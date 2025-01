Javier Milei respondió a Villarruel por su sueldo y dijo que está “desconectada de la realidad”

El salario de la vicepresidenta volvió a abrir un nuevo capítulo en la interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel. Luego de que ella aseguró que “en breve me pagan dos chirolas”, el Presidente la acusó de estar “desconectada de la realidad de los argentinos” y “vivir en un micromundo”.

En una serie comentarios en un posteo de Instagram, la vicepresidenta declaró ayer: “Gano menos que el Presidente, los diputados, los senadores, ministros, jueces, diplomáticos, voceros y así puedo seguir. No me dan vivienda ni nada. Esto es cualquiera en el desfasaje de los sueldos”.

Molesto, Milei avivó hoy la interna en diálogo con radio Mitre. “La casta política vive desconectada de la realidad de los argentinos y en el Senado son sueldos que están en torno a los $10 millones”, dijo. Y sumó: “El 95% de los argentinos gana mucho menos que eso. Mire en el Indec los datos de distribución del ingreso. El salario promedio de la economía es 400 mil y pico. En el 25% que está mejor gana entre 500 mil y 7 millones y medio. Si toma el 10% más alto, gana entre 900 mil y 7 millones y medio. Y en promedio el decil más alto gana 1.400.000”.

Las declaraciones de la titular de la Cámara alta son, según el Presidente, “de no entender cuál es la realidad de los argentinos y el esfuerzo que hicieron. Pero bueno, la casta política vive desconectada de la realidad de los argentinos”.

Además, Milei contó que la vicepresidenta le solicitó hace un tiempo un aumento del sueldo, pero que él negó. “Yo le dije que no, que había que acompañar el esfuerzo de los argentinos. Acá estamos por el bronce y no por el oro”, declaró.

En ese sentido, insistió: “Es una pena que haya dicho algo así. Su sueldo depende del Ejecutivo, con lo cual, cuando me hizo el reclamo salarial le dije que no iba a ajustar y va a seguir siendo así. Ella me planteó que quería ganar más dinero y dije que no. La política respecto al resto de los argentinos perdió y eso es lo que corresponde. En el Senado decían que no se podía y ahora pudo. Yo puedo responder por la silla en la que estoy yo. Cuando apareció la presión de la sociedad se pudo frenar. Yo tengo los sueldos del Ejecutivo frenados desde el inicio de la gestión”.

Pero el diálolo fue más allá de la polémica por el salario de Villarruel. El Presidente dejó en claro cuál es la situación de Villarruel dentro del Gobierno, a un año de haber llegado al poder: “Ella me acompañó la fórmula, pero a partir de mayo dejó de participar de las reuniones de Gabinete porque no compartía nuestra forma de hacer política. Se siente más cómoda con las cosas que aplaude el círculo rojo y nosotros no hacemos política para 500 mil argentinos sino para 47 millones”.

En otro tramo, también la criticó por la falta de acuerdo en el Senado para impulsar las designaciones en la Corte Suprema: “Nuestra intención fue que salga por el Senado. El Senado estuvo remolón, le faltó actividad en esto. Ahora si llegamos a llamar a extraordinarias podríamos habilitar el nombramiento. Estamos avanzando en ese tema”.

EM