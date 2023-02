El BCRA acumula ventas por casi US$ 500 millones en lo que va de febrero

El BCRA vendió este lunes US$ 48 millones y acumula un saldo negativo de casi US$ 500 millones en febrero. El dólar blue trepó $2 y se vendió a $379 en el mercado paralelo, con una brecha del 98% respecto del mayorista.

El billete informal viene de operar a la baja durante las dos ruedas anteriores, pero en el inicio de semana reflejaba tendencia alcista. En lo que va de 2023, el blue acumula una suba de $33, después de cerrar 2022 en $346.

Los dólares financieros, por su parte, cotizaron en baja: el contado con liquidación se ofreció a $369,02 y el Bolsa o MEP a $355,08. En tanto, el dólar minorista se vendió a un promedio de $199,20, el ahorro a $325,46 y el turista a $394,97.

El viernes, el Banco Central informó que las reservas brutas cayeron a US$40.008 millones, mientras que durante esa jornada la autoridad monetaria vendió US$ 67 millones en el mercado de cambios. Desde el lunes de la semana pasada, el organismo totalizó ventas por US$ 286 millones, un 8,3% más que en la semana anterior.

El Banco Central ya resignó casi US$ 500 millones de sus reservas netas en lo que va de febrero, una suma que supera en un 125% al saldo negativo de US$ 187 millones que habían dejado sus intervenciones en febrero de 2022.

Los bonos, para abajo

Los bonos en dólares cayeron hasta 4% en la apertura de esta semana, lo que empuja al riesgo país al borde de los 2.000 puntos básicos. La baja más pronunciada es la de Global 29 en dólares, que retrocede 4,1%.

También arrancaron la semana en baja otros papeles como el AL41 en dólares, que cede 2,5%, mientras el resto de los títulos soberanos en moneda dura muestran bajas en torno al 1%. Esto empuja al riesgo país, el indicador de JP Morgan que mide la sobre tasa de la deuda argentina, que este lunes suma 0,2% y llega a 1.966 puntos básicos.

De este modo, vuelve a acercarse a los 2.000 puntos, un registro que no tocaba desde principio de enero. Así, el objetivo oficial de destinar US$ 1.000 millones a recomprar deuda para hacer bajar el riesgo país y así abaratar el crédito para empresas argentinas por ahora no se está cumpliendo.

Desde el anuncio del 18 de enero pasado hasta ahora, el gobierno ya destinó casi US$ 600 millones a esta operatoria. En este escenario, las reservas netas rondan los US$ 3.000 millones, lo que fuerza a buscar divisas frescas y acelerar un préstamo por US$ 1.000 millones con bancos internacionales.

La estrategia de recompra de bonos sólo estaría funcionando para anclar el precio de los dólares financieros. Esto es lo que viene ocurriendo con el dólar MEP, que se negocia en la bolsa porteña, que cotiza a $ 355, un alza de 0,4%, mientras que en el mes apenas se movió 0,1%.

Con información de NA