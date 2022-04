El FMI advierte sobre el impacto en la región de la guerra en Ucrania pero no cambia las metas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió sobre el fuerte impacto que tendrá la guerra en Ucrania en América Latina y el Caribe aunque aclaró que en Argentina, donde ratificó que la proyección de crecimiento para este año será del 4 por ciento del PBI, las metas no se modifican.

“La guerra en Ucrania, el aumento de la inflación, las condiciones financieras más restrictivas, la desaceleración económica de los principales socios comerciales, y el descontento social pueden empeorar las perspectivas de crecimiento”, aseguró el organismo mediante un artículo que lleva la firma del director del Departamento del Hemisferio Occidental Ilan Goldfajn, junto a Santiago Acosta-Ormaechea, Economista Principal del Departamento del Hemisferio Occidental, y Jorge Roldós, Director Adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental .

De esa manera, en las proyecciones difundidas hoy para América Latina y el Caribe, el FMI aseguró que espera un crecimiento de 2,5 por ciento del PBI en la región y de 4 por ciento para Argentina que, de todos modos quedó entre los países con mejor desempeño, debajo de Colombia con 5,8 por ciento.

Ese porcentaje ya había sido anunciado la semana pasada, cuando el organismo afirmó que se espera una mejora de un punto porcentual respecto de la última proyección de enero, y 1,5 superior a la que se estimó en octubre del año pasado.

Ese porcentaje para Argentina queda a tono con lo que venía estimando el Gobierno nacional en su acuerdo con el organismo. Al mismo tiempo, el FMI proyectó para el 2023 un crecimiento de 3 por ciento para el país.

En otro tramo del artículo firmado por Goldfajn, y publicado en el blog del FMI especializado en América Latina, se advierte sobre como la “guerra en Ucrania está convulsionando a la economía mundial y elevando la incertidumbre en torno a las perspectivas de América Latina y el Caribe”.

Ante este escenario, el FMI señaló que “el impacto se siente en América Latina a través del aumento de la inflación, que está afectando los ingresos reales, en especial de los más vulnerables. Ante este desafío, las autoridades están adoptando políticas monetarias más restrictivas e implementando medidas para amortiguar el golpe sobre los más vulnerables y contener los riesgos de tensión social”.

El organismo hizo hincapié en que “para garantizar la cohesión social y reducir el riesgo de tensión social, los gobiernos deberían proporcionar apoyo focalizado y temporal a los hogares vulnerables y de bajo ingreso, y dejar que los precios internos se ajusten en función de los precios internacionales”.

Sin embargo, estas proyecciones no implican que, al menos en Argentina, analice modificaciones a lo acordado. Durante una conferencia de prensa que dio hoy en Washington, Goldfajn ratificó que la prioridad sigue siendo implementar el acuerdo: “Como mencioné, el objetivo ahora es la implementación, es priorizar y encontrar las medidas para poder asegurar que las metas se cumplan y los objetivos del programa continúen. Estamos viendo todas las medidas, estamos en medio de la conversación, así que no les voy a dar nada que aún no haya sido revisado. Vamos a tener esta revisión en mayo”.