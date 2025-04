Protesta en los peajes: cortan la Riccheri y levantan barreras en autopistas y rutas nacionales contra 500 despidos y la situación de Corredores Viales

Una nueva jornada de protesta por parte de los trabajadores del Sindicato Único de Peajes y Afines (SUTPA) se lleva adelante este viernes en las rutas de todo el país gestionadas por las empresas Corredores Viales, Autopistas del Sol, Grupo Concesionario del Oeste y Autopistas de Buenos Aires. Además, hay una manifestación en Autopista Riccheri, a la altura del Mercado Central (Tapiales), sentido a Ezeiza, con las barreras levantadas y dos carriles reducidos, generando caos de tránsito y las quejas der automovilistas que van rumbo al Aeropuerto internacional.

Se trata de trabajadores que piden una definición sobre el futuro de Corredores Viales, ya que unos 500 de ellos podrían quedar desvinculados debido a que el martes pasado fue el último día de concesión de Caminos del Río Uruguay SA (CRUSA) en Ruta 12, Ruta 14 y Puente Rosario Victoria.

De acuerdo al comunicado que el gremio difundió en redes sociales, “los usuarios y usuarias de las rutas argentinas conocen el fuerte deterioro de las condiciones de transitabilidad que se atraviesan. No se trata de un problema iniciado durante el actual mandato presidencial, pero es evidente que, al igual que sus predecesores, este gobierno no tiene un plan claro y realizable para la infraestructura vial argentina”.

Para SUTPA, “la crisis vial que atraviesa nuestro país no tiene la misma cobertura mediática que la crisis de inseguridad, pero se cobra vidas con mucha mayor velocidad: 12 por día. Un país de la extensión de la Argentina no puede darse el lujo de permitir que sus arterias viales permanezcan en condiciones de intransitabilidad por la improvisación de quienes tienen que planificar y ejecutar su gestión, mantenimiento, reparaciones y mejora”.

En el documento que difundió el gremio que conduce María Florencia Cañabate, detallan que la infraestructura vial “está ”dividida en dos sistemas, uno gratuito para los usuarios, gestionado a través de Vialidad, y otro concesionado a empresas que recaudan una tarifa a quienes lo transitan“. Asimismo, explican que la principal empresa concesionaria de rutas y autopistas ”es de propiedad pública: Corredores Viales S.A. El gobierno asumió diciendo que iba a privatizarla, pero no solo no avanzó en tal sentido a casi un 30% de avance de su mandato, sino que su primer acto hacia el sistema tarifado es estatizar una concesión vial. Estamos hablando de Caminos del Río Uruguay, una concesionaria cuyo contrato vencía en abril, y para la cual el gobierno no organizó ningún proceso licitatorio que permitiera asignarla a otra empresa“, remarcan, al tiempo que denuncian que, con el vencimiento del contrato de Caminos del Río Uruguay, ”se perdieron 500 puestos correspondientes a trabajadores que no cobrarán su indemnización“.

Y agregan: “La degeneración fiscal no termina en la improvisada estatización. A pesar de contar con una empresa concesionaria de infraestructura vial, el Gobierno ha decidido darle la ruta del Mercosur a la Dirección Nacional de Vialidad. Es decir, gracias a que evidentemente el Presidente no está siendo debidamente informado de estos cambios, todos los argentinos deberán pagar con sus impuestos el mantenimiento (si es que lo hay) de la ruta del Mercosur. Esta improvisada estatización 'libertaria' saldrá carísima en dinero, pero también en el aumento del costo logístico, debido al previsible deterioro de la infraestructura”, recalca el comunicado de SUTPA.

Asimismo, en un mensaje a sus afiliados, el gremio que nuclea a los trabajadores del peaje, reafirman su compromiso “con los derechos de sus trabajadores, tanto como con el desarrollo de la infraestructura vial con servicios. El progreso tecnológico no solo ha traído más eficiencia en la recaudación, sino también mejoras que requieren trabajadores con mayor capacidad técnica. Incluso ante un Estado ausente o improvisado, siempre hemos trabajado para formar y capacitar a nuestros afiliados, para que estén preparados para el futuro. No permitamos que la improvisación nos lleve hacia un pasado que será costoso, tanto en dinero como en vidas”, concluye.

Con información de agencias.

