Al mercado le pareció poco: ¿cuál es impacto real de la flexibilización del cepo que anunció el Gobierno?

Lo anunciado ayer por el Ministerio de Economía incluye tres cambios: se reducen los plazos para importadores para acceder al mercado de cambios oficial; se incrementa el monto que los exportadores de servicios pueden conservar en dólares sin liquidar; y se habilita la operatoria en MEP y CCL de aquellos que recibieron beneficios en la pandemia o perciben subsidios a las tarifas.

¿Qué impacto tiene cada medida?

Al asumir Javier Milei el Gobierno, se estableció un esquema de pago de importaciones, para la mayoría de los bienes, de 4 cuotas: a 30, 60, 90 y 120 días desde el ingreso de la mercadería al país. Este diferimiento en el pago de importaciones, le permitió al Banco Central comprar más cantidad de dólares en el mercado oficial (unos U$S 17.400 millones desde la asunción) y aumentar las reservas. Para explicar esa acumulación hay que sumar otros dos factores: el derrumbe en sí de las cantidades importadas producto de la recesión (en junio por ejemplo se redujeron 35,4% interanual), y una mayor oferta de dólares provenientes principalmente de un sector energético que comienza a rendir frutos y el agro que se recupera de la sequía.

El anuncio implica que a partir del 1 de agosto, el esquema de pago de importaciones será en sólo 2 cuotas: a 30 y 60 días desde el ingreso de la mercadería al país. Esta medida representa un alivio para este grupo de importadores (que representan según el BCRA la mitad del monto de importaciones), muchos de los cuales presentaban dificultades para poder financiar esos plazos ya sea con sus proveedores o con entidades financieras, y a su vez trasladaban esos costos extras a los precios finales.

En el caso de los bienes suntuarios se reducen de 120 días a 90 días el acceso al mercado oficial. Mientras que las importaciones energéticas seguirán pagando al contado, y los productos farmacéuticos, de salud y de la canasta de consumo masivo así como las importaciones de MiPyMes a 30 días.

Ahora bien, ¿qué impacto tendrá esto en el mercado de divisas? En el mediano plazo, esto puede resultar negativo para el BCRA y su necesidad de acumular reservas, dado que se incrementará la presión de la demanda de dólares en el mercado oficial. En un contexto en el que al Central se le viene dificultando comprar divisas (sólo logró adquirir 223 millones en lo que va de julio), la señal hacia el mercado tiende a ser mala, si se la complementa con la decisión de vender reservas en el mercado paralelo para contener la brecha.

La pregunta que sigue flotando en el aire es de dónde va a obtener los dólares nuestro país para afrontar sus compromisos en moneda extranjera. Por ahora, ni la compra de los dólares por parte del Tesoro para cubrir los intereses de enero 2025 y su depósito en el Banco de Nueva York, ni el envío de lingotes de oro para acceder a financiamiento y cubrir el vencimiento de capital, sirvieron para tranquilizar al mercado. En consecuencia, la cotización de los bonos argentinos sigue bajista, aumentando así el riesgo país.

Por el lado de las personas humanas que exportan servicios, se incrementó la cantidad de divisas que pueden ingresar al país sin liquidar al dólar oficial: de U$S 12.000 a U$S 24.000 al año (U$S 2.000 al mes). Más allá del beneficio para dichos sujetos, la medida podría contribuir a aportar algo más de oferta de dólares en el mercado de bonos si los exportadores de servicios ingresaran vía CCL.

Por último, la quita de la restricción de acceder al mercado de MEP y CCL para aquellas personas humanas que habían recibido alguna ayuda estatal durante la pandemia, o que están inscriptas al registro de subsidios a las tarifas de los servicios públicos tiene bastante de maquillaje. Ni siquiera es que le están dando acceso a los U$S 200 que pueden comprarse al oficial. Nuevamente, más allá del beneficio que esto reviste para las personas alcanzadas, en términos del mercado de divisas, esto podría aportar una leve demanda adicional en los dólares paralelos.

Si bien las medidas tomadas van en la dirección que espera el mercado, aún resultan menores en comparación con la expectativa, centrada principalmente en el levantamiento de la restricción cruzada entre el mercado de dólar oficial y el mercado de bonos: si operás en uno, debés esperar 90 días para operar en el otro. Esto impide que quienes pagan sus importaciones al dólar oficial, adquieran dólares vía MEP o CCL.

