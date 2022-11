El Banco Central volvió a vender y lleva casi US$ 300 millones en dos días

El Banco Central (BCRA) terminó la rueda con ventas por US$ 145 millones para atender la demanda y el pago de importaciones. De esta forma, en apenas dos días -lunes y martes- ya se desprendió de US$ 295 millones para que el peso no se deprecie en forma tan acelerada.

Sin el estímulo del “dólar soja” vendió US$ 535 millones en lo que va de noviembre para mantener el tipo de cambio oficial.

El dólar blue cerró estable a $290 en la punta vendedora y los tipos de cambio financieros cortaron una racha de cinco bajas consecutivas y operaron en alza, según los principales indicadores del mercado cambiario.

El dólar blue cerró en $ 286 para la compra y después de la suba de ayer la brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial mayorista se ubicó en el 82%.

Las ventas acumulan en noviembre poco más de US$ 530 millones y ya superaron el total de ventas de octubre.

Las cotizaciones financieras en la bolsa porteña, cortaron una tendencia de cinco bajas consecutivas y el dólar Contado con Liquidación gana 75 centavos hasta los $305, con una brecha con el tipo de cambio oficial mayorista que llegó al 91%. El MEP o dólar bolsa trepó hasta los $292,38 y la diferencia con el oficial llega al 82,5%.

El dólar sin los impuestos subió 44 centavos y opera a $166,7, según el promedio en los bancos de la plaza local.En el Banco Nación aumenta 50 centavos hasta los $166,3.

El ahorro o dólar solidario, que incluye los impuestos avanzó 73 centavos hasta los $275,17 y el turista o tarjeta subió 77 centavos y cotizó a $291,85.

El nuevo dólar Qatar avanzó 88 centavos y cerró a $333,54, unos $ 43 por encima del dólar blue y se consolida como el más caro del mercado.

El dólar mayorista, que regula el BCRA, subió 34 centavos a $159,71 con un volumen operado en el segmento de contado de $403,08 millones.

En los dos primeros días de esta semana, el mayorista subió $ 1,43, algo por encima de los $ 1,26 de aumento registrado en igual período de la anterior.

Con información de NA