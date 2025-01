Amazon admite que no tiene espacio para que todos sus empleados vuelvan a la oficina este 2025 como les exigió

Amazon suma otra controversia más en su política de poner fin al teletrabajo. Andy Jassy, el responsable de la multinacional tecnológica tras el paso atrás de Jeff Bezos, decidió adoptar la postura más restrictiva del sector y exigir a todos sus empleados que trabajen la jornada completa desde la oficina a partir de este 2 enero. Un anuncio que desató renuncias y quejas por toda la compañía, que ahora reconoce que ni siquiera dispone de espacio suficiente para que los empleados cumplan la orden de su jefe.

Amazon tiene unos 5.000 empleados de oficina en España. “En cuanto a España y Europa, solo se ven afectados unos pocos edificios”, expresó a elDiario.es un portavoz de la compañía, que tiene su sede central en Madrid, en un edificio de oficinas en el área de Méndez Álvaro con capacidad para unos 1.000 trabajadores. También dispone de siete plantas de la Torre Foster (en el complejo de Las Cuatro Torres) con un espacio similar, así como otras dos oficinas más pequeñas en Barcelona, una dedicada al apoyo a pymes que usan su plataforma de venta y otra centrada en el desarrollo de tecnología.

La situación, no obstante, afecta a sus oficinas de todo el mundo. En EEUU la falta de espacio se da en sus centros de Nueva York, Atlanta, Houston o Nashville, según informaron medios locales. En estos casos la compañía se vio obligada a posponer su política de regreso a la presencialidad, un aplazamiento que en algunos casos llegará hasta mayo de 2025.

Trabajadores de Amazon denuncian en privado a elDiario.es que el objetivo de la medida es hacer un “recorte de plantilla encubierto” sin llevar a cabo despidos directos, después de haber cesado a 28.000 empleados en 2023. Amazon, como el resto de tecnológicas, llevó a cabo contrataciones masivas en 2020 y 2021 ante el auge del negocio digital durante la pandemia, pero se vio obligada a recalcular sus necesidades tras la estabilización del sector y la llegada de la inteligencia artificial.

Muchos de los empleados que ahora son obligados a volver a la oficina fueron contratados valorando la política de teletrabajo de Amazon. Esta permitía la jornada laboral completamente en remoto hasta febrero de 2023, cuando la redujo a dos días a la semana. “Antes de la pandemia no se daba por hecho que la gente pudiera trabajar de forma remota dos días a la semana, y eso volverá a ser así en el futuro”, destacó Andy Jassy en septiembre, cuando anunció el fin del teletrabajo, dando tres meses y medio a sus empleados para adaptarse a la nueva situación.

Reducción de responsables de equipo

En el mismo comunicado, Jassy avanzó que Amazon aprovechará el fin del teletrabajo para aumentar el número de empleados asignado a cada jefe de equipo en un 15% durante el primer trimestre de 2025. “Tener menos gerentes eliminará capas y aplanará las organizaciones más de lo que son hoy”, avanzaba en su comunicado el CEO de Amazon, que no aclaró en cuántos despidos se traducirá esta nueva política.

El objetivo de estas medidas es hacer que el trabajo sea “más fluido”, indica Jassy. “Cuando echamos la vista atrás a los últimos cinco años, seguimos creyendo que las ventajas de estar juntos en la oficina son significativas”, señaló en septiembre: “Hemos observado que es más fácil para nuestros compañeros de equipo aprender, modelar, practicar y fortalecer nuestra cultura; colaborar, aportar ideas e inventar es más sencillo y eficaz; enseñar y aprender unos de otros es más fluido; y los equipos tienden a estar mejor conectados entre sí”.

“Los últimos 15 meses en los que hemos vuelto a la oficina al menos tres días a la semana han reforzado nuestra convicción sobre los beneficios”, concluía el responsable de la multinacional. A partir de ahora, adelantaba, el teletrabajo solo será una opción en circunstancias excepcionales, como hijos enfermos, “emergencias en casa” o la necesidad de terminar un proyecto “en un entorno más aislado”.

Malestar en la plantilla

Unas explicaciones que no han convencido al grueso de trabajadores de oficina de la multinacional, que suman unos 350.000 en todo el mundo. La plataforma Blind, diseñada para que empleados del sector tecnológico, especialmente grandes corporaciones como Amazon, Google o Microsoft, puedan compartir información, experiencias y opiniones de manera anónima sobre sus lugares de trabajo, realizó una encuesta entre 2.585 empleados corporativos verificados de Amazon que reveló que el 91% de ellos estaba en contra de eliminar el trabajo en remoto.

Además, casi tres de cada cuatro trabajadores de la multinacional (73%) revelaron que ya estaban buscando nuevos empleos que les dieran la oportunidad de teletrabajar, un estándar habitual en la industria tecnológica. El 32% afirmó que conocía a alguien que había renunciado como consecuencia de los cambios pocas semanas después del anuncio.

“La política general de vuelta a la oficina es una locura, en particular para aquellos de nosotros que fuimos contratados de forma remota y LEJOS de una oficina. Tengo hijos y familiares aquí, así que no estamos dispuestos a mudarnos”, escribió en Blind un profesional verificado de Amazon. “Incluso si no lo hiciera, hay un riesgo demasiado grande de que me despidan en 6 meses de todos modos, así que ¿por qué arriesgarme a mudarme?”.

Los próximos balances de resultados aclararán qué porcentaje de los empleados han decidido dimitir y no acatar la nueva política de trabajo presencial obligatorio. Una práctica que solo Tesla y el resto de empresas de Elon Musk han impuesto desde el fin de la pandemia, ya que corporaciones como Google, Microsoft o Meta han adoptado enfoques híbridos como el que hasta ahora planteaba Amazon.