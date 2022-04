Guzmán prevé que en 2026 la Argentina exporte gas por barco al mundo

Después de negociar la deuda con los acreedores privados, se dedicó a hacer lo propio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ahora está obsesionado con la exportación de gas de Vaca Muerta, mientras llueven sobre él las críticas por la inflación. Este miércoles, el ministro de Economía, Martín Guzmán, participó por videoconferencia desde Buenos Aires del cierre del evento que el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) organizó en Neuquén sobre transición energética. Y aprovechó para explicitar un poco más su proyecto para usar el recurso de aquella formación neuquina para instalar una planta de licuefacción y embarcarlo hacia al mundo.

Antes de eso, el Gobierno deberá empezarse a construir el gasoducto Néstor Kirchner para que en el invierno de 2023 no haya cortes en las industrias argentinas y que en el verano de 2024 se pueda exportar más a Brasil y Chile, por tuberías ya existentes. Pero el ministro ya avizora un “proyecto de la Argentina, no de un gobierno” para que con una inversión de US$ 10.000 millones se comience a exportar en 2027 o 2028 gas natural licuado (GNL) por 15.000 millones anuales. “Hoy vemos la posibilidad de acelerar este proyecto. Lo vamos a abordar la próxima semana”, contó a los empresarios. Las gestiones comenzaron después del acuerdo con el FMI y de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, proveedor mundial de gas al que Europa quiere ir dejándole de comprar como castigo por la guerra.

“En los últimos días avanzamos en la posibilidad de que la Argentina produzca y exporte GNL”, dijo el jefe del Palacio de Hacienda. “Estamos trabajando con un conjunto de países para dar seguridad de que si la Argentina genera producción de GNL, va a haber demanda”, detalló.

Guzmán adelantó que “en los próximos días” se conocerán una serie de “cambios normativos” que permitan la inversión de empresas internacionales en la explotación de gas y petróleo en Vaca Muerta. “Estamos trabajando con las empresas del sector privado, y el Banco Central para articular entendimientos que den lugar a cambios normativos. Esperamos presentarlos en los próximo días”, dijo en el encuentro sobre el sector energético convocado por IDEA. Aludió a las restricciones en el mercado de cambio al afirmar que “para facilitar las inversiones directas (en el sector energético), hay que cambiar regulaciones de capital a las que impuso la administración anterior en 2019”. “Hay que dar pasos a la normalización a la regulación de capital”, subrayó el ministro.

