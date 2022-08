Por las restricciones para comprar dólar ahorro, unos 18.000 usuarios se bajaron de los subsidios a la energía

La semana pasada, Agustín D'Attelis, uno de los directores del Banco Central (BCRA), dijo que la entidad monetaria está estudiando la posibilidad de restringir el acceso al máximo de US$200 mensuales de dólar ahorro para quienes reciban los subsidios a la energía.

El nuevo interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, Walter Martello, confirmó que, luego de que trascendieran los dichos de D'Attelis, unos 18.000 usuarios inscriptos para mantener esa asistencia estatal decidieron darse de baja.

Martello, quien asumió en reemplazo de Soledad Manin, se desempeñaba como Defensor del Pueblo Adjunto General de la provincia de Buenos Aires. En la Defensoría del Pueblo de la provincia, estuvo a cargo del Observatorio de Niñez y Adolescencia y fue responsable del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos. Fue varias veces concejal del partido de Esteban Echeverría, y llegó a ser vicepresidente de ese Concejo Deliberante.

Este martes, el nuevo miembro del equipo económico de Massa dijo: “La misión del ENRE es proteger los derechos de los usuarios. El organismo tiene que estar con la mirada puesta en los usuarios, independientemente de los intereses de las empresas que están pujando por obtener rentabilidades sin prestar los servicios acordes”.

Por otra parte, el funcionario anticipó la “misión territorial” del ente, ya que buscará aquellos hogares que necesiten los subsidios, pero que aún no se hayan inscripto en el registro. Martello detalló que, según las cifras estimadas oficiales, de los 11,5 millones de hogares de todo el país, 7,5 millones se inscribieron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) y otros 4 millones no lo hicieron.

El interventor dijo que el organismo pretende “bucear” dentro de esos 4 millones, para saber si no se inscribieron porque no lo necesitan y porque no califican con los nuevos estándares que se fijaron para la quita de subsidios. Esto es porque reconoció que el porcentaje de no inscriptos es alto.

“Presumo que al momento de la llegada de la factura y la comparación con lo que estaba pagando antes, mucha gente se va a dar cuenta que no se inscribió. Por eso, el registro va a estar abierto aún después que llegue la factura”, explicó Martello.

“Lo que tenemos que garantizar en esta etapa es que la quita de subsidios impacte lo menos posible, por el contexto macroeconómico, y que los subsidios lleguen a la persona que más lo necesite”, agregó el interventor del ente regulador.

El registro que permite solicitar mantener los subsidios, en concordancia con su ingreso familiar y otros contextos particulares, sigue abierto en www.argentina.gob.ar/subsidios. La inscripción es un requisito necesario.

LC