Cordero, secretario de Trabajo: “Si la recuperación salarial es engañosa lo único que hace es trasladarse a precios”

Antes de que el expresidente Mauricio Macri venga a Mar del Plata a almorzar a puertas cerradas con 30 ejecutivos top del coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), por la mañana la presencia estelar del Gobierno en el evento fue la del secretario de Trabajo, Julio Cordero. “Vengo a animarlos a tomar trabajadores”, le dijo al auditorio, después de defender la reforma laboral incluida en la ley Bases y pese a que el salario, aunque no se recupera aún en términos de poder de compra respecto al shock inicial de la gestión de Javier Milei, se ha encarecido en dólares, lo que le quita competitividad a la industria o la economía del conocimiento.

Después de su alocución, Cordero fue abordado por los periodistas y elDiarioAR le preguntó cuándo comenzará a recuperarse el empleo y el salario en el sector privado formal, que había comenzado a dar signos positivos a mitad de año, pero que volvió a caerse en los últimos meses: “Si lo comparamos con otros períodos históricos en los cuales hubo que hacer determinados ajustes, había situaciones que no eran tan complejas como las que había al comienzo de nuestra gestión. Uno ve que los indicadores son bastante razonables. Mi sensación es que esto va a producirse cuando el sector privado verdaderamente tome esta iniciativa. Es como si uno dijera cuándo vas a empezar a jugar. Y es cuando se sientan con el equilibrio como para hacerlo. Y esto está pasando ya. Yo recibo en la secretaría empresas que todos los días vienen y me dicen que están previendo esta inversión, queriendo tomar esta gente. Yo veo el punto de partida, la largada ya está”.

¿Y el salario? “Si la recuperación salarial es engañosa lo único que hace es trasladarse a precios”, respondió Cordero. “La recuperación salarial tiene que ser genuina y para que eso suceda el salario le debe ir ganando a la inflación, y le va ganando a la inflación, pero le tiene que ir ganando en una determinada cantidad de puntos que realmente impacten en el bolsillo del trabajador y no que se trasladen a los propios costos que el trabajador después tiene que pagar. Ahora, lo que sí se puede trabajar, y eso es fundamental, es sobre los costos indirectos que no benefician ni al trabajador, ni benefician al empleador, ni benefician al sistema. Ese costos indirectos pueden ser tanto económicos como de eficiencia en la actividad. Y eso estamos haciendo.”

¿Hay un tope del 2% en la pauta salarial para que los próximos meses? “El sindicalismo tomó una responsabilidad personal de ir viendo que en cada actividad productiva se puedan ir haciendo los incrementos salariales que justamente no generen un impacto negativo y que vayan dando un incremento salarial real. No es que uno pone una pauta, las pautas están dadas en función de un sostenimiento de un país que está intentando bajar la inflación y generando mejoras salariales reales”, contestó el secretario de Trabajo, exabogado laboralista del grupo Techint.

La prensa también le preguntó por el paro universitario de este jueves y del transporte en general (menos colectivos) del próximo día 30. Sobre la futura huelga respondió: “Los paros ya la sociedad los ve como un retraso. Yo no creo que sea una salida. Lo que sí creo que es una salida es el diálogo y el consenso”. Sobre el paro de las universidades contestó: “El presidente Javier Milei recibió un mandato expreso de la sociedad argentina para mantener el valor de la moneda, es decir, bajar la inflación, que es un castigo que nosotros hemos recibido desde hace décadas en la Argentina. Y esto hace necesario es un mandato expreso que es el equilibrio en las cuentas fiscales. Esto es pétreo. Si todos tironean para su lado, cada uno tironea para su lado, no se genera un crecimiento social de verdad, coordinado, consensuado y adecuado, simplemente yo me ocupo de mí mismo y el otro que se arregle”.

Este cronista le preguntó por qué los libertarios se unieron al peronismo para bloquear proyectos de leyes del radicalismo para limitar las reelecciones indefinidas de gremialistas y obligarlos a tener una “ficha limpia”, entre otras medidas para regularlos. “No, todos esos temas están sobre la mesa. Lo que pasa es que hay algunos temas que tienen que ver con el manejo del propio actor social. Esta es una demanda que la sociedad hace al sindicalismo y el sindicalismo tiene que transitar inicialmente dentro de su propio seno”, contestó el secretario.

AR/MG