Para la Procuración del Tesoro, el FMI “tiene responsabilidad” en el otorgamiento del préstamo a Macri

El ex presidente Mauricio Macri ha vuelto al centro de la escena pública por la deuda externa que contrajo con el Fondo Monetario Internacional. Este domingo por la noche, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, concedió una entrevista al programa La Cornisa (LN+) de Luis Majul y aseguró que se abrirá una investigación por la posible fuga de capitales vinculada al préstamo solicitado por el dirigente de Juntos por el Cambio en 2018. Este lunes, la Procuración del Tesoro emitió su propio juicio al respecto y aseguró que, en caso de no realizar la revisión correspondiente, el organismo de crédito actuaría como cómplice del presunto delito mencionado.

Así se expresó, al menos, el director nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado de dicha entidad nacional, Guido Crozatto. Según explicó, es “fundamental” que el FMI avance hacia una investigación sobre el destino de los fondos prestados dado que, caso contrario, “sería partícipe de esa red de delitos económicos que cometieron los aliados de Macri cuando se toma esa deuda”.

El funcionario del gobierno de Alberto Fernández también responsabilizó al organismo internacional por “haber otorgado un préstamo en condiciones irregulares a un gobierno que no lo podía pagar”. En este sentido, el pasado 17 de mayo, el Colegio de Auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó por mayoría un estudio realizado sobre la toma de deuda en la que identificó múltiples irregularidades.

Según reveló la auditoría, entre otras cuestiones, destacan “relevantes incumplimientos normativos, como la falta de autorización del endeudamiento, la omisión en la aplicación de los procesos específicos para préstamos multilaterales, la inexistencia del dictamen del Banco Central de la República Argentina sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos y la firma del acuerdo por parte de funcionarios sin facultades legales para hacerlo”.

Además, el estudio de la AGN dejó en evidencia el impacto adverso de la toma de deuda sobre la macroeconomía argentina y, particularmente, “en la estructura de la deuda y sus riesgos”. “El acuerdo suscripto, de casi 57 mil millones de dólares, resultó ser el más importante de la historia de la Argentina y también de la historia del Fondo, representando 127 veces la capacidad de endeudamiento de nuestro país”, había advertido el auditor general, Francisco Javier Fernández, oportunamente.

Este domingo, Massa, confirmó que el FMI enviará “una comisión a la Argentina que va a hacer una revisión sobre el 66% que, según la AGN, no se usó para financiar hospitales, escuelas, ni para resolver la estabilidad económica, sino para financiar el pago a fondos de inversión”. De este modo, a fines del mes de noviembre, se dará inicio a una “investigación sobre la fuga de capitales del préstamo de 2018”.

Luego de tal anuncio, Croxatto celebró la iniciativa del titular del Palacio de Hacienda de apoyar la investigación. “Ver que el ministro Massa, nuestro candidato a presidente, toma el liderazgo en este tema que no es menor”, subrayó quien, además, se expresó de manera muy crítica con respecto a la renegociación de la deuda que llevó adelante Martín Guzmán, ex ministro de Economía. Según indicó, él fue “uno de los pocos funcionarios que salió a criticar el acuerdo de Guzmán diciendo que no era un buen acuerdo, que no había negociado bien, que se podría haber negociado mejor y de manera más fuerte”.

