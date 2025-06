El Gobierno infla gastos preferidos e incumple una meta con el FMI, pero el establishment lo respalda

Este miércoles marcharon juntos -algunos con las máscaras de El Eternauta- los que quieren unir las luchas contra la motosierra fiscal de Javier Milei: científicos, personal de hospital Garrahan, personas con discapacidad, sus familiares y sus terapeutas, inmigrantes -que ahora pagarán por la salud aunque sean residentes-, jubilados y feministas. Pero así como el gasto público se podó en términos reales (ajustado por inflación) el 26% en 2024 y otro 5% en los primeros cinco meses de 2025, llama la atención que las tareas de inteligencia hayan aumentado sus erogaciones en un 20%, según datos oficiales recopilados por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró también su comparación, siempre sobre información de la Secretaría de Hacienda, e identificó cinco dependencias que gastaron en los primeros cinco meses de 2025 más que en el mismo periodo de 2024: la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que conduce Sergio Neiffert, bajo la tutela del asesor presidencial Santiago Caputo, 1.548% más, unos $32.000 millones más; la Secretaría General de la Presidencia, que encabeza “El Jefe” Karina Milei, 44,2% más o $24.100 millones; el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, 141% más, o a casi $27.000 millones; el de Economía, con Luis Caputo al frente, 1.900% más; y el de Defensa, 51% arriba.

En el frustrado proyecto de presupuesto 2025 se decía que la SIDE iba a gastar en seguridad y defensa -aunque siempre está la sospecha de que “ensobra” periodistas amigos y subsidia a influencers libertarios-, que Karina Milei iba a pagar los viajes y las redes sociales de su hermano, que Cúneo Liberano iba a instrumentar el cambio del sistema acusatorio -para que sean los fiscales y no los jueces los que lleven adelante esa función- y que las fuerzas armadas iban a seguir reequipándose y meterse en cuestiones de seguridad interior al controlar la frontera norte. En el caso de Economía es lógico que eleve su presupuesto teniendo en cuenta que absorbió ministerios desaparecidos por el recorte de Milei.

Juan Pablo Costa, economista del CEPA, aclara que más que comparar con el piso bajo del gasto de 2024 hay que hacerlo con 2023, antes de la motosierra, pues algunas partidas suben en 2025 respecto del año pasado, pero no se recuperan respecto del nivel erogado por el gobierno anterior. Es así que pocas dependencias gastan ahora más que hace dos años. Los dos ejemplos son la Agencia Nacional de Materiales Controlados (116%), la que debería fiscalizar el uso de armas pero ahora permite registrarlas online por decisión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el Instituto de Ablación e Implante (Incucai, 26%), pues Milei pasó de promover la venta de órganos en campaña a ratificar al frente de este organismo a quien lo dirigía en la gestión peronista, Carlos Soratti.

Otras áreas, en cambio, ejecutan más partidas que en 2024 pero menos que en 2023. Son los casos de la Secretaría de Drogas (Sedronar), que mejora 57% interanual, pero cae 15% de forma bienal; la de Industria y Desarrollo Productivo, que sube 46% respecto de 2024 y disminuye 78% en relación a 2023; el Fondo Nacional de las Artes, que se incrementa 15% en un año, pero baja 28% en dos; la Dirección Nacional de Vialidad, que recupera 28%, pero sigue 76% abajo; y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que paga las jubilaciones y las Asignaciones por Hijo, y crece 23% contra el piso, pero aún está 8% peor que aquel tiempo que tampoco era dorado del Frente de Todos.

Claudio Lozano, fundador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), advierte que son los intereses de la deuda los que deberían aumentar el gasto por el incremento del endeudamiento, pero no lo están haciendo porque cuatro bonos (Lecap, Boncap, LeFI y PR17) que coloca el secretario de Finanzas de Caputo, Pablo Quirno, en vez de remunerar ese rendimiento, lo integran al capital. Así es que se pagan menos intereses a costa de aumentar la deuda. En el primer cuatrimestre, el superávit fiscal financiero (después del pago de intereses) fue de $1,8 billones, pero si no se hubiese capitalizado los intereses de esos cuatro títulos habría un déficit de $15,1 billones, según Lozano.

Mientras, la “deep (profunda) motosierra”, como dice con gozo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, hunde aún más otros gastos respecto del subsuelo al que habían derrapado en 2024, según relevó la ASAP: promoción y asistencial social, lo que incluye lo que va a comedores y las becas Progresar, baja 41,4%; ciencia, 14,9%; vivienda y urbanismo, 94,5%; agua potable y alcantarillado, 92,5%; energía, 70,3%, por la quita de subsidios y el consiguiente alza de tarifas; y 16% en transporte, lo que abarca menos obras en rutas y trenes y ajustes en subvenciones al boleto del colectivo y el ferrocarril.

Lozano observa que, después de que el déficit cero se lograra en 2024 con ajustes a provincias, obra pública y jubilaciones, y ya sin espacio para cortar más de lo podado en esas áreas en 2025, entonces el hachazo recayó en las ayudas al consumo de energía y transporte, los programas sociales y la masa salarial de los empleados públicos, entre más despidos y la paritaria cero que planteó para ellos el secretario de Trabajo, Julio Cordero. A ellos les va peor a los privados, con una pauta salarial del 1% mensual, aún superior al 1,8% con que se ilusiona el Gobierno para mayo y que midió, por ejemplo, C&T Asesores Económicos. Mientras, las empleadas de casas particulares tuvieron su último aumento en enero de sólo el 1,2%.

La motosierra fiscal para unos y las rebajas o amnistías impositivas, para otros. En los primeros cinco meses del año, cayó 100% -o sea, desapareció- la recaudación del impuesto PAÍS, que gravaba las importaciones de bienes y servicios y que era lógico que se eliminase al levantar el cepo; 33% Bienes Personales, el tributo que grava cada vez menos el patrimonio de los que más tienen; y 18% las retenciones, que fueron reducidas temporalmente al campo, algo razonable si se tiene en cuenta que el tipo de cambio bajo los está dejando tan perdidosos como a otros sectores, llámese industria o servicios de exportación. Los derechos de exportación tenían sentido con el dólar alto de 2002 a 2010, cuando el agro tenía una elevada rentabilidad y esos impuestos capturaban una parte de ella.

A su vez, ya no será delito evadir menos de $100 millones y además prescribirá a los tres años, si se aprueba el proyecto de ley que presentó este jueves el Gobierno. Antes el límite era demasiado bajo y ridículo, de $1,5 millones, y la prescripción operaba a los cinco años. En España, donde sí hay presos por evadir y famosos como Lionel Messi condenados sin pena de cárcel, el umbral delictivo comienza a los $162 millones, pero la renta per cápita es tres veces mayor, mientras que el delito prescribe a los cinco años.

Pese a la rebaja de Bienes Personales, el CEO de la tecnológica Globant y presidente de Endeavor, Martín Migoya, no regresó a vivir a la Argentina, pero vino este jueves a la jornada anual de esta fundación de apoyo a los jóvenes emprendedores de negocios. Se había fue a vivir a Uruguay en 2020, después de que el gobierno del Frente de Todos revirtiera la baja del impuesto a la riqueza e impulsara el aporte de las grandes fortunas por la pandemia. “Estamos en un país que venimos de años y años de pegar a los que creamos empresas, a los que creamos valor”, se quejó Migoya en el discurso inaugural de Endeavor. Se mostró ilusionado de “la creación de emprendedores que van a cambiar la Argentina”. Recordó que su padre fundió con “la hiperinflación de Alfonsín”, que a él lo agarró el corralito, pero destacó: “Acá hasta hace poco no se podía ni sacar un crédito hipotecario y hoy por suerte eso está cambiando, hay esperanzas alrededor de eso”. Habló en el Centro de Convenciones (CEC) de Buenos Aires, el de moda para los encuentros empresariales, pero ante un público joven, algunos vestidos casual elegante y otros con las tres tiras, varios tomando mate en pleno Recoleta, pero no había “cheta de Nordelta” para horrorizarse.

Migoya habló después con la prensa, pero con la condición de ceñirse a hablar de Endeavor, y elDiarioAR le preguntó por dos cuestiones. Por un lado, por si el ajuste necesario para conseguir el equilibrio fiscal, al recortar en universidades públicas y en ciencia, no perjudicaban el entorno emprendedor. Por otro, por el programa Acelerá Tu Negocio que lanzó la entidad con la fundación libertaria Faro, que dirige el filósofo ultra Agustín Laje, para asesorar startups tecnológicas de mayo a julio. Francisco Caputo, hermano de Santiago, recauda para Faro. “Para nosotros, todo lo que tenga que ver con emprendimientos es algo que siempre vamos a apoyar. No soy macroeconomista, no estoy al tanto de muchas de las cosas que estás diciendo, pero lo importante es que la educación en la Argentina sigue sólida y te lo digo de primera persona. Los profesionales que forma la universidad argentina siguen siendo sólidos. Y el resto de las cosas son temas políticos en los cuales no me voy a meter”, respondió el presidente de Endeavor y CEO de Globant.

Otros empresarios que también tienen vínculo con Faro son los de Adeba Joven, rama sub 40 de la Asociación de Bancos Argentinos. El 5 de mayo organizaron un encuentro para escuchar al secretario Quirno. Justo tres días antes dejó la presidencia de Adeba Joven uno de sus integrantes con discurso y actitud más nítidamente libertaria, Jacques Supervielle, hijo del dueño del banco Supervielle. Lo reemplaza Vicente Gutiérrez, del Galicia e integrante de la familia Ayerza, accionista. De la reunión con Faro participaron también los jóvenes de las cámaras de Comercio y de la Construcción, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Sociedar Rural y la Unión Industrial.

Pero en la jornada de Endeavor de este jueves no todo el panorama aparecía iluminado. Alejandro Vázquez, cofundador y presidente de otro “unicornio”, Tiendanube, que ayuda a las pymes a desarrollar su comercio electrónico, celebró la estabilización de precios, admitió que “aparecen otros problemas”, pero se mostró “como emprendedor, siempre optimista”. Sus clientes ahora enfrentan la creciente competencia de productos importados que llegan por correo por plataformas como Amazon y las chinas Alibaba, AliExpress, Temu o Shein (especializada en ropa). En tanto, la cofundadora y CEO de la biotecnológica Zavia Bio, Paz Álvarez, valoró la “apertura al mundo, el poder exportar e importar es clave, tener movilidad de talento, capitales y tecnología es fundamental”, pero advirtió: “No podemos descuidar la educación y la ciencia. Deberían ser una política de Estado. Las sociedades que más avanzaron en el mundo son las que apostaron a eso”.

A los emprendedores, todos obsesionados con la revolución de la inteligencia artificial, les preocupa también el tipo de cambio. En la reunión de Endeavor hubo reuniones con inversores. Pero los dólares que puedan llegar sirven cada vez menos.

A los técnicos y a los directores de algunas potencias en el Fondo Monetario Internacional (FMI) también les preocupa el peso sobrevaluado. En especial, porque con él la Argentina no acumula reservas. El próximo viernes vence el plazo para acumular US$4.500 millones. No se alcanzará. La Argentina deberá pedir entonces un waiver (dispensa). Si el FMI mandaba su misión ahora para revisar el cumplimiento de las metas fiscal, monetaria y de reservas, el gobierno de Milei iba a tener que pedir ese perdón, lo que implicaría un proceso administrativo con impacto en los mercados. Este trámite hubiese demorado la revisión. Pero la directora gerenta del Fondo, Kristalina Georgieva, prefirió tomar la decisión política de evitar ese ruido, mantener la paz con el principal aliado latinoamericano de Donald Trump, y postergar la misión para julio.

De todos modos, tarde o temprano vendrán los técnicos, comprobarán que la meta de reservas se incumplió, la Argentina deberá solicitar el waiver y explicar cómo remediará la inobservancia, se demorará la revisión y, por tanto, también el desembolso previsto de otros US$2.000 millones. Pero el ministro Caputo está tranquilo con los US$12.000 millones que recibió inicialmente con el nuevo crédito y desde un primer momento él y su jefe político demostraron que harían lo que quisieran, que no comprarían dólares hasta que el tipo de cambio no bajara a $1.000, algo que jamás ocurrió. Cotiza a $1.205. ¿Y después de las elecciones? Vamos viendo.

