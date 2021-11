El Gobierno defendió la prohibición del pago en cuotas de pasajes y confirmó que pagará US$ 1.892 millones al FMI

La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca, fue la responsable de dar precisiones al término de la reunión del Gabinete Económico en una conferencia de prensa en la que remarcó lo que el Gobierno considera una “recuperación muy fuerte con un crecimiento de 10 puntos este año, y de dos puntos arriba de los datos de septiembre de 2018”.

De la reunión participaron en forma presencial, además de la funcionaria, el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Trabajo, Claudio Moroni; el canciller Santiago Cafiero; la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; y, de manera virtual, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.

De acuerdo a Todesca, “la inversión estará creciendo un 30 por ciento este año, algo que se logra cuando hay demanda, mientras que la industria se recuperó mucho y estamos 1,8% arriba de 2019”. Además, destacó que el Gobierno ve “una recuperación muy importante de la producción nacional. El 54% de los autos son de origen nacional y son industrias que traccionan otras industrias y generan empleo”.

Al ser consultada sobre cómo hará el BCRA para recuperar reservas la funcionaria aseguró que el Gobierno trabaja en ese sentido. “El sector externo es uno de los temas que hay que mirar y tenemos un superávit comercial en torno a los 13.900 millones de dólares”, remarcó, al tiempo que sostuvo que “la idea es hacer el pago al FMI que vence el 18 de diciembre”, que es de US$ 1.892 millones.

Sobre la prohibición de financiar en cuotas los pasajes al exterior y servicios turísticos en el extranjero, Todesca señaló que la medida apunta a “cuidar las reservas para tener los dólares necesarios para seguir creciendo. No queremos castigar a nadie, lo que no podemos hacer es financiarlo en pesos a tasa fija, para un sector de la población que no lo requiere”. Y agregó: “Puede haber personas que no viajen porque no lo pueden financiar, pero hay mucha gente que sí lo puede pagar en una sola cuota. No podemos subsidiar a la gente que quiere pagar sus viajes en cuotas”, remarcó.

En cuanto a las versiones que señalan la posibilidad sobre un financiamiento ruso saudí a la Argentina, la responsable de Relaciones Económicas Internacionales aclaró que los primeros días de diciembre “recibiremos al fondo Soberano Ruso, en una visita que es muy importante para nosotros, y hace unos días nos visitó el canciller de Arabia con quien conversamos en torno a inversiones en Argentina. Tenemos interés concreto en ellos para hacer inversiones y potenciar exportaciones”, aseguró.

Con respecto al plan plurianual que el Presidente anunció que se enviaría al Congreso en diciembre y que es clave para el acuerdo en las negociaciones con el Fondo Monetario, la funcionaria no dio precisiones, dijo que “se está trabajando en el plan y con el FMI. Ese es nuestro objetivo. Cuando lo tengamos listo, lo enviaremos al Congreso”.

Asimismo, Todesca detalló que, tras las restricciones por la pandemia, “se logró dar vuelta las suspensiones de unos 600 mil trabajadores y no perdieron su empleo”, al tiempo que rescató que el sector privado “recuperó unos 140 mil empleos”. También destacó que industrias “como la del software crece a buen paso por mes”, “la construcción creció 3,2 con respecto a 2019”, “las exportaciones crecieron en torno al 40% y las importaciones, en torno al 50%”.

“Son los sectores dinámicos de la economía. Cuando la economía crece, necesitamos importar y ese es el reflejo del crecimiento global de la economía. Estamos satisfecho con el resultado del sector externo”, concluyó.

La conferencia de prensa de Cecilia Todesca

