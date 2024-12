Flybondi suma cancelaciones y un conflicto con sus pilotos por volar con españoles, brasileños y portugueses

Flybondi ha cancelado vuelos durante todo el año, pero la crisis se profundizó en noviembre, cuando suspendió el 20% del total, unos 384, y reprogramó más de 700. El asunto fue tan grave para miles de pasajeros que este gobierno que se ufana de la desregulación debió ejercer las facultades regulatorias de las que aún no se desprendió para que presentara un plan para cumplir de ahora en más con los clientes. Sin embargo, las cancelaciones continúan en diciembre, sólo este domingo fueron 12, aunque no llegaron al 45% de los vuelos, como alertaba algún medio la semana pasada. Además, surgió un conflicto con sus pilotos por el alquiler de cinco aviones con tripulación extranjera, dos españoles y tres lituanos, en este caso con personal de Brasil y Portugal, seguramente para que les entendieran mejor los viajeros. Este tipo de alquileres fue autorizado por el gobierno de Javier Milei como parte de sus desregulaciones.

La low cost argentina, propiedad de una sociedad radicada en Reino Unido y controlada por el fondo de inversión norteamericano Cartesian, asegura a este diario que “no está contemplado que haya cancelaciones programadas”. “Se presentó a las autoridades un plan operativo para realizar una optimización de la programación y que se refuerce la confiabilidad del servicio. Sobre la programación de diciembre ya se realizaron ajustes en algunos vuelos, para lo que se trabajó de manera preventiva con reacomodación de los pasajeros”, contestan sin precisar qué porcentaje de servicios se suspendieron este mes.

“Las cancelaciones y reprogramaciones de noviembre se debieron a razones operativas por disponibilidad de flota”, explican en Flybondi. “La cadena de suministro de la industria se volvió compleja por las disposiciones de pago al exterior, este es un problema que se arrastra desde 2023. La industria aercomercial tiene una lógica de pagos internacional y nuestros costos son 80% en dólares, sumado a que nuestros proveedores son en su mayoría extranjeros. Esa criticidad en la cadena de suministros provocó mayores tiempos a la hora de realizar cualquier actividad técnica en una aeronave. Lo que antes se resolvía en el día, hoy se tarda hasta 96 horas por la demora en el ingreso de repuestos. Entonces cualquier tema operativo, totalmente común en la industria, impacta en la programación del día”, continúan excusándose en las restricciones del cepo, pese a que cada vez más se han ido relajando. Sin embargo, ni a Aerolíneas Argentinas ni a la chilena JetSmart les sucedió lo mismo...

“La Secretaría de Transporte ha recibido la respuesta a la intimación que había sido enviada a Flybondi, en la cual la empresa realiza una propuesta de mejoras en la operatoria”, comentaron esta dependencia del gobierno que dirige Franco Mogetta ante la consulta de elDiarioAR. “Dicha propuesta está siendo evaluada por Transporte y ANAC (Administración Nacional de la Aviación Civil) para determinar si alcanza para que haya una reducción inmediata y significativa de las cancelaciones y reprogramaciones, necesaria para garantizar los niveles pretendidos de operatividad y de calidad al pasajero. Se va a estudiar estos días. Si el plan presentado no satisface la pretensión de que bajen considerablemente las cancelaciones, el primer paso será multa económica importante y luego en siguiente instancia si, analizamos sacarles permisos para operar rutas. Si no pueden cumplir lo que venden, esa podría ser la consecuencia mayor”, advirtieron en el Gobierno. No obstante, por ahora no hubo multas ni quita de rutas.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, proclamaba con júbilo que ante los paros de hace unos meses del personal de Aerolíneas iban a venir más aviones con tripulación extranjera de JetSmart y Flybondi. Llegaron las naves, pero en el caso de esta última se agravaron los incumplimientos. También surgió un conflicto sindical en una empresa en la que el sindicato, la Asociación de Tripulantes Aéreos de Flybondi (ATAF), hasta ahora repudiaba los paros generales y volaba igual.

Pilotos e integrantes de ATAF “presentaron un documento dirigido a Mauricio Sana, CEO de la aerolínea (por Flybondi), solicitando una revisión de las condiciones laborales actuales”, según el portal Aviación Online. “El reclamo principal gira en torno de la readecuación del mínimo de horas programadas para los capitanes argentinos, además de señalar problemáticas relacionadas con desigualdades salariales, desbalance en la asignación de horas de vuelo y falta de respuestas por parte de la gerencia.

El documento subraya que los capitanes argentinos vuelan, en promedio, 53 horas programadas al mes, mientras que aquellos contratados bajo el régimen ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance, que se traduce como avión, tripulación, mantenimiento y seguro) alcanzan las 80 horas mensuales“. Se refiere el portal a los aviones alquilados en España y Lituania. ”Esta disparidad no solo afecta las condiciones laborales, sino que también genera desequilibrios económicos para los capitanes locales. En términos salariales, ATAF denuncia que los capitanes perciben ingresos inferiores a los de los primeros oficiales, una situación que atribuyen a una baja productividad relacionada con la falta de horas asignadas. Según ATAF, la implementación de este modelo en Flybondi ha generado conflictos internos debido al trato diferenciado hacia los pilotos contratados bajo este esquema“, continúa Aviación Online.

“ATAF señala que los tripulantes de los ACMI, en su mayoría extranjeros, reciben mejores condiciones en términos de transporte, alojamiento y alimentación”, advierte el portal. “Esto ha provocado quejas recurrentes entre los tripulantes argentinos, quienes perciben un trato desigual que impacta en la moral del equipo y en la colaboración interna para tareas como la reprogramación de vuelos. A pesar de los intentos previos de ATAF para dialogar con la gerencia, los pilotos afirman no haber recibido respuestas satisfactorias. Adicionalmente, mencionan que la expansión desequilibrada de la nómina de capitanes, incluyendo la incorporación directa de pilotos extranjeros, ha generado un clima de 'descontento generalizado' dentro de la compañía. En caso de no recibir una respuesta favorable a su solicitud, los representantes de ATAF advierten que procederán a realizar presentaciones ante la Secretaría de Trabajo y las autoridades competentes. Esto podría derivar en la atención pública y mediática del conflicto, un escenario que la organización busca evitar, pero que consideran necesario para visibilizar su reclamo”, concluye Aviación Online.

La situación de Flybondi pone en duda su propia sostenibilidad. Pese a los esfuerzos para optimizar la programación y la incorporación de tripulación extranjera, las cancelaciones y reprogramaciones continúan afectando a miles de pasajeros, mientras el descontento de los pilotos se intensifica por las diferencias salariales y laborales. La llamativa intervención del gobierno de Milei, con su exigencia a la compañía de que presente un plan para reducir las cancelaciones, pone en evidencia la tensión entre la pretendida desregulación y la necesidad de que sea el Estado el que exija las garantías sobre la calidad de un servicio clave para la conexión del territorio nacional.

