El desempleo fue del 6,9% en el segundo trimestre del año

Las tasas de actividad, empleo y desocupación se ubicaron en 47,9%, 44,6% y 6,9% en el 2° trimestre de 2022, respectivamente, según informó este miércoles el INDEC.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el 2° trimestre 2022, Cuyo fue la región con mayor tasa de empleo (45,7%); y Gran Buenos Aires, la de mayor actividad (48,7%) y desocupación (7,8%).

Asimismo, la tasa de desocupación fue superior en mujeres (7,8%) que en varones (6,1%) en el 2° trimestre 2022 y afectó más a la juventud. En tanto que la población ocupada que realizó el trabajo desde su vivienda bajó de 17,9% a 9,2% entre los 2° trimestres de 2021 y 2022.

Según el Indec, “este informe presenta el comportamiento del mercado de trabajo con indicadores de las tasas de empleo y de desocupación, como así también de la población ocupada y desocupada. Para las tasas de empleo y de desocupación se presenta su composición interna según categorías de interés. De esta manera, es posible analizar las tasas generales de empleo y desocupación según el aporte de cada categoría de las distintas variables analíticas”.

“La población económicamente activa (PEA) está compuesta por los ocupados y los desocupados. Este último grupo presiona activamente sobre el mercado laboral en búsqueda de una ocupación. A fin de tener un indicador sobre la presión global, se suman los ocupados que, si bien tienen un empleo, buscan activamente otro (ocupados demandantes). En una gradación menor de presión laboral, se encuentran las personas ocupadas que no demandan activamente otro empleo, pero están dispuestas a extender su jornada de trabajo. Ejemplo de estos son los subocupados no demandantes y otros ocupados no demandantes disponibles”.

Datos que se extraen del informe

En el segundo trimestre de 2022, la tasa de actividad (TA) –que mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total de la población– alcanzó el 47,9%; la tasa de empleo (TE) –que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total– se ubicó en 44,6%; y la tasa de desocupación (TD) –personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción de la PEA– se ubicó en 6,9%.

La tasa de subocupación resultó del 11,1% de la PEA, mientras que los otros ocupados demandantes y los otros ocupados no demandantes disponibles alcanzaron, en conjunto, el 10,8% de la PEA.

Consecuentemente, la presión sobre el mercado laboral, conformada por el universo de desocupados, subocupados, ocupados demandantes y ocupados no demandantes disponibles, alcanzó el 28,8% de la PEA.

Al observar las poblaciones especí­ficas, dentro del universo de 14 años y más, desagregado por sexo, la TA para los varones fue de 70,1%, mientras que para las mujeres se ubicó en 51,7%.

A nivel geográfi­co, las regiones que presentaron mayores tasas de actividad fueron Gran Buenos Aires (48,7%), Cuyo (47,9%) y Región Pampeana (47,7%).

Por su parte, la que presentó la menor tasa de actividad fue Patagonia (44,8%). A su vez, si consideramos el tamaño de los aglomerados, en los de 500.000 y más habitantes, la TA (48,5%) fue superior a la de aquellos de menos de 500.000 habitantes (45,1%).

Dentro de la población activa (47,9%) se destacó que: Entre la población ocupada, 73,5% son asalariados, de quienes el 37,8% no cuenta con descuento jubilatorio.

Por otra parte, 22,3% trabajan por cuenta propia, 3,6% son patrones y 0,5% son trabajadores familiares sin remuneración.

Entre los asalariados ocupados, el 5,4% utilizó sus propias maquinarias/equipos para realizar su trabajo. Asimismo, del total de ocupados, el 9,2% trabajó desde la vivienda.

Al analizar la población ocupada por nivel educativo, más de la mitad de las personas ocupadas (60,1%) cuenta con hasta secundario completo, mientras que el 39,9% posee estudio superior y universitario (completo o incompleto).

En lo que respecta a la cali­ficación de la ocupación principal, el 52,3% corresponde a un empleo operativo; el 17,8%, a cali­ficación técnica; el 18,8%, a no califi­cado; y el 10,0%, a profesional.

En lo referente a la tasa de desocupación (6,9% de la PEA), se destacó que:

Al observar las poblaciones especí­ficas, para la población de 14 años y más, la TD fue de 7,8% para las mujeres, y de 6,1% para los varones. Entre las regiones, las que mostraron la mayor TD fueron las regiones Gran Buenos Aires y Pampeana, con 7,8% y 6,5%, respectivamente. Por el contrario, la región con menor TD fue Noreste (4,1%).

En cuanto al tamaño de los aglomerados, la TD fue inferior en los aglomerados de menor población: en los aglomerados con menos de 500.000 habitantes, resultó de 4,6% de la PEA, mientras que se posicionó en 7,3% en aquellos con 500.000 y más habitantes.

En referencia al nivel educativo de las personas desocupadas, 67,9% cuentan con hasta secundario completo, y 32,1% presentan nivel superior y universitario, completo o incompleto.

En cuanto al tiempo de búsqueda, el 59,4% lleva buscando empleo entre 1 y 12 meses, mientras que el 40,4% lleva más de un año.

