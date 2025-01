¿Por qué Milei pasó de defender salarios de 1.100 dólares a “400 mil y pico” de pesos en menos de un mes?

El 10 de diciembre pasado, Javier Milei aseveró que “el salario básico en la Argentina pasó de 300 dólares a 1.100 dólares”. Su vocero, Manuel Adorni, lo ratificó hace 15 días en conferencia de prensa. Sin embargo, el fin de semana, para cuestionar a su vice Victoria Villarruel quien dijo que le pagan “dos chirolas”, el propio Presidente declaró en una entrevista radial que “el salario promedio de la economía es 400 mil y pico” de pesos. ¿En qué quedamos? ¿Cuál de las dos posiciones del mandatario es la correcta? Mejor repasemos los datos.

¿Es U$S1.100 el salario básico en Argentina? Definitivamente no. El salario mínimo –aquel por debajo del cual la ley establece que nadie puede cobrar (al menos de manera registrada)– a partir de diciembre es de $279.718 (240-270 dólares según tomemos el tipo de cambio oficial o el paralelo). Sin embargo, si miramos los datos de salarios registrados del sector privado que elabora la Secretaría de Trabajo, a septiembre de 2024 el sueldo de bolsillo alcanza en promedio algo menos de $1,1 millones (unos U$S 925 al MEP). La mediana, esto es, la “mitad de tabla” salarial, supera apenas los $800.000 (unos 700 dólares). Es decir, ni siquiera los mejores salarios de la economía argentina (privados registrados) alcanzan en promedio el valor señalado por Milei.

Si utilizamos el indicador de RIPTE, que incluye también salarios públicos, y considera sólo los “estables” (al menos 13 meses en el empleo), el panorama es peor: a noviembre no alcanzan en promedio el millón de pesos.

Asimismo, calcular los salarios en dólares en un contexto de atraso cambiario resulta por lo menos engañoso. Lo relevante para medir salarios es cuánto pueden comprar: cuántos bienes y servicios pueden adquirir. En ese sentido, a contramano del discurso oficial, los salarios aún no recuperan el poder adquisitivo de noviembre de 2023: se ubican 0,9% por debajo, y en promedio percibieron, en 2024, 14% menos que en 2023. A su vez, si consideramos que la canasta con la que mide el INDEC la inflación ya no es representativa de los consumos de los argentinos (a partir del incremento en el peso de los servicios) y utilizamos la canasta de consumo de 2017/8, la pérdida de poder adquisitivo es mayor: 9% en el último año.

Estos indicadores, a su vez, omiten lo que sucede en el mundo de la informalidad laboral que abarca el 36% de la población trabajadora. Para ello, debemos acudir a otra fuente de información: el informe sobre distribución del ingreso que elabora el INDEC a partir de la Encuesta Permanente de Hogares.

Cuando Milei afirma que “el salario promedio de la economía es 400 mil y pico” está utilizando esta fuente, la del INDEC. El dato está actualizado al tercer trimestre de 2024 y básicamente divide el total de ingresos de la población entre la cantidad de personas. Efectivamente, en promedio, cada ciudadano percibe $414.785 por mes. Ahora bien, esto incluye ingresos laborales pero también no laborales, como la AUH, una jubilación, una renta, etc. Y abarca a las personas independientemente de que formen o no parte del mercado de trabajo. Por ende, es incorrecto traducir este dato y asimilarlo al “salario promedio de la economía”.

Si reducimos el universo a quienes perciben un salario, el promedio asciende a $640.470 con una desigualdad muy profunda al interior: el 40% que menos gana percibe en promedio $233.428, el estrato medio (deciles 5 a 8) $650.869 y el 20% más rico $1.433.890.

Podemos concluir entonces, que el salario promedio de la economía argentina se ubica más cerca de los $400.000 que señaló el presidente el fin de semana, que a los U$S1.100 que había afirmado un mes atrás.

