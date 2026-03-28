Ola de aumentos en abril: más gasto en transporte, servicios, salud y vivienda

El cuarto mes del año comienza con una marcada aceleración en los precios de los servicios públicos y privados, consolidando una presión directa sobre el poder adquisitivo de los hogares argentinos.

A partir del 1 de abril, entran en vigencia los nuevos esquemas tarifarios para el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la medicina prepaga, los alquileres y los servicios de electricidad y agua potable.

Esta dinámica responde a la aplicación de fórmulas de indexación mensual y a la continuidad del proceso de reducción de subsidios estatales en un contexto donde, según proyecciones privadas, la inflación de marzo “podría situarse en torno al 3 por ciento”.

Qué pasa con el transporte

En el rubro del transporte, el cuadro tarifario de colectivos en el AMBA presenta cambios significativos. Para los usuarios con tarjeta SUBE registrada en la provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo para el tramo de 0 a 3 kilómetros pasará a costar $873,37, lo que representa un ajuste del 4,90%.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pasaje mínimo para usuarios nominados se fija en $715,26. No obstante, la brecha tarifaria se profundiza para quienes no tengan su tarjeta registrada, ya que en territorio bonaerense el valor base saltará a $1.388,66, pudiendo llegar hasta los $1.903,85 en los recorridos más largos.

Aumentos en la luz y el agua

Por su parte, las facturas de energía eléctrica y agua también reflejan actualizaciones. Las distribuidoras Edenor y Edesur aplican nuevos valores en cargos fijos y variables; en el área de Edesur, un usuario residencial de altos ingresos enfrentará un cargo fijo de $1.393,73 para consumos básicos.

En paralelo, la tarifa de agua aumentará un 4%, según la Resolución ERAS N.º 53/25 publicada en el Boletín Oficial.

Se mantiene el descuento del 15% para zonales bajos, que alcanza al 48% de los usuarios residenciales, indicaron fuentes del AySA.

Las prepagas

El sector de la salud privada implementa su cuarto ajuste anual con un incremento del 2,9% en las cuotas, vinculado a la medición inflacionaria de febrero. De acuerdo con fuentes oficiales, empresas como OSDE, Galeno, Swiss Medical y Omint aplicarán dicha suba, mientras que el Hospital Italiano ajustará un 2,7%.

Los alquileres

En el mercado inmobiliario, quienes mantienen contratos bajo la Ley 27.551 y deban cumplir con la actualización anual sufrirán un incremento del 33,3 por ciento por la aplicación del Índice de Contratos de Locación (ICL).

Combustibles

Finalmente, el panorama se completa con la incertidumbre en los combustibles, donde la nafta súper en CABA ya “superó por primera vez los $2.000 por litro” en surtidores seleccionados, quedando su evolución supeditada al precio internacional del crudo.

Con información de Noticias Argentinas

JIB