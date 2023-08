El dólar blue terminó la semana en alza, con récords de los tipos de cambio financieros

El dólar blue cerró la semana con una suba hasta los $574 en la punta vendedora, mientras que las cotizaciones financieras alcanzaron récords históricos y el Banco Central (BCRA) siguió comprando divisas. La divisa paralela revirtió una leve baja inicial a $569 y subió sobre el cierre de la rueda hasta $574 para la venta y $569 para la compra.

En la rueda de ayer jueves, el blue llegó al récord nominal intradiario de $577 aunque cerró a $570, y este viernes la brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 105%, tras haber alcanzado en la rueda pasada un nuevo máximo desde el 30 de mayo pasado.

La cotización informal registra un ascenso de $24 en la semana, después de acumular en julio un aumento del 11,3%. Según operadores, en la próxima semana previa a las primarias, se esperan nuevas presiones alcistas producto de las restricciones adicionales para operar con los dólares financieros y la expectativa por los resultados electorales.

En la Bolsa porteña, los dólares financieros marcaron nuevos récords nominales históricos intradiarios. El dólar Contado con Liquidación (CCL), que registró su su octava suba seguida, avanzó hasta los $583,0 tras marcar un máximo nominal de $584,06. Su brecha con el oficial y escaló hasta el 108,7%.

El dólar MEP o Bolsa cotizó en $520,10 y la brecha con el oficial alcanza el 86,18%.

Entre los tipos de cambio vinculados a los gastos por turismo en el exterior, el dólar Qatar cotizó a $583,86 y permaneció por encima del dólar paralelo, mientras que el dólar ahorro y el dólar tarjeta cerraron en $510,8.

El dólar mayorista se vendió hasta los a $279,35 y en las últimas cinco ruedas subió $5,65, el aumento semanal más alto desde principios de junio. El dólar oficial sin impuestos cotizó en el Banco Nación a $291,0 y el promedio en los bancos privados llegó a los $292,2.

El BCRA terminó esta rueda con un saldo consolidado positivo por unos US$221 millones, en la semana compró US$541 millones y suma desde el lanzamiento del programa exportador US$1.274 millones.

Este viernes, las economías regionales liquidaron US$ 99,2 millones y sumaron en las últimas diez ruedas US$ 1.613 millones, logrando el 81% del objetivo de US$ 2.000 millones que fijó el Ministerio de Economía, desde que lanzó la cuarta etapa del dólar agro.

LC con información de agencia NA