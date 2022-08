Edenor, de Manzano y Vila, la empresa que más se valorizó desde que nombraron a Massa

Desde que el 28 de julio se conoció públicamente que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner habían decidido entronar a Sergio Massa como superministro de Economía, las acciones de la mayoría de las empresas argentinas, no todas, comenzaron un fuerte repunte. Pero hubo una que se valorizó como ninguna otra: Edenor, la distribuidora eléctrica de la zona norte de la capital y el conurbano que en 2020 compraron José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti. Los primeros dos de ellos se cuentan entre los empresarios más cercanos a Massa.

Dentro de las empresas argentinas que cotizan en Nueva York, la acción de Edenor fue la que más se disparó entre el 27 de julio y este viernes: un 49,14%, en dólares, según relevamientos que elaboraron las sociedades bursátiles Portfolio Personal Inversiones (PPI), Bull Market Brokers y Adcap Grupo Financiero para elDiarioAR. Claro que Edenor aún vale nada más que un noveno de lo que cotizaba en diciembre de 2017, después de que el gobierno de Mauricio Macri, con Juan José Aranguren como ministro de Energía, le concediera fuertes aumentos de tarifas a empresas como la que entonces pertenecía a Marcelo Mindlin.

El mismo día en que asumió como ministro de Economía, el 3 de agosto, Massa anunció que la quita de subsidios a la luz y el gas se extendía más allá del 10% de los usuarios, como había anunciado en su momento Martín Guzmán, y que abarcaría al 30%. Pero el aumento de la factura, aunque lo cobrarán los distribuidores como Edenor (con clientes de más poder adquisitivo que Edesur), irá a parar a manos de las generadoras eléctricas y las petroleras, que serán retribuidas así por los usuarios más ricos y no por los subsidios del Estado. Las tarifas de distribución y transporte siguen y seguirán intactas en 2022.

Expectativas

No obstante, la acción de Edenor se catapultó. Un consultor energético, que prefiere el anonimato, lo atribuye a las expectativas del mercado de que se acabó el cuasi congelamiento que rigió en el inicio del gobierno de Fernández y que en 2023 sí se elevarán las tarifas de distribución y transporte, sin que vayan a asegurar una rentabilidad exorbitante como las que les proveyó Aranguren, pero que al menos las alejará de las pérdidas actuales. El experto reconoce que los inversores interpretaron que con Massa de ministro a los mendocinos Manzano y Vila les irá necesariamente mejor. Vila confesó esta semana en Radio Perfil que el abogado nacido en San Martín y ex intendente de Tigre es uno de sus mejores amigos. En la misma entrevista, el presidente del Grupo América reconoció que le formuló “pequeñas observaciones” a la polémica conductora de TV Viviana Canosa, que renunció al canal después de que no le dejaran emitir un informe sobre el nuevo ministro.

El analista bursátil Mauro Mazza, de Bull Market, coincide con el consultor citado, pero agrega que en el corto plazo Edenor también se beneficia porque mejora sus ingresos, pasa a controlar una caja mayor, más allá de que después deba remunerar con ese dinero extra a los generadores. En cambio, su colega Guido Bizzozero, de Allaria Ledesma, no advierte allí una ventaja y recuerda que Edenor “es una de las pocas empresas de servicios regulados que obtuvo un aumento tarifario muy por debajo de la inflación: para 2022, obtuvo 8% contra Transener, por ejemplo, que recibió 67% o las transportadoras de gas, 60%”. Transener y Transportadora Gas del Sur (TGS) son de Pampa Energía, de Mindlin, y Transportadora Gas del Norte (TGN), de Techint, el grupo de Paolo Rocca. “Desde que se suspendió la RTI (revisión tarifaria integral, ya en 2019, con Macri) Edenor obtuvo un 30% de ajuste de tarifas, con una inflación que fue muy superior a ese valor en estos tres años. Los resultados del segundo trimestre de 2022 de Edenor son negativos, peor a lo esperado”, añade Bizzozero. En Edenor ratifican que el alza de tarifas anunciado por Massa “no representan una mejora de los ingresos para la compañía”.

El ránking

La segunda empresa argentina que más se apreció en Nueva York es Mercado Libre, de Marcos Galperin, un 35,9%, aunque su cotización suele depender más del contexto latinoamericano (Brasil es su principal operación) y del devenir mundial de las tecnológicas, antes que de la Argentina. Después figura YPF (51% estatal y 49% en bolsa), con un 31,3% de alza. Es una de las beneficiadas directas por el aumento de las facturas porque en general el mercado prefiere que las petroleras cobren de los usuarios y no de las subvenciones.

En cuarto lugar aparecen las acciones de TGS, con un 25,5%. La empresa de Mindlin tampoco ahora recibió un alza de tarifa de transporte, pero se esperan mejoras para el año próximo. Los inversores saben además que este empresario también se cuenta entre los de más estrecho diálogo con el nuevo ministro.

Quinto figura Bioceres (24,6%), aunque la evolución de la empresa inventora del trigo transgénico depende también más de noticias globales, como la aprobación de su semilla en otros países. De todos modos, se sabe que Massa procura una buena relación con el campo y prueba de ello fue la reunión de este viernes con la Mesa de Enlace.

También subieron las acciones en dólares en Estados Unidos de la cementera Loma Negra (24,5%), del grupo brasileño Camargo Corrêa; Adecoagro (22%), de Mariano Bosch; la tecnológica Globant (19%), de Martín Migoya; la filial argentina del español BBVA (18,2%); el Grupo Financiero Galicia (18%), de los Escasany, los Ayerza y los Braun; el portal Despegar (16,3%): el Grupo Supervielle (16,1%) y el Banco Macro (15,9%), propiedad de otros dos banqueros de aceitado vínculo con Massa, Jorge Brito y Delfín Carballo.

En la bolsa local

Si se toman en cuenta las compañías que cotizan en la bolsa de Buenos Aires, la que más se valorizó en dólares oficiales fue Metrogas (57,4%). La distribuidora de la capital y parte del conurbano pertenece en un 70% a YPF y tiene como segundo accionista a Integra, sociedad de Manzano y Vila. Metrogas tampoco recibió ahora un aumento de la tarifa de distribución, pero se hará de más caja al cobrar las facturas, aunque después deberá retribuir con eso a las petroleras. Al igual que sucede con Edenor o TGS, se abre la expectativa de un alza de la tarifa de Metrogas en 2023. En esta distribuidora confirman que la suba anunciada por Massa no impacta en sus márgenes.

La segunda acción local que más se apreció desde que se supo que Massa sería ministro de Economía fue Edenor (49,9%). El podio se completa con TGN (36,4%), de Techint. La siguen Transener (33,5%), de Pampa Energía; YPF (31,6%); Banco de Valores (29,5%), que preside Juan Nápoli; TGS (27,4%), también de Pampa; la fabricante de electrodomésticos y autopartes Mirgor (25,6%), de Nicolás Caputo, el amigo del alma de Mauricio Macri; Distribuidora de Gas Cuyana (25,5%), conocida como Ecogas, que pertenece al grupo de generadoras eléctricas Central Puerto, que cuenta con Caputo, Carlos Miguens Bemberg y Guillermo Reca entre sus principales accionistas; y Cablevisión Holding (25,1%), la firma con la que Felipe y Marcela Noble Herrera, Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro controlan Telecom. Después de ese top ten, aparecen Loma Negra (25%), Galicia (20,7%), Supervielle (20,3%) y Macro (19,1%).

Otro modo de medir la evolución de las acciones locales es en pesos ajustados por el valor de capitalización (cotización de la empresa según el mercado). Según este criterio, también Metrogas fue que más valorizó (30,3%), seguida por Edenor (26,9%) y la desarrolladora inmobiliaria TGLT (23,6%), de Caputo. Completan el top ten la distribuidora Camuzzi Gas Pampeana (21,4%), que controla Alejandro Macfarlane; la fabricante de materiales para la construcción Fiplasto (20,2%), de las familias Leloir y Traverso; la petrolera Capex (19,6%), de la familia Götz; la distribuidora bonaerense de gas Naturgy (18,6%), propiedad del grupo español hómonimo; Autopistas del Sol (18,5%), la concesionaria del Acceso Norte que continúa en manos del conglomerado ítaloespañol Abertis, pese a la cuestionada renovación del contrato en el gobierno de Macri; Enel Generación Costanera (17,5%), una de las tres centrales eléctricas del grupo italiano Enel, también dueño de Edesur, y uno de los beneficiarios directos de la quita de subsidios; y TGN (16,3%).

En el puesto 11° aparece Celulosa Argentina (16%), propiedad del grupo Tapebicuá, de Douglas Albrecht, Juan Collado y José Urtubey. Y llama la atención la posición 12° de una empresa menos renombrada que las anteriores: Phoenix Global Resources (15,6%), que en el mercado la conocen como la próxima Vista Oil & Gas, en alusión a la petrolera independiente que creó Miguel Galuccio y que crece más y más en Vaca Muerta, siguiendo el modelo de cómo se desarrollaron en Estados Unidos los hidrocarburos no convencionales sin el liderazgo de las grandes multinacionales. Phoenix pertenece en un 75% al fondo suizo Mercuria Capital y en un 25% a Vila y Manzano, que mudó su residencia a Ginebra en 2020. Después de años de inversión en exploración, en este 2022 Phoenix ha comenzado a producir en Vaca Muerta de la mano de su experimentado CEO, Pablo Bizzotto, que había trabajado a las órdenes de Galuccio en YPF. Al compás de la economía argentina, Phoenix había caído 90% en su cotización en los últimos cinco años y por eso sus socios decidieron convocar a una asamblea el 1° de septiembre próximo para retirar sus acciones de las bolsas donde se comercian, las de Buenos Aires y Londres. Pero tal vez Mercuria, Manzano y Vila no logran recomprar ahora esos activos porque algunos inversores se entusiasman con su futuro y prefieren quedarse con ellos, relata el analista Mazza a partir del ascenso del ministro Massa.

