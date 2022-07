Cede el dólar blue, pero los bonos continúan en caída libre y trepa el riesgo país

Tras una jornada en la que retrocedió $8, el dólar blue baje este miércoles $2 más y se vende a $250. En el inicio de la semana, signada por la salida turbulenta del ministro de Economía Martín Guzmán, el dólar paralelo llegó a tocar un nivel récord nominal de $280.

Los dólares financieros, cuya cotización se construye en la compra y venta de acciones, también se muestran estables o con pequeñas bajas. El MEP se vende a $263, mismo valor que en el cierre de ayer, mientras que el “contado con liqui” (CCL) se ubica en $270, apenas unos centavos por debajo de la jornada previa.

En la jornada de hoy los bonos argentinos iniciaron nuevamente en rojo, tras el desplome que sufrieron el martes, con caídas mayores al 12%.

El dato que alarma a los mercados es la escalada del riesgo país, un índice elaborado por el banco JP Morgan que compara el riesgo de los bonos argentinos con los del Tesoro de Estados Unidos, considerados seguros. Este indicador trepa este miércoles al récord intradiario de 2.654 puntos básicos, debido a la creciente desconfianza de los inversores sobre la economía doméstica.

El dólar oficial, por otra parte, se mueve lento. Se vende a $132,7, apenas 2 centavos por encima del cierre previo, según el primer corte del promedio diario que elabora el Banco Central.

En sus primeras declaraciones la flamante ministra de Economía defendió el nivel actual de la moneda nacional, pero admitió implícitamente que no se puede atrasar más respecto de la inflación. “Cuando uno mira el tipo de cambio real multilateral (cotización ajustada por inflación y en comparación con las monedas de los principales socios comerciales), encontramos que Argentina está en los niveles que tiene que estar, no podemos perder competitividad. Necesitamos que nuestros productores exporten más, que no estén especulando sino que vayan haciendo las liquidaciones que tienen que hacer cuando la economía y su planificación se lo indiquen, y para eso necesitamos un dólar competitivo”.