La guerra amenaza las exportaciones de limones del noroeste argentino a Rusia y Ucrania

El conflicto que tiene como protagonistas a Rusia y Ucrania podría generar una fuerte reducción en las exportaciones de limones del noroeste argentino. Esto encendió las alertas en el sector que advierte sobre posibles pérdidas y caída de la actividad.

El año pasado, Argentina exportó a Rusia el equivalente a 680 millones de dólares, de los que un 95% son productos agrícolas. Moscú es el principal destino de menudencias bovinas y se ubica entre los tres primeros compradores de lácteos, limones y peras argentinas. Además, es uno de los principales mercados para el maní, la merluza y el langostino, de acuerdo a datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

"Estamos muy preocupados porque en los próximos días se inicia la cosecha de la fruta y posteriormente los embarques a Rusia y Ucrania. La guerra es un hecho doloroso que indefectiblemente impactará en nuestra actividad", advirtió el empresario tucumano Pablo Padilla, que preside la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA), la cámara que nuclea a los sectores especializados en la producción, industrialización y comercialización de cítricos de Catamarca, Jujuy, Salta y Tucumán.

Consultado por elDiarioAR sobre la dimensión de esta actividad comercial, Padilla explicó que sobre un total cercano a las 270.000 toneladas de limones que exporta Argentina, unas 50.000 toneladas tienen como destinos a Rusia y Ucrania. Esto es, 42.000 anuales para el primer país y el resto para el segundo.

"El impacto negativo no es un supuesto porque ya hay situaciones concretas que nos afectan. Primero, ante este escenario ya hay empresas que están demorando la cosecha; segundo, la exclusión del sistema de transacciones financieras Swift de bancos rusos (que se hará efectiva a partir del 12 de marzo) imposibilitará que nuestros clientes nos puedan girar las divisas; tercero, la devaluación del rubro hará caer la demanda de los ciudadanos, y cuarto, los fletes marítimos no están tomando reservas para los puertos rusos", detalló.

Sobre este último punto, la agencia de noticias Bloomberg informó que los gigantes navieros A.P Moller-Maersk A/S y MSC Mediterranean Shipping Co., uniéndose a Hapag-Lloyd AG y Ocean Network Express Pte de Asia, anunciaron la suspensión temporal de todo el transporte de contenedores marítimos a y desde Rusia debido a la invasión de Ucrania. Maersk, MSC, Hapag-Lloyd y One Network representan juntos alrededor del 47 % de la capacidad mundial de transporte de contenedores.

El excedente de 50.000 toneladas de la presente temporada no sería de fácil reubicación para el empresariado. En 2020 y tras 20 años de negociaciones, limones de Tucumán ingresaron al mercado de China por un total de 436 toneladas, volumen que no se incrementó en gran medida el año pasado. "No es fácil abrir un mercado nuevo, la demanda desde Asia está aún en pleno desarrollo, así que hay incertidumbre sobre la fruta que tenía como destino a Rusia y Ucrania", aclaró Padilla ante la consulta de este medio.

Audiencia

Ante estas circunstancias, miembros de la comisión directiva de ACNOA gestionaron una audiencia y fueron recibidos este jueves 3 de marzo en la Casa de Gobierno de Tucumán por el vicegobernador Osvaldo Jaldo, gobernador interino por la licencia del actual Jefe de Gabinete Juan Manzur. En el encuentro se analizó la situación del sector y se acordó armar una agenda de trabajo conjunta.

Tras la reunión, el Ministro de Desarrollo Productivo de Tucumán, Alvaro Simón Padrós expresó a elDiarioAR: "ACNOA es el principal procesador mundial de los derivados industriales del limón y el segundo productor mundial de limón como fruta fresca, el 50 % de las divisas que ingresan a Tucumán son por exportación de limón y derivados, por lo que estamos preocupados". En 2021 la cifra de ingresos a esta provincia por la venta de limones fue de 570 millones de dólares.

"Otro aspecto que se analizó por requerimiento de los empresarios fue el costo y la provisión de gas y quedamos en acordar una reunión con Gasnor (proveedora del suministro para el NOA) para ver si el sector puede empezar a contractualizar la demanda de gas y tener alguna certeza de cuál será la cantidad disponible para la temporada", explicó el funcionario.

Desde ACNOA indicaron que el gobierno tucumano se comprometió en colaborar con todo lo que esté a su alcance y gestionar ante la Nación cuestiones de otro orden, para lo que solicitará la mediación de Manzur. Entre ellas, una reunión con el Secretario de Energía Darío Martínez.

Argentina es el segundo exportador de limón del mundo, después de España, con una producción en 2021 de 1,75 millones de toneladas de limones frescos (más del 95% de ese total proviene del NOA, que por sí sola representa el 88% de la producción nacional). Un 75% de la producción tiene destino industrial, mientras que un 8% va a consumo interno y un 17% se exporta como fruta fresca, según datos oficiales.