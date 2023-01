De la casa de Felipe Miguel a las inversiones de Berni: cómo variaron los patrimonios de Kicillof, Larreta y sus gabinetes en los últimos años

En noviembre pasado se subieron a la web las declaraciones juradas patrimoniales del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y su gabinete. Pocos días después el periodista Jorge Lanata denunció un supuesto ocultamiento de una casa y tres departamentos en Bariloche del ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, que negó el presunto encubrimiento. En septiembre de cada año se solían difundir las de su par porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y sus ministros, pero por cuestiones operativas de la construcción de la página de la nueva Oficina de Integridad Pública aún no se subieron a Internet. A pedido de elDiarioAR, este organismo de la ciudad suministró con rapidez las declaraciones correspondientes. A partir de estas y de las bonaerenses, todas presentadas en 2022, con los patrimonios de los funcionarios al 31 de diciembre de 2021, este cronista las comparó con las más antiguas de esos mismos políticos que están disponibles en la web, de modo tal de advertir cómo varió su fortuna en los últimos años. Veamos.

En la provincia de Buenos Aires no se informa, por ejemplo, ni la antigüedad ni la marca de los autos ni los metros cuadrados de los inmuebles. En el caso de Kicillof, tiene declarados un auto, su casa en el barrio porteño de Agronomía, otro departamento en la ciudad y el 25% de dos propiedades que heredó su esposa (una parcela en Pilar y otro piso en la capital). Desde 2012, el año más antiguo del que se disponen de declaraciones online a nivel nacional, cuando Kicillof era viceministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, el actual gobernador sumó ese departamento porteño, pero redujo la cantidad de vehículos de dos a uno y vendió la casa de veraneo y los dos lotes que tenía en Uruguay, más precisamente en El Ensueño, un balneario a 23 kilómetros de Colonia del Sacramento.

En la ciudad, Larreta declaró el departamento de 200 metros cuadrados donde vivía en Recoleta con su ex esposa, Bárbara Diez, que en la declaración 2022 todavía figuraba como cónyuge. También tiene dos lotes heredados, uno en Pilar y otro en Villa La Angostura, y además compró con un crédito en 2014 -cuando era jefe de gabinete (2007-2015) del gobierno porteño de Mauricio Macri- un terreno de 1.774 metros cuadrados en Benavídez, a medias con su pareja de entonces. Además tiene participaciones del 7% al 11% en cuatro sociedades agrícolas, también heredadas. No cuenta más con auto, como sí tenía en la más antigua declaración patrimonial entre las disponibles en la web, la de 2016. A su vez, Diez recibió como herencia porciones menores, del 6% al 13%, de dos pisos, una casa, una cochera y un auto. La wedding planner (planificadora de bodas) adquirió con un préstamo en 2012 una casa de 885 m2 en Benavídez y un año antes se había hecho con una camioneta cero kilómetro Honda. En la declaración de 2016 figura que Diez le prestó el equivalente a casi US$ 12.000 -al tipo de cambio oficial- a su empleada doméstica y madrina de su última hija. Ese crédito fue destinado por su asistente a la compra de un monoambiente en Recoleta por US$ 65.000 en 2015. En la declaración de 2018 del jefe de gobierno porteño, esa deuda ya no figuró porque, según informaron sus voceros, se saldó a lo largo de los dos años anteriores.

El jefe de gabinete de Larreta, Felipe Miguel, tenía cuando asumió su cargo, en diciembre de 2015, un apartamento de 375 m2 en Recoleta, una cochera en el mismo barrio y el 50% de otro piso de 75 m2 en Palermo, donado por su familia en 1994. En 2017 se compró un lote de 2.052 m2 en el country del Club Universitario de Buenos Aires (CUBA) en Fátima, donde a fines de 2021 figuraba que seguía construyéndose una casa. En 2020 recibió otra donación familiar, del 50% de un piso de un departamento de 80 m2 en Palermo. En cuanto a vehículos, en 2015 contaba con dos autos y una moto. Ahora dispone de dos coches, ambos Volkswagen, comprados nuevos en 2018.

En la declaración de su par bonaerense, Martín Insaurralde, aparece una lista de bienes declarados bastante escueta. Figura que tiene una casa en Lomas de Zamora y acciones de Sasaxa Líbero SA, dueña de la casa de pastas Andiamo. Ambos activos también eran los que aparecían en su patrimonio de 2012, cuando era intendente de ese partido del sur del conurbano. La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, cuenta con dos departamentos en territorio porteño. En 2012, cuando era presidenta del Concejo Deliberante de La Matanza, declaraba esos mismos pisos y otros dos inmuebles de los que se desprendió: un local en la capital y una casa quinta en Monte Grande.

Entre los ministros de Kicillof, Berni es el más afortunado. En cuanto a vehículos, tiene dos autos y una lancha, mientras que su mujer, la diputada Agustina Propato, cuenta con una moto. En 2012, cuando era secretario de Seguridad de la Nación, contaba con cinco coches, tres más que ahora. Su esposa también se deshizo del auto que tenía hace 11 años, cuando era directora nacional de Prevención del Delito. En comparación con 2012, ahora sumó dos fideicomisos inmobiliarios en Escobar, amplió de dos a tres la cantidad de departamentos en la ciudad de Buenos Aires, su mujer -que antes no era propietaria- compró dos, él sigue teniendo un terreno en Tigre y dos en Lima (partido de Zárate), añadió otro en Bariloche y uno con casa en construcción en El Calafate; pasó de uno a tres lotes en El Chaltén, dos de ellos con cabañas para alquilar; y sostiene su casa en la capital -aunque se la donó a su hijo, de ocho años-. Ya no tiene, como hace 11 años, un local en Río Gallegos ni otro inmueble en 28 de Noviembre, un pueblo vecino a la mina de carbón de Río Turbio donde actuó como médico.

Berni sigue teniendo, como en aquel entonces, la empresa Logística Integral Río Turbio SA, cuya actividad principal, según los registros oficiales, son las obras de ingeniería e hidráulicas y el rubro inmobiliario. En 2012, la compañía estaba valuada en $ 160.000, el equivalente a US$ 37.000 al tipo de cambio oficial. En 2022 cotizaba a $ 86 millones, lo que suponen US$ 843.000, siempre según las declaraciones patrimoniales del ministro. Es decir, la valuación de las acciones del funcionario en la firma se multiplicó por 22. Logística Integral Río Turbio es la propietaria de la mansión y los tres departamentos en Bariloche que identificó Lanata y que, según el vocero de Berni, están declarados debidamente ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Tras el informe periodístico, los diputados de la Coalición Cívica Mónica Frade y Juan Manuel López denunciaron al ministro y a su esposa por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, evasión agravada, lavado de activos y falsedad documental.

En la Ciudad

Veamos qué otros cambios se produjeron en los patrimonios de los ministros tanto de la ciudad como de la provincia en los últimos años. El de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, que acaba de pedir licencia por sus polémicos vínculos con el Poder Judicial y el empresariado, incluidos los contratistas de la ciudad, incorporó algunos bienes a su patrimonio desde que entró al gobierno de la capital en 2007. En estos 16 años, D'Alessandro siempre trabajó en el mismo ministerio, salvo el periodo 2013-2016 en que fue diputado. En 2013 se compró con un crédito una casa de 458 m2 en Lomas de Zamora. En 2016 antes adquirió un Jeep modelo 2012.

El ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, se estrenó en política en 2015 a cargo del proyecto Red Pública de Salud del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En 2017 adquirió un Mercedes-Benz cero kilómetro y entre 2018 y 2021 su esposa se hizo con un Nissan nuevo y una Chevrolet Tracker modelo 2016. Su par bonaerense, Nicolás Kreplak, pasó de tener un departamento en la capital y un auto en 2012, cuando era subsecretario de Salud de la Nación, a contar en 2022 con una casa en la misma ciudad, comprada con fondos propios y financiamiento, y sigue disponiendo de un vehículo.

Concentrémonos ahora en la ciudad de Buenos Aires. La ministra de Educación, Soledad Acuña, se desempeña desde 2007 en el gobierno porteño. Desde entonces compró en 2016 el 50% de una cochera en Palermo. Su par de Cultura, Enrique Avogadro, también trabaja en la administración pública de la capital desde hace 16 años. En 2016 adquirió la mitad de un lote de 5.000 m2 en Carmen de Areco. Su colega de Desarrollo Económico, José Luis Giusti, entró al gobierno porteño en 2007 y sólo cambió de patrón entre 2009 y 2015, cuando se desempeñó en la Universidad de Buenos Aires (UBA). En 2014 se hizo con una casa de 900 m2 en Pilar; en 2019, de un campo de 116 hectáreas en Ullum, provincia de San Juan; y en 2021, de un auto Kia modelo 2020.

El ministro de Gobierno, Jorge Macri, entró como diputado bonaerense en 2005 y desde 2011 fue intendente de Vicente López por diez años. En estos 18 años incorporó diversos bienes a su patrimonio: en 2016, cuando su primo Mauricio transitó el primer año de su gobierno, sumó un Chevrolet modelo 1961, un yate (25% del mismo) y una moto BMW y en 2021, un 50% de un Toyota Corolla nuevo. En 2020 invirtió en un fideicomiso inmobiliario $ 27,2 millones a cotización de diciembre de 2021, que equivalían a US$ 267.000 al dólar oficial. Su par de Desarrollo Social, María Migliore, se incorporó al gobierno porteño en 2016. Al año siguiente su marido compró el 50% de un departamento de 100 m2 en Recoleta. El ministro de Hacienda, Martín Mura, es otro de los que se sumó en 2007 a la administración pública de la ciudad. En 2012 adquirió el 50% de Peugeot Rural cero kilómetro; en 2013, un 80% de una casa de 164 m2 en Belgrano; en 2015, un 50% de una quinta en Benavídez y un 50% de un Peugeot 208; en 2016, un 25% de otro inmueble en City Bell y en 2017, una moto Piaggio nueva. Por último, su par de Espacio Público, Clara Muzzio, entró al gobierno pórteño en 2010 y desde entonces compró un lote de 700 m2 en Bella Vista, en 2020, y el 50% de un Peugeot 408, que era nuevo cuando lo patentó en 2013.

En la Provincia

Pasemos a la provincia de Buenos Aires. La ministra de Ambiente, Daniela Vilar, tenía un auto cuando asumió como diputada en 2019. Sigue teniendo uno. La de Comunicación, Jesica Rey, no tenía ni propiedades ni autos en 2012, cuando ya era vocera de Kicillof. Ahora tiene un piso en la capital, tres autos -dos adquiridos con ingresos propios, al 50% y al 100%, y otro heredado al 50%- y tres departamentos recibidos en donación familiar en La Plata. Su par de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, incorporó entre 2012, cuando era subsecretario de Planificación Económica de la Nación, y 2022, dos casas en Pilar. Su colega de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, alias El Cuervo, tenía un apartamento de 45 m2 en 2012, cuando era diputado, y ahora sólo tiene un coche.

La ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, sumó a su patrimonio un auto y una cochera en la capital desde 2012, cuando presidenta del Instituto Eva Perón, su tía abuela, en el gobierno de Cristina Kirchner. Su par de Hábitat, Agustín Simone, incorporó una moto más a su patrimonio, con lo que totaliza dos, desde aquel 2012, en que era director de proyectos con el Banco Mundial en el Ministerio de Economía de la Nación. Su colega de Hacienda, Pablo López, tenía en 2012, cuando era director nacional de Política Macroeconómica, un departamento en la ciudad de Buenos Aires -sigue contando con uno-, un auto -ahora tiene dos pero al 50%- y el 25% de ocho pisos recibidos por donación familiar aquí mismo, pero ahora ya no figuran en su declaración.

El ministro de Infraestructura, Leonardo Nardini, disponía en 2012 de un auto. Entonces ocupaba el cargo de coordinador en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Ahora no anda motorizado, pero compró una casa en Grand Bourg. Respecto de hace 11 años, cuando Julio Alak encabezaba la cartera de Justicia al nivel nacional, y comparado con la actualidad, en que ocupa esa misma dependencia pero en el ámbito provincial, sumó una casa en Gonnet y se desprendió de dos lotes en esa localidad platense y de dos coches. Además heredó un 20% de un piso en Mar del Plata. La ministra de las Mujeres, Estela Díaz, mantuvo sin cambios su patrimonio desde 2014, el año anterior a asumir como diputada. Su par de Producción, Augusto Costa, cuenta con un auto -no tenía ninguno en 2012, cuando era subsecretario en el Ministerio de Economía de la Nación- y sigue disponiendo de un apartamento en la capital. Fruto de herencias y donaciones familiares, hace 13 años disponía de un 25% de una casa en Pinamar y otro 25% de cuatro departamentos en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, por esta misma vía, cuenta aquí con un 100% de un local, el 12% de otro y el 12% de dos pisos.

El ministro de Trabajo, Walter Correa, modificó su patrimonio respecto de 2016, un año antes de que este sindicalista asumiera como diputado. Hace siete años, tenía dos casas en Moreno -ahora cuenta sólo con una-, otros dos lotes en ese partido del conurbano -ya no los tiene-, un local heredado allí mismo -tampoco dispone más de él- y cinco departamentos en la capital -también desaparecieron de su propiedad-. En la actualidad cuenta con una moto y una inversión en un fideicomiso por $ 21,7 millones de fines de 2021, equivalentes a US$ 213.000 al tipo de cambio oficial. Para terminar, su par de Transporte, Jorge D'Onofrio, si se compara con 2018, cuando era diputado bonaerense, pasó de dos a un auto. En Pilar contaba hace cinco años con terreno al 100% y una casa al 50%. Ahora tiene una sola vivienda pero al 100%. Además sigue disponiendo de una sociedad de responsabilidad limitada (SRL).

