Un funcionario de Biden se reunirá con el Gobierno, que busca destrabar el envío de fondos del FMI

El subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, Jay Shambaugh, arribó al país para reunirse con el Gobierno, en el marco de las negociaciones para readecuar el programa con el el Fondo Monetario Internacional (FMI), que permitan otorgar una dispensa por los incumplimientos y destrabar los desembolsos pendientes del organismo.

El funcionario de la administración de Joe Biden mantendrá encuentros con el presidente, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la semana entrante. Además, se entrevistará con diferentes economistas. La intención del enviado de la Casa Blanca es comprobar el ordenamiento de las cuentas públicas y el sostenimiento del plan económico anunciado por el Gobierno.

El Gobierno, por su parte, busca renegociar el acuerdo incumplido para poder afrontar la deuda y que el organismo habilite el giro de fondos. En ese sentido, aún está pendiente desde noviembre un desembolso de US$ 3.300 millones, y en los próximos dos meses vencen US$ 4.500 millones. A principios de enero, la Argentina deberá pagar US$ 1.600 millones a los bonistas.

A fines de la semana pasada, Caputo obtuvo un préstamo “puente” de US$ 960 millones por parte de la CAF, para cancelar un pago por ese monto con el FMI el próximo jueves. El financiamiento implica un primer respaldo monetario a la gestión Milei y a la política económica implementada.

El titular de la cartera económica no cree que el Fondo libere desembolsos antes de fin de año, por lo que está pendiente de ofertas con bancos para un préstamo de US$3.000 millones, en busca de conseguir los dólares necesarios hasta que ingresen las divisas del campo en abril.

Aún con esa alternativa arriba de la mesa, desde el Ejecutivo no pierden la esperanza de poder destrabar pronto los desembolsos del organismo internacional, por lo que observan como una buena señal la presencia del número 2 del Tesoro estadounidense, y responsable político del representante de Biden en el FMI.

La misma se suma a las visitas del representante del Consejo de Seguridad, Mike Pyle, y al miembro del Tesoro, Michael Kaplan.

Con información de agencias.

