Caputo negó que se trate de un blanqueo y se quejó por una pregunta sobre su patrimonio

El ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó hoy que las medidas anunciadas impliquen un blanqueo de capitales y reaccionó con molestia ante una consulta de un periodista sobre su patrimonio personal.

En la conferencia de prensa en la que anunció el nuevo régimen que relaja controles para el uso de dinero hoy no bancarizado, Caputo desmintió que el Gobierno estuviera impulsando una nueva amnistía fiscal para regularizar activos no declarados. “No es un blanqueo. Es un cambio de régimen que promueve que la gente pueda usar sus dólares”, afirmó tajante. Sin embargo, al permitir que se hagan movimientos de dinero sin tener que dar explicaciones sobre su origen, funciona como un blanqueo de hecho.

En el mismo punto el ministro señaló que el nuevo programa no tiene que ver con que haya “fisuras” en el desembolso del FMI de U$S20.000 millones. De hecho, este mismo jueves desde el organismo de crédito le exigieron al Gobierno que la nueva medida respete “la transparencia financiera y el marco antilavado” internacional.

Cuando un periodista le preguntó si él mismo tenía dólares debajo del colchón, el ministro respondió contundenete: “¿Vos decís que yo tengo dólares abajo del colchón? No seas irrespetuoso”. Y agregó: “No te pases de listo. No estás consultando, hiciste una afirmación que es una falta de respeto. Rectificate inmediatamente”.

Jon Heguier, el periodista en cuestión, acreditado en la Casa Rosada, le comentó que de su declaración jurada se desprendía que tenía dólares en el exteriores, a lo que Caputo explicó: “tener dólares en el exterior está permitido”. Luego apuntó: “Eso bno es tenerlos abajo del colchón”.

En la reciente declaración jurada presentada, Caputo reportó un patrimonio total de más de $2.300 millones. Según especialistas, los números no coinciden con los ingresos reportados por el funcionario en años anteriores, lo que generó dudas sobre la evolución de su patrimonio.

La oposición y organizaciones sociales cuestionaron tanto la falta de transparencia en la declaración de bienes de Caputo como la posible existencia de un blanqueo encubierto.

El patrimonio declarado de Caputo

Según su última declaración jurada, a fines de 2023 el ministro de Economía tenía depósitos en el exterior por unos US$ 2,9 millones, distribuidos en cuentas de Estados Unidos y otros países. A lo largo de 2023, esos fondos subieron de US$ 470 mil a principios de ese año a los US$ 2,9 millones del cierre. La información del 2024 aún no ha sido presentada.

Según la declaración jurada anual presentada ante la Oficina Anticorrupción, hasta fines de 2023 el ministro tenía $ 15.951 millones. Subió 1.831% en ese año, ya que declaraba $ 744 millones al arrancar el 2023.

