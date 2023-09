Máximo Kirchner dijo que nadie se negó a pagarle al FMI, pero llamó a “no tener la soga al cuello”

El diputado de Unión por la Patria y presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, Máximo Kirchner, pidió hoy que se tome conciencia de las consecuencias del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la economía argentina. “Siempre sostuvimos que el acuerdo era inflacionario y lo único que han hecho las negociaciones con el Fondo es empeorar la situación de nuestro país”, aseguró.

A pesar de estas críticas, el dirigente sostuvo que nadie se negó a pagarle al organismo de crédito, pero advirtió que “con la soga al cuello” por las presiones del FMI, no se pueden generar cursos de acción alternativos. “Con la soga al cuello no podemos generar un país diferente que contenga a la mayoría de los argentinos y que le dé rienda libre a ese talento que tiene Argentina para salir de la crisis porque así lo ha hecho históricamente”, expresó.

Máximo Kirchner, además, cuestionó que la directora de la entidad internacional no haya visitado el país en los últimos cuatro años para comprender la coyuntura argentina. “Es el lugar donde más plata puso el Fondo y no vino a la Argentina a ver cómo viven los argentinos, qué piensan sus empresarios más allá de las cámaras que los representan”, reclamó.

Para el diputado, mientras estas visitas no se lleven a cabo y no logre cerrarse la deuda externa, “discutir el destino de nuestra seguridad, salud, educación, trabajo o techo es un formalismo”.

“La tarea es enorme y los recursos casa vez menos. El FMI condiciona el funcionamiento del Estado y el acuerdo como venimos diciendo es inflacionario. Tenemos la oportunidad de construir la victoria en octubre, tomamos decisiones para recuperar municipios que permitieran al peronismo de Buenos Aires retener la gobernación y sumar en la elección nacional”, agregó el hijo de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

En este marco, el presidente del PJ bonaerense ratificó su respaldo a Axel Kicillof y Sergio Massa para los comicios del próximo 22 de octubre. Además, confrontó directamente con la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, a quien acusó de querer destruir al kirchnerismo. “Yo no quiero destruir a Patricia Bullrich, yo quiero que a mi país le vaya bien, no quiero destruir a nadie. Quiero más medios de comunicación, más empresas, no se trata de querer suprimir al que piensa diferente”, expresó.

ACM con información de agencias.