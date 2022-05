Guzmán: “La inflación es un mal que no se resuelve en cinco minutos”

En medio del viaje del presidente Alberto Fernández a España, Alemania y Francia, el ministro de Economía Martín Guzmán dio una entrevista con el programa “A dos Voces”, que se emite por TN. El funcionario envió un mensaje por elevación a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al núcleo duro que la respalda al remarcar que quiere “que se trabaje con paz y tranquilidad”.

El Indec da a conocer hoy la inflación de abril y el Gobierno calcula que será menor al 6%

Saber más

“Lo que sí ocurre es que hay cuestiones, hay diferencia de ideas, que es poco usual que sea público, también con cuestiones centrales en los cuales hay puntos de vista en común, por ejemplo, sobre la importancia de generar empleo”, indicó.

“Hemos tenido siempre diálogo y hemos construido soluciones desde el primer día. Todo este proceso se ha trabajado de manera de poder apuntar los problemas de la deuda que la Argentina enfrentaba”, precisó.

“Estamos haciendo todo para que la Argentina se haga más fuerte y tenga más oportunidades. Buscamos instalar un sentido común para resolver problemas estructurales. Queremos que se trabaje con paz y tranquilidad”, añadió el funcionario.

Rechazó además los trascendidos que indicaban que le estaban armando un Ministerio de Economía paralelo desde el Congreso: “Hay división de poderes y los legisladores pueden presentar las iniciativas que quieran. Algunas me las consultaron y otras no. El tema del salario mínimo es una obviedad que en el contexto del impacto en los precios que tuvo la guerra el salario le ganara a la inflación. Tiene que haber un aumento del poder adquisitivo”.

Inflación

Guzmán se refirió a la inflación, cuyo índice de abril será difundido este jueves: “Todavía es un valor malo, pero claramente la inflación es un mal para el sistema económico, y hay que atacarla de forma permanente y consistente. No se resuelve en cinco minutos. Requiere de mucha fuerza. Hemos trazado un programa consistente”.

“Países que antes no tenían inflación hoy tienen niveles altísimos. En la reunión del G20 el problema número uno era la inflación. Es lo que está pasando en el mundo y antes no estaba ese problema. La Argentina tiene además un componente doméstico y hay que construir un sentido común de lo que hay que hacer. Hay inflación cuando los costos de las cosas suben o cuando se espera”, precisó.

“En un país que no tuvo instrumentos se tuvo que acudir a la emisión monetaria. Qué hubiese pasado si el Estado no hubiese subsidiado salarios para que no se destruyera el empleo, el IFE, asistencia a jubilados. El si se emitió mucho o poco nos lleva a pensar qué hubiese pasado si no emitíamos. Hay que seguir bajando la emisión. En 2021 el déficit bajó mucho. Ahora seguimos en esa línea”, sostuvo el funcionario.

Respecto a la emisión monetaria explicó: “Si decimos que hay una economía bimonetaria, tenemos que bajar la emisión y valorizar nuestra propia moneda”.

Respecto a los cuestionamientos sobre la distribución del ingreso, indicó: “Claramente la distribución mejoró. Sí hay que bajar los problemas que genera la inflación. Reconocemos que mayor fortaleza política, mayor orden, genera más estabilidad”.

Tarifas y Energía

“Como ministro de Economía prefiero usar el dinero del subsidio a las tarifas de los ricos en educación. Hay que construir un sentido común de lo que hace falta. A la Argentina no le conviene tener 2,3 por ciento del Producto Bruto en subsidios a la energía. La segmentación se va a hacer”.

También reafirmó un concepto que viene sosteniendo en los últimos días: “A la economía no le conviene tener tres puntos del PBI en subsidios energéticos. El Gobierno propone un esquema para cuidar el bolsillo de quienes requieren la presencia del Estado. Y busca destinar esos recursos a construir hospitales o hacer rutas”.

“Se ha trabajado desde el Gobierno para asegurar la provisión de energía en el invierno en un contexto de crisis global. Pudimos llegar a un acuerdo con Bolivia que permite el suministro de volúmenes importantes. También se trabajó con Brasil de forma virtuosa. Ha funcionado bien el plan GasAr. El gasoducto Néstor Kirchner va a permitir seguir aumentando la provisión de gas”, agregó.

No a la dolarización

El ministro de Economía respondió también a los principales referentes de Juntos por el Cambio, que piden salir del sistema bimonetario haciendo que el dólar la moneda fuerte del país. “Dolarizar es un delirio. Es dar por perdida la posibilidad de construir un estado nación en serio, es aceptar una derrota como país. Lo que hay que hacer es construir nuestra propia moneda, que hoy es débil”, dijo Guzmán. Además, advirtió: “Si decimos que la economía es bimonetaria lo que estamos aceptando es falta de confianza en la moneda”.