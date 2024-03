Después de la reunión con supermercadistas, Caputo celebró cambios en la “modalidad de las promociones”

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró este miércoles que una cadena de supermercado eliminó las promociones 2x1 y 3x2, algo que había reclamado en las últimas horas tras su reunión con empresarios del sector y en declaraciones a distintos medios. “Jumbo cambiando la modalidad de sus promociones”, posteó el titular de Hacienda, junto a emojis de aplausos y las imágenes de los nuevos precios que anunció Cencosud para sus locales de Disco y Vea.

De acuerdo al funcionario, el Indec, cuando releva datos para conformar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que el de febrero se ubicó en el 13,2%, toma el precio de góndola. Entonces, si tiene un descuento sobre ese valor, lo computa a un número más bajo, lo que impacta positivamente en la medición de inflación. En cambio, si hay una promoción de 3x2 (tres productos al precio de dos), el valor del producto es más alto, pero el consumidor se beneficiaría al llevar un producto “gratis”.

En las últimas horas, Caputo se reunió con los representantes de Cencosud, Coto, La Anónima, Carrefour, Chango Más y Día, junto al secretario de Industria y Desarrollo Productivo, Juan Pazo, y su par de Comercio, Pablo Lavigne, e hizo particular hincapié en que los precios de los productos de consumo masivo no reflejan hoy la nueva realidad económica. En este sentido, se debatieron alternativas para combatir la suba desmedida de precios y proteger a los consumidores. El ministro aseguró que era “importante transparentar el precio real por unidad de los productos de manera que puedan ser capturados apropiadamente por el Indec. Muchas empresas 'pricearon' sus productos esperando un escenario catástrofe que no se materializó. Hoy tienen precios de lista muy altos que la gente no convalida mayormente, y que ya han empezado a bajar, pero vía promociones, del tipo '60% de descuento en la segunda unidad' o hasta 2x1”, explicó.

En el mismo sentido se pronunció el presidente Javier Milei, quien señaló en una entrevista televisiva que “las empresas subieron los precios muy fuerte y ahora corrigen con el 3x2 o 2x1”.

“Entonces te queda marcado el precio (de lista) cuando en realidad está bajando”, afirmó el mandatario nacional, al tiempo que consideró que “si corrige por este efecto, la inflación está en un dígito”.

Según Caputo, se sigue “a rajatabla” el programa económico, basado en el equilibrio fiscal y en la recomposición del balance del Banco Central. Además, señaló el compromiso de su cartera por “bajar la inflación, que es la prioridad para poder estabilizar la economía, y así dar inicio a un ciclo de crecimiento que permita la baja de impuestos”, al tiempo que reconfirmó que el país no cambiará su curso económico, más allá de los vaivenes políticos.

