sea más eficaz, también debe ser transparente, y en este sentido, el FMI ha logrado avances significativos en las últimas décadas. El FMI publica información detallada sobre los datos de los países, la membresía financiera y las decisiones del Directorio Ejecutivo. Celebramos los esfuerzos en curso del FMI para aumentar la transparencia, e instamos al FMI a presionar para lograr una mayor transparencia en los tipos de cambio, los préstamos y préstamos, y los datos del sistema financiero.

En segundo lugar, el FMI debe seguir avanzando en su labor de fortalecimiento de las capacidades. Un desarrollo sólido de la capacidad, junto con los programas cuando sea necesario, puede ayudar a los países a establecer marcos macroeconómicos sostenibles a mediano plazo. La supervisión y los préstamos del FMI se basan en una comprensión de la economía de un país que depende, en esencia, de la calidad y disponibilidad de los datos. El FMI debe mantener sus rigurosos estándares de supervisión en materia de datos, respaldados por una valiosa asistencia técnica a los países miembros para mejorar la recopilación, la calidad y la transparencia de los datos.

El desarrollo de la capacidad ha ayudado a los países a fortalecer sus instituciones económicas y facilitar una formulación de políticas macroeconómicas más sólidas. Esto incluye la labor fundamental del FMI para ayudar a los países a reforzar las finanzas públicas, modernizar sus regímenes monetario y cambiario, y fortalecer los esfuerzos de gobernanza y lucha contra la corrupción. A lo largo de los años, el FMI ha ampliado el acceso al asesoramiento, el aprendizaje entre pares y las capacitaciones con las autoridades de los países, que valoramos y acogemos con satisfacción.

La asistencia del FMI es cada vez más necesaria, por ejemplo en los confines remotos de las islas del Pacífico en áreas como la gestión de las finanzas públicas, teniendo en cuenta el impacto del cambio climático, y la supervisión y regulación financieras, ya que la pérdida de relaciones con los bancos corresponsales amenaza la conectividad con el sistema financiero internacional.

En tercer lugar, el FMI debe crear y mantener programas de préstamos de alta calidad.

El papel más público del FMI es el de la respuesta a la crisis. Cuando los países experimentan crisis de balanza de pagos, el FMI proporciona financiamiento a tasas razonables para suavizar las necesidades inmediatas de liquidez. Proporciona espacio financiero para que los países miembros implementen programas de reforma, ayudándoles a evitar opciones que podrían exacerbar las tensiones financieras y la desigualdad. Y un programa del FMI adecuadamente diseñado, con una sólida credibilidad en materia de políticas, puede ayudar a catalizar los flujos financieros a lo largo del tiempo procedentes de otras partes, en particular del sector privado.

En respuesta a la pandemia y a la guerra de Rusia contra Ucrania, el FMI aumentó rápidamente el financiamiento de emergencia para ayudar a los países en tiempos de crisis, a capear estos choques exógenos agudos. Estos préstamos ayudan no solo a los miembros individuales, sino también a la economía global.

A medida que los países miran hacia la recuperación, nos alienta que más países estén haciendo la transición de la asistencia financiera de emergencia y, en cambio, estén buscando programas de alta calidad. Estos programas deben ir acompañados de reformas de política que restablezcan la estabilidad económica con miras a un crecimiento sostenible.

El FMI debe asumir su función y ayudar a los países a corregir los desequilibrios macroeconómicos subyacentes. Debe promover políticas que apoyen la sostenibilidad fiscal y de la deuda, abordar el desajuste del tipo de cambio y fortalecer las reformas estructurales para catalizar un crecimiento sostenible e inclusivo.

El FMI debe trabajar en estrecha colaboración con las autoridades fiscales y monetarias de un país para identificar las reformas macroeconómicas necesarias para alcanzar los objetivos económicos. Y una vez que lo hagan, el FMI debería permanecer firme en su asesoramiento.

Pero para ser eficaz, el FMI debe estar dispuesto a retirarse si un país no toma las medidas necesarias. Es esencial que los programas no solo proporcionen fondos. El financiamiento debe servir a un propósito y venir con políticas que devuelvan a un país a la estabilidad. Un programa con un ajuste insuficiente simplemente dejará al país en la misma o peor posición económica, a menudo con más deuda. Y, si un programa carece de credibilidad, no puede traer consigo nuevo financiamiento privado.

Confiamos en el FMI para ayudar a los países a salir de una crisis mejor de lo que estaban antes.

Con este fin, los programas tradicionales que ayudan a los países a resolver problemas inmediatos de balanza de pagos deben ser de naturaleza temporal. Los programas del FMI están estructurados para proporcionar financiamiento temporal en respuesta a crisis agudas, y la naturaleza rotatoria del financiamiento del FMI es intrínseca al mandato del FMI. Queremos ver un FMI en el que los países puedan solicitar asistencia del FMI y luego salir de programas sobre una base económica más estable. Sin embargo, sabemos que algunos países, en particular los mercados emergentes abiertos, pueden enfrentar shocks externos que pueden abrumar incluso a los sólidos amortiguadores macroeconómicos. Para los países que cumplen con los más altos estándares de política económica y gobernanza, la Línea de Crédito Flexible del FMI puede ofrecer una cobertura de reservas adicional para reforzar la fortaleza de los bancos centrales independientes.

La credibilidad también está en juego. Esperamos que el FMI desempeñe un papel catalizador para ayudar a un país a recuperar el acceso a los mercados. Esto requiere que el FMI intervenga rápidamente en situaciones de crisis, con un financiamiento sustancial respaldado por un ajuste macroeconómico y reformas sólidas.

Debemos hacer todo lo posible para reforzar el historial del FMI, y eso podría significar tomar decisiones difíciles con los países miembros.

Entendemos que, en algunos casos, un país requerirá un programa de seguimiento para resolver sus problemas de balanza de pagos. Pero los programas repetidos que simplemente renuevan la deuda del FMI sin reformas de política que restauren la sostenibilidad y mejoren la vida de los ciudadanos de un país solo empeoran la situación de la deuda de un país, desperdician recursos finitos de los accionistas y dañan la credibilidad del FMI.

En estos momentos, el FMI debe estar dispuesto a mantenerse firme en los ajustes de política que sean necesarios. Reconocemos que esto no es fácil de esperar de una institución que existe para ayudar a sus miembros a enfrentar shocks temporales, así como restricciones más prolongadas al crecimiento. Y no podemos ser arrogantes sobre las dificultades de asesorar a las autoridades nacionales de manera apolítica sobre opciones políticas que son intrínsecamente políticas. Pero no puede ser política del FMI prorrogar programas, o aprobar revisiones, sólo para evitar atrasos sin reformas de política sólidas.

PRÓXIMOS PASOS

Le pedimos mucho al FMI porque simplemente no hay otra institución que pueda desempeñar su papel en el sistema financiero mundial.

Para que el FMI desempeñe bien su función –en todas las áreas de supervisión, fortalecimiento de las capacidades y préstamos– debe responder a las necesidades de sus países miembros. Debe esforzarse por ser un asociado fiable al que los países puedan recurrir en tiempos de crisis. Esto significará implementar reformas políticas donde sea necesario y buscar oportunidades para reflejar mejor las voces de sus miembros.

Me gustaría concluir exponiendo cómo el Tesoro de los Estados Unidos cree que debemos fortalecer al FMI.

En primer lugar, debemos asegurarnos de que el FMI tenga los recursos que necesita para prestar.

Vemos una necesidad apremiante de reforzar las finanzas de los fideicomisos emblemáticos del FMI que abordan la pobreza y crean resiliencia, y continuaremos trabajando con nuestro Congreso para hacerlo.

El Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (FFCLP) es el servicio de financiamiento concesionario del FMI para los países de bajo ingreso que reúnen las condiciones necesarias. Para los países miembros más pobres elegibles para el FFCLP, la tasa de interés es actualmente del cero por ciento.

La nueva Cuenta Fiduciaria para la Resiliencia y la Sostenibilidad (RST, por sus siglas en inglés) del FMI tiene por objeto abordar los riesgos de balanza de pagos derivados de desafíos macroeconómicos críticos a más largo plazo, como el cambio climático y las pandemias, y ayuda a los países a aumentar la resiliencia cuando se combina con programas tradicionales del FMI respaldados por políticas sólidas. Diez países ya se han beneficiado del RST, y la demanda es fuerte.

El año pasado, Estados Unidos aportó $70 millones a la cuenta de reserva de subsidios del FFCLP. Y la Administración Biden continúa pidiendo al Congreso que autorice a Estados Unidos a prestar $21. millones al FMI para el FFCLP y el RST.

Pero a la luz del aumento de los préstamos a raíz de la pandemia y la guerra de Rusia contra Ucrania, los recursos del FFCLP se están quedando cortos, en particular los recursos de subsidios necesarios para sostener los préstamos sin intereses del FFCLP. La gerencia del FMI está pidiendo urgentemente promesas adicionales de $1.2 millones para recursos de subsidios. Aunque los recursos de los donantes pueden ayudar a satisfacer las necesidades inmediatas, para que la cuenta de subvenciones tenga una base sostenible requerirá nuevas medidas.

Esta es la razón por la que la Secretaria Yellen y yo hemos pedido al FMI que presente opciones para cuando se celebren las Reuniones Anuales del mes próximo a fin de cerrar la brecha de financiamiento a más largo plazo, de modo que el FMI pueda seguir otorgando préstamos concesionarios ahora y en el futuro.

Una idea que el FMI debería considerar es utilizar sus recursos generados internamente para respaldar la cuenta de subsidios del FFCLP. Esta es una manera de que todos los países miembros del FMI demuestren su firme apoyo a sus países miembros más vulnerables. A corto plazo, el FMI podría cubrir la mayor parte del déficit de subsidios del FFCLP mediante una distribución y transferencia de recursos internos de las reservas del FMI, manteniendo al mismo tiempo un colchón muy sólido de recursos precautorios debido al reciente repunte de los préstamos.

En segundo lugar, apoyamos firmemente que el FMI sea una institución más basada en cuotas mediante un aumento equiproporcional de las cuotas, un aumento que se asigne a todos los países miembros en proporción a sus cuotas actuales, combinado con una disminución correspondiente de los recursos prestados del FMI.

Las cuotas son fundamentales para el FMI: determinan el poder de voto de los países miembros y el acceso al financiamiento del FMI.

Un aumento equiproporcional de las cuotas que restablezca al FMI como institución basada en cuotas reducirá su dependencia de los recursos prestados y proporcionará al FMI un nivel de recursos más consistente y previsible. Salvaguardaría el papel del FMI como centro de la red de seguridad financiera mundial. Y podría aumentar el acceso al endeudamiento para los países de bajo ingreso, permitiendo programas más amplios del FMI cuando sea necesario y en consonancia con la sostenibilidad de su deuda. También eliminaría la necesidad de que el FMI establezca acuerdos bilaterales especiales de endeudamiento que sean una fuente de financiamiento opaca y menos confiable.

Estados Unidos seguirá abogando por cambios en la fórmula de cuotas para que refleje mejor la economía mundial, incluso dando más peso a las economías dinámicas de mercados emergentes. Una parte importante de ese proceso será que todos los países, especialmente aquellos que verían un aumento en la participación, respeten las funciones y normas del FMI y trabajen para fortalecer el sistema monetario internacional. Esperamos con interés trabajar con otros países en una nueva fórmula de cuotas que garantice que todas las voces sean escuchadas en el proceso. El cambio de las cuotas sin un marco acordado daría lugar a una ponderación positiva de un puñado de países a expensas de muchos otros.

En tercer lugar, debemos trabajar juntos para asegurarnos de que el FMI represente a sus diversos miembros. A medida que los mercados emergentes y los países en desarrollo se han convertido en una parte cada vez más importante de la economía global, han pedido aumentar su representación en el FMI. A falta de un cambio duradero en las cuotas, creemos que se podría hacer más para elevar las voces de estos países.

En particular, opino que el personal directivo superior del FMI debería ser más representativo de los países miembros a los que sirve.

Una forma de hacerlo podría ser agregar un quinto puesto de Subdirector Gerente. Durante más de una década, los altos directivos del FMI han tenido cuatro Subdirectores Gerentes, un primer puesto adjunto tradicionalmente ocupado por Estados Unidos, un puesto adjunto tradicionalmente ocupado por Japón, un puesto adjunto tradicionalmente ocupado por China y un adjunto para todos los mercados emergentes y países en desarrollo. Agregar un nuevo espacio ayudaría a ampliar las perspectivas del equipo directivo superior del FMI. Si se diseña bien, podría significar que en todo momento, tanto los mercados emergentes como los países de bajo ingreso tendrían voz al más alto nivel.

Una mayor representación también podría significar fortalecer la voz de los mercados emergentes y los países en desarrollo en el Directorio Ejecutivo del FMI. Con ese fin, estamos abiertos a colaborar con los miembros del África subsahariana sobre si encontrarían valor en la creación de un 25º presidente en la Junta para proporcionar un tercer presidente para la región.

Para otras políticas, nuestra prioridad es simplemente escuchar, sea cual sea el tema. Un ejemplo aquí es la política de recargo. Estamos abiertos a escuchar opiniones sobre la reforma de las políticas de recargos que equilibren la necesidad de abordar las preocupaciones de los países miembros y el objetivo de proteger adecuadamente el balance del FMI e incentivar la naturaleza a corto plazo del financiamiento del FMI.

CONCLUSIÓN

El FMI ha sido un ancla importante para el sistema financiero mundial. Y tenemos que asegurarnos de que pueda seguir desempeñando ese papel. Los shocks afectarán a los países, especialmente a los más vulnerables, y el FMI debe estar preparado para apoyar a los países en su respuesta inmediata y ayudar a los países a crear resiliencia ante futuros shocks.

El mundo necesita que el FMI sea una voz confiable. Uno que viene con asesoramiento y recursos en materia de políticas, pero también uno que proporciona el asesoramiento duro necesario para que las políticas vuelvan a tener una base sólida.

Aunque concluyo aquí mis observaciones iniciales, considero que esto es el comienzo de muchos debates sobre políticas. Invito a la comunidad internacional, en particular a los países de mercados emergentes y en desarrollo y al personal directivo y al personal técnico del FMI, a asociarse con Estados Unidos para impulsar estas reformas. Durante el último año, Estados Unidos ha trabajado en estrecha colaboración con una serie de países asociados y con la administración del Banco Mundial para impulsar la agenda de evolución de los BMD. Esto ya está dando resultados tangibles en la forma en que opera el Banco y los recursos que puede utilizar para apoyar mejor a los mercados emergentes y los países en desarrollo. Ahora es el momento de mostrar cómo Estados Unidos apoya también a los mercados emergentes y a los países en desarrollo en el FMI.

Hay mucho más trabajo por hacer y espero abordar esos desafíos juntos. Gracias.

Con información de NA y US Department of the Treasury.

IG