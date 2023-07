En medio de las negociaciones, el FMI pidió más ajuste y devaluación

Durante el día de hoy, el Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un duro informe sobre la situación macroeconómica de la Argentina, en el cual pidió unificar el tipo de cambio y profundizar el sendero de ajuste fiscal y monetario. También agregó que debe, lentamente, ir suprimiendo los controles a los controles de capitales hasta llegar a un esquema de libre ingreso y egreso de los mismos.

En medio de las negociaciones entre el ministerio de Economía y el staff del organismo financiero internacional, salió este informe que parece dar un revés fuerte a las intenciones de obtener los adelantos pedidos por Sergio Massa.

La publicación está compuesta por tres capítulos en los cuales se habla de “posiciones externas y políticas”, “sector externo e implicancias del ciclo global del dólar” y “los activos externos de las economías durante 2022”. En este sentido, el External Rebalancing in Turbulent Times -así se llama el informe- se encarga de analizar la situación macroeconómica -focalizada en el sector externo- de los países miembros del fondo.

El documento analiza que, después de la pandemia, el dólar se ha revalorizado respecto de las otras divisas, generando impactos negativos en las economías emergentes -es importante mencionar que hubo inflación mundial-.

Puntualmente, respecto de Argentina, el FMI señala que, durante 2022, la posición externa fue más débil de lo esperado y más débil “que el nivel implicado por los fundamentos a medio plazo y las políticas deseables”. A su vez agrega que, el país se encuentra fuertemente expuesto producto del elevado nivel de deuda externa y la falta de acceso a los mercados internacionales de crédito.

Para encauzar esta situación, el fondo argumenta que es necesario implementar políticas macroeconómicas prudentes con el objetivo de fortalecer la cuenta corriente y aumentar las reservas acumuladas. En este sentido, las recomendaciones expuestas en el texto fueron “una consolidación fiscal favorable al crecimiento, combinada con una política monetaria restrictiva y un régimen de tipo de cambio unificado”. Según los técnicos del staff, sigue siendo importante moderar el crecimiento para no debilitar el frente externo.

El informe publicado por el organismo que preside Kristalina Georgieva prevé que para finales de 2023 se alcance un superávit en la cuenta corriente a pesar de la sequía, debido, principalmente a la moderación de la demanda interna y de las importaciones. También, avizora una mejora en los términos de intercambio de productos básicos y el aumento de los intereses por parte de los activos privados de los argentinos en el extranjero.

El organismo financiero con sede en Washington mencionó que, durante el último año, el dólar se fue atrasando en comparación con la inflación, lo que hizo que el país perdiera competitividad y no acumulara una cantidad óptima de reservas.

“A medida que se restablezcan la estabilidad y la confianza, habrá que considerar una flexibilización gradual de las medidas del mercado cambiario basada en condiciones y eliminar las prácticas de monedas múltiples y restricciones cambiaras”, argumenta otro párrafo del informe.

La publicación de este informe se da en un contexto en el cual la delegación del ministerio de Economía se encuentra negociando con el staff del fondo, a menos 15 días del pago de la cuota y a menos de un mes de las elecciones PASO.

Parece muy difícil, dada esta situación, obtener los fondos que el gobierno viene reclamándole al FMI para engrosar levemente las reservas y tener un mayor poder de fuego -aunque marginal- frente a una corrida en los dólares financieros.

Las consecuencias del no acuerdo, hoy por hoy, son más políticas que económicas -esto no quiere decir que las consecuencias políticas no impacten en la economía-. Es decir, el hecho de que ya se esté usando el swap con China para pagar vencimientos del fondo tiende a desestresar la situación sobre la disponibilidad de divisas y evita posibles incumplimientos. Sin embargo, el hecho de que el FMI no adelante los desembolsos es visto como una señal de fragilidad ante los mercados.

Una vez emitido el informe, tanto los dólares financieros como el blue comenzaron a subir de manera veloz, alcanzando nuevos récords, mientras que el merval retrocedió un 0,8%. El día de mañana será clave para ver como se van desenvolviendo estas variables.

