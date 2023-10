¿Qué pasa el lunes con el dólar? Habrá pistas en la noche del domingo: escrutinio y discursos

El día después mete miedo. Por algo las grandes empresas y dueños de fortunas hicieron saltar el viernes 16% el dólar contado con liquidación (CCL), hasta $1.110. La última jornada bursátil antes de las elecciones buscaron resguardarse de lo que digan las urnas. Le temen a la noche del domingo, cuando se conozca el escrutinio provisional y el candidato presidencial ganador o los dos contendientes del balotaje ofrezcan sus discursos. La incertidumbre reina sobre la reacción del mercado del lunes, aunque no sobre el camino de aquí a fin de año, que se prevé de estancamiento económico y de más inflación, aunque el grado de suba de precios puede variar según el tamaño del alza de los dólares paralelos.

Nadie tiene ninguna certeza, pero elDiarioAR optó por consultar a los economistas que más aciertan en sus pronósticos, según los rankings del Banco Central y de la firma FocusEconomics, y a los agentes bursátiles que más bonos y acciones operan. Veamos qué cuentan.

En Rava Bursátil, donde recomendaban refugiarse antes de los comicios en el dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos, que cotiza a $898) y en Cedear (certificados de acciones de empresas extranjeras que cotizan en Wall Street), observan que “el lunes se espera sin duda un escenario con muchísima volatilidad”. “Por el momento, el mercado no adelantó ninguna expectativa, así que todo depende de las elecciones”, admiten la ceguera de los inversores ante la falta de credibilidad de las encuestas, que hasta el viernes seguían pululando pero en forma privada por la veda.

Gabriel Menace, gerente de banca y empresas de la agencia Cocos Capital, opina que, dados los sondeos, y tomando en cuenta los resultados de las primarias como una referencia, “el mercado se plantea tres escenarios posibles- A saber: balotaje Sergio Massa-Javier Milei o entre Patricia Bullrich-Milei o triunfo del libertario en primera vuelta”. “Cualesquiera sean los escenarios posibles, el mercado da por sentado un escenario devaluatorio. En las últimas semanas la demanda por cobertura ha sido incesante. Los inversores han demandado fuertemente tanto activos vinculados a dólar oficial (obligaciones negociables, las ON, dollar-linked sobre todo, pero también han tenido una fuerte recuperación los soberanos vinculados al A3500) como activos vinculados al dólar MEP, siendo las ON MEP con ley local las más demandadas, por ser aptas para importadores. La inflación genera presión sobre todos los precios de la economía y, por supuesto, sobre el dólar. Esto sumado a la evaluación de los inversores sobre la escasez de reservas y las chances presidenciales de Milei, cuyo plan de dolarización exige un tipo de cambio alto, han devenido en una demanda por dolarización sin precedentes.”

“De esto podemos derivar que si Milei es el candidato más votado, el lunes estas presiones irán en aumento, y los activos en dólares (tanto CCL, MEP y oficiales) serán los ganadores”, evalúa Menace. “En este escenario, la cobertura MEP es una gran alternativa, pero también lo son los Cedear o acciones cuya facturación esté ligada al mercado externo como Aluar, Ternium, Cresud, entre otras.

La tesis de un balotaje con Massa no es muy distinta en cuanto a activos, Indefectiblemente es necesaria una corrección cambiaria, pero podríamos ver retrasada esta situación hasta luego de la segunda vuelta. El mercado 'pricea' (le pone precio a) este escenario y lo podemos ver en el mercado de futuros, siendo el contrato de diciembre ($814 el oficial) un 50% más caro que el contrato de dólar futuro de noviembre ($424). En el caso de Bullrich en el balotaje, es probable que veamos un rally (alza fuerte) en acciones y bonos soberanos, por ser vista como una candidata más amigable con el mercado“, finaliza el gerente de Cocos, la sociedad de Ariel Sbdar.

“El mercado descuenta un escenario binario como resultado electoral: que Milei y Massa irían a un balotaje del 19 de noviembre”, opina el estratega de renta fija (bonos) de Adcap Grupo Financiero, Javier Casabal. “Hay tres tercios bien definidos, y la tercera fuerza hoy es Juntos por el Cambio. Si Bullrich entra al balotaje, sería una sorpresa positiva para el mercado; hoy no está en los precios de los activos. El escenario actual es diferente al de 2015 o 2019, cuando había dos candidatos que concentraban el 90% de los votos. Por eso, por el escenario de tres tercios, el mercado descarta la posibilidad de que Milei gane en primera vuelta. Que los dólares paralelos retomen la calma no depende tanto del resultado electoral del domingo. Hay bastante consenso sobre cuál va a ser el resultado. Es un escenario muy binario, donde hay un candidato que propone mantener el status quo, y otro que propone romper el status quo. Por eso, es un escenario de pánico para el mercado y el dólar ya sobrerreaccionó a eso: está en niveles bastante más altos que la crisis de 2001. Para que haya calma el lunes, el escenario debería ser más moderado de los dos lados: que Milei empiece a moderar su discurso, algo que había empezado a hacer durante la primera semana después de las primarias. Porque si tanto Milei como Massa siguen en modo de campaña agresiva, se puede llegar a seguir complicando desde el punto de vista de la sobrerreacción del dólar.”

“¿Qué resultados electorales podrían ocasionar una nueva disparada de las cotizaciones paralelas?”, se pregunta Casabal. “Lo importante no será el resultado, sino cómo se lee ese resultado. Si Milei gana en primera vuelta la reacción estimamos que podría ser negativa para los bonos y el dólar podría reaccionar al alza. Sin embargo, si el candidato de La Libertad Avanza resulta ganador en primera vuelta, también desaparece un montón de incertidumbre y el riesgo que se elimina es el de una transición desordenada, o el de todo un mes hasta la realización del balotaje, periodo que sería de mucha incertidumbre por una campaña que podría imaginarse polarizada. Si las encuestas se vuelven a equivocar y Bullrich entra al balotaje, sería algo positivo para los bonos y para el dólar, y la campaña no sería tan polarizada”, opina el estratega de Adcap, la firma de Javier Timerman.

“Esperemos los números del domingo”, se limita a contestar Pablo Bachur, de Tomar Inversiones. Otro colega de una sociedad bursátil grande, que prefiere el anonimato, coincide en que la reacción del dólar dependerá del resultado: “Todo depende de quién gane y por cuánta diferencia. Yo creo que hoy el mercado está viendo una victoria de Milei con Massa segundo, por 3 o 4 puntos, yendo a un balotaje. Si la diferencia es mayor o gana incluso en primera vuelta, creo que vuela el dólar”, alerta el operador. Un par de él bromea sobre los pronósticos sobre la evolución de la moneda norteamericana: “Es mas fácil que me preguntes qué número sale en el Quini”. “Estamos a la espera, no hay escenarios ciertos”, admiten en uno de los principales bancos extranjeros radicados en la Argentina.

La voz de los economistas

El consultor Hernán Hirsch opina que “cualquiera que gane va a enfrentar un escenario macro muy pero muy complejo” a partir de que asuma el poder el 10 de diciembre. Por eso, prevé que para entonces “es muy probable que vayamos hacia una megadevaluación y un fogonazo inflacionario”. Si Massa pasa al balotaje, Hirsch anticipa que el dólar oficial se mantenga fijo en $365, tal y como prometieron sus funcionarios en el Ministerio de Economía.

“Con independencia del resultado, que obviamente importa, lo que diga el ganador o la ganadora va a ser clave para ver cómo arranca la semana financiera y sobre cómo camina la transición al 10 de diciembre”, observa Ricardo Delgado, presidente de Analytica Consultora. “Las definiciones económicas que se den la noche del domingo van a ser importantes. Si no se dan, también porque va a ser leído por los mercados como un mayor riesgo para la transición. Desde el punto de vista macro, va a ser difícil que baje la inflación, que la actividad económica recupere. El swap (canje de moneda) con China te da cierto margen adicional, pero un 40% vas a usarlo para pagarle al Fondo (Monetario Internacional). El resto será para pagar importaciones de China. No va a cambiar de manera sustancial la transición económico-financiera.”

Uno de los economistas que más da en el blanco a la hora de predecir opta también por el anonimato para elaborar sus escenarios económicos hasta fin de año, que van más allá de la reacción del dólar el lunes: “Si entra Massa al balotaje, va a tratar de mantener todo congelado: tarifas, tipo de cambio oficial, precios, hasta el 19 de noviembre. Si entra Patricia, Massa también congelará todo, pero se le va a hacer más difícil. Y depende bastante de lo que declare Milei el domingo a la noche si sale primero, como dicen las encuestas”.

En un banco foráneo, un analista pinta su panorama: “No tengo ni idea y el que diga va a pasar esto te miente. No sé si va a pasar mucho porque todo el mundo ya descontó el peor escenario. No soy tan pesimista, no veo que el lunes el dólar se vaya a $2.000. El dólar no vale $1.000, si uno mira la serie histórica con la inflación, contra el dólar o una canasta de monedas. Puede llegar a valer tanto como cuando en 2002 saltó de un peso a 4: eso implicaría que suba ahora a $1.500. Si entra Patricia y relativamente cerca de Milei, podría haber un recupero importante de los activos argentinos. No estoy tan seguro de que gane Milei porque su votante ya votó en las primarias, es fan. No sé si hay tantos votantes de Milei que no fueron a votar en agosto -se refiere a cuando sacó casi 30%, frente a 28% de JxC y 27% de Unión por la Patria-. Está sí la gilada que vota al ganador, pero no sé cuántos son”.

AR/DTC