Caputo negó que el FMI haya pedido un salto devaluatorio y admitió que siguen negociando el monto del acuerdo

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó este martes que cuando se levante el cepo “no habrá un salto devaluatorio” y señaló que aún no está definido el monto que desembolsará el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las declaraciones del jefe de Hacienda llegan apenas un día antes de que el Gobierno busque blindar en el Congreso el DNU quefirmó Javier Milei sobre el nuevo acuerdo con el organismo de crédito.

En ese marco, Caputo enfatizó que no le tiene “miedo” a las marchas en las calles, en medio de la expectativa de cuál será la magnitud de la manifestación de este miércoles, luego de la feroz represión de la semana pasada. “Hay diferencia con otras épocas de cuando la economía estaba débil, ahora la fortaleza del plan económico no acusa esos impactos”, dijo, y defendió la decisión del Gobierno de enviar al Congreso sólo la aprobación de endeudamiento porque “la parte técnica lo negocia el Ejecutivo”. Públicamente no se conoce la letra chica del acuerdo.

“Nunca estos acuerdos pasaron por el Congreso. Lo que se aprueba es el crédito público. Los detalles son confidenciales. El monto lo define el directorio del FMI. Lo define cuando lo discute. Nosotros no lo sabemos”, afirmó el funcionario en una entrevista este martes en el canal A24.

Caputo insistió con la idea oficial de que los fondos frescos del FMI sirvan para levantar el capo cambiario, pero negó que vaya a haber una devaluación inmediatamente después. “Lo que hagamos nosotros no va a afectar a la gente. Pusimos la macro en orden y estamos recapitalizando el BCRA para que estén las condiciones dadas para que cuando liberemos las restricciones cambiarias la gente no tenga ningún problema. No va a haber ningún salto devaluatorio como dicen algunos que pide el Fondo. El Fondo no pide nada de eso. Hicimos los deberes para ir hacia un país normal”, señaló Caputo.

Asimismo, el ministro admitió que se trata de un “acuerdo atípico”. “¿Cómo es un acuerdo clásico con el Fondo? Uno va al Fondo cuando la situación macroeconómica está desordenada y el Fondo pide condiciones, como un orden fiscal y monetario. Y contra eso te da plata para que en el mientras tanto puedas seguir con tus operaciones. ¿Por qué esta vez es diferente? Porque todo ese ajuste fiscal nosotros ya lo hicimos. Eso no le pasó nunca al Fondo, con un país que es más ortodoxo que ellos. Nosotros nos propusimos ir a superávit primario para pagar los compromisos. La parte del ajuste ya lo hicimos y ahora viene la parte de la capitalización”.

Para el funcionario, el objetivo de ir al Fondo “es tener una moneda sana y continuar con el proceso de desinflación. Para eso tenemos que tener un BCRA saneado. Hasta ahora nos ocupamos de tener los pasivos saneados. Durante este año equilibramos fuertemente ese sobrante monetario que heredamos. Redujimos las Lebacs, las Leliqs en un 76% y la demanda de pesos creció un 18% . Ahora el mercado de pesos está más equilibrado. Hoy la cantidad de pasivos del BCRA alcanza a 5 o 6 puntos de Producto Bruto. En general era de 18 puntos. Lo redujimos al 30%”, detalló.

Acerca de la suba del dólar en los últimos días, explicó que “la demanda es porque hay stocks con los que tenga que lidiar, por ejemplo dividendos”.

¿Flotación sí o no?

Consultado sobre la posibilidad de una flotación cambiaria, es decir que el dólar se mueva entre parámetros controlados, Caputo sostuvo que se puede implementar “si la economía es sana”.

“La gente percibe que la Argentina no puede flotar porque típicamente salió mal porque había déficit, que se financiaba con emisión. Esa emisión no era demandada y ese sobrante se iba al dólar. Argentina puede flotar como cualquier otro si están dadas las condiciones macroeconómicas para hacerlo”, dijo el ministro.

Y explicó: “Está el debate de si la Argentina puede flotar o no. No hay una definición sobre si un país puede flotar o no. Uno puede flotar en tanto y en cuanto tiene una economía sana. Flotar es que vos tengas un tipo de cambio libre y que se mueva como el mercado cambiario. Eso siempre salió mal en la Argentina porque siempre hubo déficit y se generó emisión, con sobrante de pesos que se volcaban al dólar. No es que Argentina no puede flotar. Puede hacerlo si están dadas las condiciones macroeconómicas para hacerlo, que es lo que estamos haciendo”.

Atraso cambiario

Consultado sobre la discusión por el atraso cambiario, Caputo afirmó que “no puede ser que la anormalidad sea que un argentino de clase media no pueda veranear en Brasil. Al empresariado lo acostumbraron a que puede ganar plata con un dólar alto y pagando salarios miserables y estando protegidos”.

“Bajando impuestos y haciéndolos competir, vamos a hacer que bajen los precios”, señaló el ministro, que apuntó contra una de las industrias que más está sufriendo la apertura indiscriminada de las importanciones: “Los conozco bien a los textiles. Tienen márgenes altísimos, mucho más que otras industrias. No se puede pretender seguir teniendo los mismos márgenes en una economía ordenada. Habrá de todo, empresarios que venderán u otros que aprovechan para bajar los precios, ganando mercado”, indicó Caputo dando cuenta de los próximos pasos a seguir.

Desempleo y jubilados

Por otro lado se defendió de las críticas sobre la posibilidad de un salto del desempleo porque el ajuste y la liberación de las importaciones afectarán a muchos puestos de trabajo: “No es que la gente se quedará sin trabajo como era en el esquema anterior. Alguien que pierda su trabajo porque una empresa cierre la tomará el que ganó mercado”.

Justo en medio del fuerte reclamo de los jubilados, como se ve cada miércoles en las inmediaciones del Congreso, Caputo también insistió en que el poder adquisitivo de las jubilaciones subió 9,2% respecto de noviembre de 2023 y que los salarios privados lo hicieron 5%.

“Los resultados nos acompañaron. Veo a la gente recontra entusiasmada y recuperando la esperanza. Contra eso tenés a la casta que siempre vivió de la política”, aseguró el ministro.

Interrogado sobre el sector de la sociedad que sigue en condiciones de pobreza, el ministro consideró: “Siempre dijimos que salir de esto iba a ser duro. Va a ser a fuerza de sacrificio pero vamos a salir. Esto lleva tiempo. No hay que perder la perspectiva de dónde venimos y no vamos a cambiar el rumbo. Creo que la gente percibe que este es el rumbo correcto”.

Sobre las marchas que se realizarán contra el Gobierno, Caputo dijo que no le dan “miedo” porque “el mecanismo de transmisión de esas cosas era la debilidad económica”, y concluyó: “Cuando estábamos débiles impactaban en la economía. Ahora no le tengo miedo porque rompimos esa situación porque estamos sólidos”.

Con información de agencias.

IG/MC