El dólar blue arrancó la semana estable y cerró en $730 en la punta vendedora, mientras que los tipos de cambio financieros avanzaron. El Banco Central (BCRA) realizó compras y alcanzó quince ruedas consecutivas de saldo positivo.

La verdadera causa de la galopante inflación de Argentina

Más

La divisa paralela viene de tres bajas al hilo. En medio de una rueda con volatilidad donde alcanzó los $735, revirtió la suba en el final de los negocios a $730 para la venta y $720 para la compra. La brecha entre el blue y el tipo de cambio oficial se ubicó en 109,97%, tras alcanzar el 16 de agosto pasado un récord anual intradiario de 127,1%.

El dólar Qatar, que aplica para gastos en el exterior, cotizó a $660,6. El dólar turista o dólar tarjeta, y el dólar ahorro (dólar solidario), para los cuales aplica la carga impositiva, cerraron en los $642,2.

El dólar oficial sin impuestos cotizó en el Banco Nación a $365,0, aunque el promedio en los principales bancos privados llegó a $367,0. El dólar mayorista cotizó a $350,05.

En la bolsa porteña, los tipos de cambio financieros avanzaron. El dólar MEP o dólar bolsa subió hasta los $680,74, por lo que su brecha con el oficial alcanzó el 94,47%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) aumentó hasta los $775,08 y el spread con el oficial se estableció en un 121,42%.

El BCRA adquirió este lunes US$ 8 millones, llegando a la décimo quinta rueda comprando divisas, aunque en las dos últimas solamente sumó US$ 9 millones. En agosto, la máxima autoridad monetaria finalizó el mes con un saldo positivo de US$ 1.200 millones.

LC con información de agencia NA