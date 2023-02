Los productores agropecuarios se movilizan en la autopista Rosario en reclamo de medidas para el sector

Los productores agropecuarios agrupados en la Federación Agraria Argentina iniciaron este martes la movilización hacia el cruce de la autopista Buenos Aires-Rosario con la ruta 90 en reclamo de medidas para el sector afectado por la sequía.

“Hemos venido advirtiendo la situación que atraviesa el productor, con la sequía, con las heladas, y que ha desnudado la falta de políticas públicas”, señaló esta mañana Carlos Achetoni, titular de la entidad. Desde la entrada de acceso a Arroyo Seco, donde se realiza la concentración, el dirigente reclamó una “modificación cambiaria con un esquema de retiro de retenciones, seguro multiriesgo, y una reparación histórica para las economías regionales que están afectadas y mal atendidas durante mucho tiempo”.

Achetoni agregó los productores “necesitan un estimulo porque son el motor del empleo como la Pampa húmeda es el motor del ingreso de divisas”.

Desde temprano, los productores comenzaron a movilizarse con automóviles, camionetas y tractores hacia Arroyo Seco.

Los organizadores aclararon que no está previsto ningún corte a lo largo de la Autopista Buenos Aires-Rosario aunque no descartaron demoras a causa de la gran cantidad de vehículos que se están movilizando, en particular en la zona de San Pedro donde hay transportistas que están retrasando el paso de camiones.

En la concentración participan otras entidades de la Mesa de Enlace, como las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA), pese a que mantienen diálogo con Juan José Bahillo, secretario de Agricultura.

A mediados de este mes, el Gobierno lanzó medidas para el sector ganadero, con el objetivo de evitar que decaiga la oferta de animales para faena. Entre ellas, figura un subsidios del 40%, con tope de $5.000 por animal, para mandar terneros de destete a feedlot y así preservar las escasas pasturas que quedaron después de la sequía.

Con información de NA