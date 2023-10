Con apoyo de los libertarios y la izquierda, el oficialismo aprobó “Compre sin IVA” en Diputados

La Cámara de Diputados aprobó hoy el proyecto de ley de devolución del IVA para los productos de la canasta básica a sectores de menores ingresos en compras realizadas con tarjetas. La iniciativa del Frente de Todos, que ahora deberá ser tratada en el Senado, contó con el apoyo de los bloques provinciales, La Libertad Avanza y los legisladores de izquierda.

En carácter de miembro informante, el diputado oficialista Carlos Heller había instado a la oposición a acompañar el proyecto por sus “enormes beneficios” para la ciudadanía. Si bien la iniciativa obtuvo media sanción con 134 votos a favor y ninguno en contra, no contó con la aprobación del interbloque de Juntos por el Cambio, quienes prefirieron abstenerse por considerar que se trata de una política “inflacionaria”.

Heller había advertido que “con la devolución del IVA no hay razón para que los precios se muevan; una medida administrativa de la AFIP, que, por un lado, percibe el impuesto y, por el otro, se lo reintegra a los beneficiarios”. “Estamos convencidos de que este proyecto es superior a la idea de eximir del IVA a determinados productos, que además de generar problemas en las distintas cadenas de producción y distribución de bienes, no se termina muchas veces, en general, evidenciando en los precios de los productos”, explicó.

El legislador de la izquierda, Alejandro Vilca, se mostró a favor de esta iniciativa en tanto considera que favorece al poder adquisitivo de los argentinos. “Este proyecto se da en un marco donde los trabajadores vienen perdiendo frente a la inflación, disparada producto de la devaluación pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se aprobó por todos los bloques. Nosotros sostuvimos que era inflacionario”, indicó.

En la misma línea se expresó la diputada de Identidad Bonaerense -Interbloque Federal- Graciela Camaño para quien el reintegro contribuye a que los sectores de menores ingresos puedan mantener una adecuada nutrición. “El 60% de los pibes reciben sus alimentos del Estado, el 40,1% de la población es pobre. El apoyo al acceso económico y físico a alimentos nutritivos son factores importantes para ayudar a promover la seguridad alimentaria”, argumentó.

Por el contrario, el legislador de Evolución Radical Alejandro Cacacce había señalado que no todos los sectores populares, que son quienes más lo necesitan, están alcanzados por la medida. “Nosotros estamos de acuerdo que, en medio de una crisis económica donde la pobreza es del 40%, se necesita recuperar recursos. Pero resulta que hay pobres que no son beneficiarios y hay beneficiarios que no son pobres”, sostuvo.

De igual modo, la diputada del PRO, Germana Figueroa Casas, aseguró que, lejos de ser una devolución del IVA, el proyecto es en realidad un “subsidio para algunos porque vale para cualquier cosa comprada dentro de comercios de alimentos y deja fuera a todos aquellos que no están bancarizados y son los que más lo necesitan”. El alcance parcial de la política también fue resaltado por el representante del radicalismo tradicional, Víctor Romero, quien puso énfasis en la exclusión de los trabajadores informales “que compran y comen todos los días como todos”.

